СМИ: Twitter прекратил блокировку доступа к публикациям о сыне Байдена

<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Социальная сеть <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> решила больше не блокировать доступ к материалу газеты New York Post о <a href="https://ria.ru/person_khanter-bayden" target="_blank">Хантере Байдене</a>, сыне кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bo_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джозефа Байдена</a>, поскольку содержащаяся в статье "личная информация" уже получила широкое распространение, сообщает издание <a href="https://thehill.com/homenews/news" target="_blank" rel="nofollow noopener">Hill</a>.Представитель Twitter подтвердил газете, что пользователи соцсети теперь могут делиться публикацией, поскольку "содержащаяся в ней некогда частная информация теперь широко распространена в прессе и на других цифровых платформах".Ранее газета New York Post опубликовала электронное письмо, как утверждается, сыну Байдена Хантеру от советника руководства украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, который благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский якобы просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma. В Twitter ранее сообщили, что ограничили доступ к публикациям New York Post о Хантере Байдене в связи с тем, что в них были размещены изображения, содержащие частную информацию.На фоне публикации New York Post социальная сеть Twitter решила поменять правила распространения материалов, полученных хакерами: теперь такие посты будут получать специальную пометку для указания контекста, ссылки, распространяемые пользователями в соцсети, блокировать не будут. Глава Twitter <a href="http://ria.ru/person_Dzhek_Dorsi/" target="_blank" data-auto="true">Джек Дорси</a> признал блокировку публикации неправильной.Национальный комитет Республиканской партии подал в пятницу жалобу на Twitter в Федеральную избирательную комиссию (FEC), обвинив соцсеть в незаконной поддержке предвыборного штаба Джо Байдена. Как сообщил телеканал Fox News, республиканцы сочли, что замалчивание соцсетью публикаций о сыне Байдена является "незаконным пожертвованием в натуральной форме" штабу кандидата в президента США.

