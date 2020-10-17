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Шоубиз
https://ria.ru/20201017/bulanova-1580250692.html
Татьяна Буланова призналась, что погрязла в долгах и кредитах
Певица Татьяна Буланова в YouTube-шоу “Скажи Гордеевой” рассказала, что у нее есть финансовые проблемы. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T11:27
2020-10-17T11:27
шоубиз
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татьяна буланова
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Bulanova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Буланова</a> в YouTube-шоу “<a href="https://www.youtube.com/watch?v=ZOO2BwHlQUg" target="_blank" rel="nofollow noopener">Скажи Гордеевой</a>” рассказала, что у нее есть финансовые проблемы. По словам исполнительницы, у нее нет сбережений, а заработанные средства она тратит на кредиты и долги. Она также выразила надежду на то, что однажды рассчитается со всеми долгами и сможет “вздохнуть спокойно”.В июне 2020 года в эфире канала “Россия1” певица призналась, что перенесла микроинсульт несколько лет назад. Буланова <a href="https://ria.ru/20200621/1573264249.html" target="_blank">подчеркнула</a>, что случившееся научило ее меньше реагировать на стрессы и больше заботиться о себе.
https://ria.ru/20201017/nevesta-1580230397.html
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новости культуры, знаменитости, звезды, татьяна буланова

Татьяна Буланова призналась, что погрязла в долгах и кредитах

11:27 17.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Татьяна Буланова
Певица Татьяна Буланова - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Певица Татьяна Буланова в YouTube-шоу “Скажи Гордеевой” рассказала, что у нее есть финансовые проблемы.
По словам исполнительницы, у нее нет сбережений, а заработанные средства она тратит на кредиты и долги.

“Деньги и я — это две несовместимые вещи. Вообще я научилась радоваться тому, что имеешь. Естественно, мне всю жизнь хочется чего-то большего, поэтому у меня до сих пор все время какая-то работа. Мне всегда чего-то не хвастает. Во-первых, у меня никогда нет денег — я в кредитах каких-то, в долгах. Непрерывный процесс”, - откровенно сообщила Буланова.

Она также выразила надежду на то, что однажды рассчитается со всеми долгами и сможет “вздохнуть спокойно”.
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В июне 2020 года в эфире канала “Россия1” певица призналась, что перенесла микроинсульт несколько лет назад. Буланова подчеркнула, что случившееся научило ее меньше реагировать на стрессы и больше заботиться о себе.
 
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