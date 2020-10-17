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Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201017/bayden-1580243996.html
СМИ: Twitter прекратил блокировку доступа к публикациям о сыне Байдена
Социальная сеть Twitter решила больше не блокировать доступ к материалу газеты New York Post о Хантере Байдене, сыне кандидата в президенты США от демократов... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T10:26
2020-10-17T10:26
президентские выборы в сша — 2020
хантер байден
джек дорси
джо байден
сша
twitter
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Социальная сеть <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> решила больше не блокировать доступ к материалу газеты New York Post о <a href="https://ria.ru/person_khanter-bayden" target="_blank">Хантере Байдене</a>, сыне кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bo_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джозефа Байдена</a>, поскольку содержащаяся в статье "личная информация" уже получила широкое распространение, сообщает издание <a href="https://thehill.com/homenews/news" target="_blank" rel="nofollow noopener">Hill</a>.Представитель Twitter подтвердил газете, что пользователи соцсети теперь могут делиться публикацией, поскольку "содержащаяся в ней некогда частная информация теперь широко распространена в прессе и на других цифровых платформах".Ранее газета New York Post опубликовала электронное письмо, как утверждается, сыну Байдена Хантеру от советника руководства украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, который благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский якобы просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma. В Twitter ранее сообщили, что ограничили доступ к публикациям New York Post о Хантере Байдене в связи с тем, что в них были размещены изображения, содержащие частную информацию.На фоне публикации New York Post социальная сеть Twitter решила поменять правила распространения материалов, полученных хакерами: теперь такие посты будут получать специальную пометку для указания контекста, ссылки, распространяемые пользователями в соцсети, блокировать не будут. Глава Twitter <a href="http://ria.ru/person_Dzhek_Dorsi/" target="_blank" data-auto="true">Джек Дорси</a> признал блокировку публикации неправильной.Национальный комитет Республиканской партии подал в пятницу жалобу на Twitter в Федеральную избирательную комиссию (FEC), обвинив соцсеть в незаконной поддержке предвыборного штаба Джо Байдена. Как сообщил телеканал Fox News, республиканцы сочли, что замалчивание соцсетью публикаций о сыне Байдена является "незаконным пожертвованием в натуральной форме" штабу кандидата в президента США.
https://ria.ru/20201017/dollar-1580190093.html
https://ria.ru/20201016/bayden-1580193688.html
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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хантер байден, джек дорси, джо байден, сша, twitter, в мире

СМИ: Twitter прекратил блокировку доступа к публикациям о сыне Байдена

10:26 17.10.2020
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Социальная сеть Twitter решила больше не блокировать доступ к материалу газеты New York Post о Хантере Байдене, сыне кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена, поскольку содержащаяся в статье "личная информация" уже получила широкое распространение, сообщает издание Hill.
Представитель Twitter подтвердил газете, что пользователи соцсети теперь могут делиться публикацией, поскольку "содержащаяся в ней некогда частная информация теперь широко распространена в прессе и на других цифровых платформах".
Президент Дональд Трамп США во время дебатов с Джо Байденом в Кливленде, штат Огайо - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
Вчера, 08:00
"Голубая волна": доллару предрекли обвал после выборов в США
Ранее газета New York Post опубликовала электронное письмо, как утверждается, сыну Байдена Хантеру от советника руководства украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, который благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский якобы просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma. В Twitter ранее сообщили, что ограничили доступ к публикациям New York Post о Хантере Байдене в связи с тем, что в них были размещены изображения, содержащие частную информацию.
На фоне публикации New York Post социальная сеть Twitter решила поменять правила распространения материалов, полученных хакерами: теперь такие посты будут получать специальную пометку для указания контекста, ссылки, распространяемые пользователями в соцсети, блокировать не будут. Глава Twitter Джек Дорси признал блокировку публикации неправильной.
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 19:26
Адвокат Трампа оценил предположения о "русском следе" в деле сына Байдена
Национальный комитет Республиканской партии подал в пятницу жалобу на Twitter в Федеральную избирательную комиссию (FEC), обвинив соцсеть в незаконной поддержке предвыборного штаба Джо Байдена. Как сообщил телеканал Fox News, республиканцы сочли, что замалчивание соцсетью публикаций о сыне Байдена является "незаконным пожертвованием в натуральной форме" штабу кандидата в президента США.
 
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Президентские выборы в США — 2020Хантер БайденДжек ДорсиДжо БайденСШАTwitterВ мире
 
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