https://ria.ru/20201017/galkin-1580227499.html

Галкин разозлил украинцев пародией на Зеленского

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин разозлил украинцев пародией на президента Владимира Зеленского. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T02:48

2020-10-17T02:48

2020-10-17T02:48

ситуация на украине

максим галкин

владимир зеленский

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Российский телеведущий и юморист <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Galkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Галкин</a> разозлил украинцев пародией на президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a>.Галкин пошутил на тему "пяти важных вопросов", на которые предстоит ответить украинцам во время предстоящий местных выборов. Комик задает шуточные версии вопросов, ранее озвученных Зеленским. Так, в образе главы государства он интересуется, можно ли ставить в угол провинившихся депутатов, стоит ли сократить население до 300 парламентариев, нужно ли легализовать медицинский каннабис для тяжелобольных политиков и надо ли поднять на международном уровне вопрос о соблюдении первого закона Ньютона. Шоумен также спросил, может ли президент проводить такой опрос каждый день перед выборами.Однако многие подписчики из <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> совсем не оценили юмор шоумена."Уровень вашего юмора сейчас равен российскому рэпу. Полное дно. Аплодирую и искренне радуюсь за деградацию культуры России", - гневно высказалась одна из комментаторов."Всегда нравились ваши выступления, но это вам чести не делает! Глупо и низко!", - отметил другой подписчик."Максим, шутите над своими политиками, они у вас не менее смешные", - посоветовала еще один комментатор.

https://ria.ru/20201014/galkin-1579638899.html

Ярослав Погодин Хороший добрый стёб коллеги )) 156

levksm Чтобы точно узнать: рассмешил Максим Галкин украинцев или нет своей пародией, необходимо провести референдум. 121

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украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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