https://ria.ru/20201017/gruziya-1580255423.html

В Грузии опровергли сообщения о переброске оружия в Армению и Азербайджан

МИД Грузии вновь опроверг сообщения в СМИ, что грузинское воздушное пространство может быть использовано для перевозки военных грузов в Армению и Азербайджан. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T12:10

2020-10-17T12:10

2020-10-17T12:10

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

мид грузии

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

грузия

в мире

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<strong>ТБИЛИСИ, 17 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MID_Gruzii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Грузии</a> вновь опроверг сообщения в СМИ, что грузинское воздушное пространство может быть использовано для перевозки военных грузов в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армению</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a>.Ранее власти <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> заявили, что ввели запрет на выдачу разрешений по использованию своих территорий для транзита военной техники, в связи с конфликтом Азербайджана и Армении страна придерживается нейтралитета."В течение последних дней в СМИ, к сожалению, продолжаются спекуляции в связи с возможной военной перевозкой через воздушное пространство Грузии. Грузия закрыла свое воздушное пространство для полетов военного характера. Что касается гражданских и гуманитарных полетов, в этом направлении Грузия выполняет свои международные обязательства. Хотим пояснить, что такого типа полеты не требуют специального разрешения, гражданские полеты осуществляются в воздушном пространстве на основании уведомления и предоставления соответствующей информации", - говорится в заявлении МИД.Ведомство призывает как страны, принимающие груз, так и отправителей строго проконтролировать перевозки с целью обеспечения безопасности воздушных перевозок и предотвращения использования гражданских полетов по другому назначению.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201016/aliev-1580151720.html

https://ria.ru/20201015/boeviki-1580002962.html

https://ria.ru/20201015/karabakh-1579876646.html

3

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

грузия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, мид грузии, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, грузия, в мире