https://ria.ru/20201017/faktor-1580241315.html

Академик РАН назвал фактор, провоцирующий тяжелое течение COVID-19

В России чаще всего тяжело болели COVID-19 и умирали от этой инфекции люди со слабым иммунитетом, рассказал главный аллерголог-иммунолог Минздрава, академик РАН РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T09:48

2020-10-17T09:48

2020-10-17T14:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российская академия наук

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> В России чаще всего тяжело болели <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> и умирали от этой инфекции люди со слабым иммунитетом, рассказал главный аллерголог-иммунолог <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Минздрава</a>, академик РАН Рахим Хаитов.Он отметил, что иммунная система может ослабляться по многим причинам, среди которых стресс, хронические инфекции, опухоли и ожоги.По словам специалиста, один из ярких признаков иммунодефицита — частые простудные заболевания.В этом случае врач посоветовал проверить свой иммунный статус и, если он в порядке, выполнять рекомендации врачей по лечению простудных заболеваний.

https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580232041.html

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество