https://ria.ru/20201017/chizhov-1580249160.html

Чижов оценил отношения России и Евросоюза после санкций из-за Навального

Решение Евросоюза о санкциях по инциденту с Алексеем Навальном подтвердило худшие опасения, что отношения РФ и ЕС будут доведены до самого низкого уровня,... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T11:12

2020-10-17T11:12

2020-10-17T11:40

госпитализация алексея навального

россия

сергей меняйло

владимир чижов

алексей навальный

евросоюз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бортников

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576205022_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_db7443f160e5f8f9a1c6393e75f6f077.jpg

<strong>БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости, Мария Князева.</strong> Решение <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> о санкциях по инциденту с Алексеем <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Навальном</a> подтвердило худшие опасения, что отношения РФ и ЕС будут доведены до самого низкого уровня, заявил российским журналистам постоянный представитель России при Евросоюзе <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_CHizhov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Чижов</a>."Это решение подтвердило наши худшие опасения, что отношения России и ЕС будут доведены до самого низкого уровня за последнее время", - сказал он.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюз</a> опубликовал постановление о включении в санкционный список директора <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank">ФСБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank">Александра Бортникова</a>, первого замглавы администрации президента <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kirienko/" target="_blank">Сергея Кириенко</a> и еще четырех высокопоставленных госслужащих.Глава МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> зеркально ответит на антироссийские санкции ЕС в связи с делом Навального. Он также заявил, что Россия может перестать общаться с Евросоюзом, так как "люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе, не понимают необходимости взаимоуважительного разговора", Евросоюз ведет себя неприемлемо в деле с Навальным.Двадцатого августа Алексея Навального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Сейчас состояние Навального улучшилось, он проходит реабилитацию.Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. При этом известно, что немецкая разведка и ряд западных государств изучали вещество и имели к нему доступ. Россия же, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.

https://ria.ru/20201017/sanktsii-1580248052.html

https://ria.ru/20201016/navalnyy-1580162902.html

1

россия

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Омский врач в онлайн-интервью Дмитрию Киселеву опроверг версию отравления Навального Главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области Александр Сабаев в онлайн-интервью Дмитрию Киселеву опроверг версию отравления Алексея Навального. 2020-10-17T11:12 true PT39M14S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, сергей меняйло, владимир чижов, алексей навальный, евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, германия, в мире