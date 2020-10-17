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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201017/faktor-1580241315.html
Академик РАН назвал фактор, провоцирующий тяжелое течение COVID-19
В России чаще всего тяжело болели COVID-19 и умирали от этой инфекции люди со слабым иммунитетом, рассказал главный аллерголог-иммунолог Минздрава, академик РАН РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T09:48
2020-10-17T14:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российская академия наук
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> В России чаще всего тяжело болели <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> и умирали от этой инфекции люди со слабым иммунитетом, рассказал главный аллерголог-иммунолог <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Минздрава</a>, академик РАН Рахим Хаитов.Он отметил, что иммунная система может ослабляться по многим причинам, среди которых стресс, хронические инфекции, опухоли и ожоги.По словам специалиста, один из ярких признаков иммунодефицита — частые простудные заболевания.В этом случае врач посоветовал проверить свой иммунный статус и, если он в порядке, выполнять рекомендации врачей по лечению простудных заболеваний.
https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580232041.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Академик РАН назвал фактор, провоцирующий тяжелое течение COVID-19

09:48 17.10.2020 (обновлено: 14:30 17.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В России чаще всего тяжело болели COVID-19 и умирали от этой инфекции люди со слабым иммунитетом, рассказал главный аллерголог-иммунолог Минздрава, академик РАН Рахим Хаитов.
Он отметил, что иммунная система может ослабляться по многим причинам, среди которых стресс, хронические инфекции, опухоли и ожоги.
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
Вчера, 06:41Распространение нового коронавируса
Названа наиболее устойчивая к коронавирусу группа крови
По словам специалиста, один из ярких признаков иммунодефицита — частые простудные заболевания.

"Более 15-20 раз в году возникает насморк, заболевания верхних и нижних дыхательных путей могут говорить об иммунодефиците", — цитирует Хаитова пресс-служба Минздрава.

В этом случае врач посоветовал проверить свой иммунный статус и, если он в порядке, выполнять рекомендации врачей по лечению простудных заболеваний.
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23 апреля, 10:43Инфографика
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российская академия наукМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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