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https://ria.ru/20201017/galkin-1580227499.html
Галкин разозлил украинцев пародией на Зеленского
Российский телеведущий и юморист Максим Галкин разозлил украинцев пародией на президента Владимира Зеленского. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T02:48
2020-10-17T02:48
ситуация на украине
максим галкин
владимир зеленский
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Российский телеведущий и юморист <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Galkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Галкин</a> разозлил украинцев пародией на президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a>.Галкин пошутил на тему "пяти важных вопросов", на которые предстоит ответить украинцам во время предстоящий местных выборов. Комик задает шуточные версии вопросов, ранее озвученных Зеленским. Так, в образе главы государства он интересуется, можно ли ставить в угол провинившихся депутатов, стоит ли сократить население до 300 парламентариев, нужно ли легализовать медицинский каннабис для тяжелобольных политиков и надо ли поднять на международном уровне вопрос о соблюдении первого закона Ньютона. Шоумен также спросил, может ли президент проводить такой опрос каждый день перед выборами.Однако многие подписчики из <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> совсем не оценили юмор шоумена."Уровень вашего юмора сейчас равен российскому рэпу. Полное дно. Аплодирую и искренне радуюсь за деградацию культуры России", - гневно высказалась одна из комментаторов."Всегда нравились ваши выступления, но это вам чести не делает! Глупо и низко!", - отметил другой подписчик."Максим, шутите над своими политиками, они у вас не менее смешные", - посоветовала еще один комментатор.
https://ria.ru/20201014/galkin-1579638899.html
Хороший добрый стёб коллеги ))
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Чтобы точно узнать: рассмешил Максим Галкин украинцев или нет своей пародией, необходимо провести референдум.
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украина
РИА Новости
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ситуация на украине, максим галкин, владимир зеленский, украина, в мире

Галкин разозлил украинцев пародией на Зеленского

02:48 17.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Максим Галкин
Телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российский телеведущий и юморист Максим Галкин разозлил украинцев пародией на президента Владимира Зеленского.
Галкин пошутил на тему "пяти важных вопросов", на которые предстоит ответить украинцам во время предстоящий местных выборов. Комик задает шуточные версии вопросов, ранее озвученных Зеленским. Так, в образе главы государства он интересуется, можно ли ставить в угол провинившихся депутатов, стоит ли сократить население до 300 парламентариев, нужно ли легализовать медицинский каннабис для тяжелобольных политиков и надо ли поднять на международном уровне вопрос о соблюдении первого закона Ньютона. Шоумен также спросил, может ли президент проводить такой опрос каждый день перед выборами.
Однако многие подписчики из Украины совсем не оценили юмор шоумена.
"Уровень вашего юмора сейчас равен российскому рэпу. Полное дно. Аплодирую и искренне радуюсь за деградацию культуры России", - гневно высказалась одна из комментаторов.
"Всегда нравились ваши выступления, но это вам чести не делает! Глупо и низко!", - отметил другой подписчик.
"Максим, шутите над своими политиками, они у вас не менее смешные", - посоветовала еще один комментатор.
Телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
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Ситуация на УкраинеМаксим ГалкинВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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