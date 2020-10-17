https://ria.ru/20201017/gyandzha-1580227276.html

Спасатели ищут выживших на месте нового ракетного удара в Гяндже

Спасатели ведут поиск выживших и погибших, разбирая завалы разрушенных ракетным ударом домов в азербайджанском городе Гянджа, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T02:41

2020-10-17T02:41

2020-10-17T02:41

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

хикмет гаджиев

нагорный карабах

азербайджан

армения

гянджа

в мире

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<strong>ГЯНДЖА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Спасатели ведут поиск выживших и погибших, разбирая завалы разрушенных ракетным ударом домов в азербайджанском городе <a href="http://ria.ru/location_Ganja/" target="_blank">Гянджа</a>, передает корреспондент РИА Новости.Помощник президента <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_KHikmet_Gadzhiev/" target="_blank" data-auto="true">Хикмет Гаджиев</a> заявил ранее, что баллистические ракеты, которыми был обстрелян жилой район в центре Гянджи, были запущены с территории <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>. По информации властей, жертвами удара стали шесть человек, среди которых двое детей, пострадали 35.Удар был нанесен по жилому густонаселенному району Гянджи, от которого менее двух километров до здания Исполнительной власти (мэрии) города.Спасатели образовали кольцо на руинах дома или нескольких зданий - пока нет понимания, сколько их было до удара, повсюду разбросаны куски арматуры и камни. В поисках помогают собаки. Время от времени спасатели просят абсолютной тишины, чтобы услышать выживших. С 3:15 до 3:25 по местному времени корреспондент увидел, как спасатели вынесли тело погибшего, выживших не было. Удар был нанесен около 01:00 по местному времени.Повсюду раскиданы личные вещи жителей, сундуки с полотенцами и детской одеждой. В воздухе стоит запах гари и пыль от обломков.Разрушения коснулись домов во всей округе как минимум в ста метрах - выбиты стекла в домах. Жители района не спят и не заходят в дома, хотя сейчас комендантский час .

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нагорный карабах

азербайджан

армения

гянджа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хикмет гаджиев, нагорный карабах, азербайджан, армения, гянджа, в мире