https://ria.ru/20201017/bulanova-1580250692.html

Татьяна Буланова призналась, что погрязла в долгах и кредитах

Певица Татьяна Буланова в YouTube-шоу “Скажи Гордеевой” рассказала, что у нее есть финансовые проблемы. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T11:27

2020-10-17T11:27

2020-10-17T11:27

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Bulanova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Буланова</a> в YouTube-шоу “<a href="https://www.youtube.com/watch?v=ZOO2BwHlQUg" target="_blank" rel="nofollow noopener">Скажи Гордеевой</a>” рассказала, что у нее есть финансовые проблемы. По словам исполнительницы, у нее нет сбережений, а заработанные средства она тратит на кредиты и долги. Она также выразила надежду на то, что однажды рассчитается со всеми долгами и сможет “вздохнуть спокойно”.В июне 2020 года в эфире канала “Россия1” певица призналась, что перенесла микроинсульт несколько лет назад. Буланова <a href="https://ria.ru/20200621/1573264249.html" target="_blank">подчеркнула</a>, что случившееся научило ее меньше реагировать на стрессы и больше заботиться о себе.

https://ria.ru/20201017/nevesta-1580230397.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, знаменитости, звезды, татьяна буланова