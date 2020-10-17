СМИ: Twitter прекратил блокировку доступа к публикациям о сыне Байдена
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisХантер Байден
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Социальная сеть Twitter решила больше не блокировать доступ к материалу газеты New York Post о Хантере Байдене, сыне кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена, поскольку содержащаяся в статье "личная информация" уже получила широкое распространение, сообщает издание Hill.
Представитель Twitter подтвердил газете, что пользователи соцсети теперь могут делиться публикацией, поскольку "содержащаяся в ней некогда частная информация теперь широко распространена в прессе и на других цифровых платформах".
Ранее газета New York Post опубликовала электронное письмо, как утверждается, сыну Байдена Хантеру от советника руководства украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, который благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский якобы просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma. В Twitter ранее сообщили, что ограничили доступ к публикациям New York Post о Хантере Байдене в связи с тем, что в них были размещены изображения, содержащие частную информацию.
На фоне публикации New York Post социальная сеть Twitter решила поменять правила распространения материалов, полученных хакерами: теперь такие посты будут получать специальную пометку для указания контекста, ссылки, распространяемые пользователями в соцсети, блокировать не будут. Глава Twitter Джек Дорси признал блокировку публикации неправильной.
Национальный комитет Республиканской партии подал в пятницу жалобу на Twitter в Федеральную избирательную комиссию (FEC), обвинив соцсеть в незаконной поддержке предвыборного штаба Джо Байдена. Как сообщил телеканал Fox News, республиканцы сочли, что замалчивание соцсетью публикаций о сыне Байдена является "незаконным пожертвованием в натуральной форме" штабу кандидата в президента США.