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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201017/azerbaydzhan-1580253059.html
Азербайджанский омбудсмен обвинила Ереван в поддержке терроризма
Баку считает заявления Еревана о непричастности к двум ракетным обстрелам города Гянджи поддержкой терроризма, заявила в субботу уполномоченный по правам... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T11:47
2020-10-17T11:47
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ГЯНДЖА, 17 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> считает заявления <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Еревана</a> о непричастности к двум ракетным обстрелам города <a href="http://ria.ru/location_Ganja/" target="_blank" data-auto="true">Гянджи</a> поддержкой терроризма, заявила в субботу уполномоченный по правам человека <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> Сабина Алиева.Ранее азербайджанские власти заявили о ракетных обстрелах Гянджи и Мингечевира. Сообщалось, что из-под завалов извлечены тела 13 человек, ранены 52 человека. Пресс-секретарь минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян опровергла информацию Баку об ударах с армянской территории по Азербайджану."Необходимо подчеркнуть тот факт, что используются запрещённые виды вооружений в нарушение всех норм гуманитарного права", - сказала <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Алиева</a>, прибыв на место трагедии.Алиева усмотрела схожесть сценариев двух обстрелов Гянджи - "конец недели, мирно спящие люди". Она подчеркнула, что город расположен далеко от линии фронта."Мы считаем, что международные организации, работающие в сфере защиты прав человека, должны незамедлительно дать реакцию по поводу всего случившегося. Военное руководство Армении должно ответить за всё содеянное перед военным трибуналом", - заявила омбудсмен.По ее словам, Армения нарушила Женевскую конвенцию о защите мирного населения, обстреляв район города, где нет никаких военных объектов. "Они бьют по детям, женщинам, инвалидам", - сказала омбудсмен.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201017/karabakh-1580246385.html
https://ria.ru/20201017/pogibshie-1580249956.html
Покажи хоть 1 армянского ребёнка раненого в Степанакерте. Азербайджанская земля, вы их оккупировали. И теперь спокойно спите. По крайней мере Азербайджан не бьёт по многоэтажным жилым зданиям. Это вы террористы. Вам наплевать кто умрёт. Это вы убегаете зажав свой хвост с поля боя а потом бросаете такие ракеты на мирных жителей. Пусть вооруженный силы Армении покинут оккупированные территории. Мы больше ничего не хотим
32
Зачем участвовать в этой войне на одной стороне , публикуя такие перлы? В Степанакерте люди спят не мирно, когда их обстреливают?
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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Новости
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Кадры последствий ракетных ударов по азербайджанскому городу Гяндже
Ночь на субботу стала бессонной для многих жителей азербайджанского города Гянджа, второй раз за месяц подвергшегося ракетному обстрелу со стороны армянских ВС. Корреспондент РИА Новости узнал у местных жителей, кто жил в домах, на месте которых теперь руины, и как прошли первые минуты после удара. В ночь на субботу помощник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев заявил, что азербайджанские города Гянджа и Мингечевир подверглись ракетному обстрелу со стороны Армении. Сообщалось, что порядка 20 домов в городе Гянджа было разрушено. К утру генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в результате ракетного обстрела мирного населения в центральной части Гянджи 12 человек погибли, более 40 человек получили ранения.
2020-10-17T11:47
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Завалы и руины домов - последствия ночного обстрела в Степанакерте
В ночь на 17 октября в Степанакерте вновь прошли обстрелы. Смотрите на видео последствия - разбор завалов и руины домов.
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обсе, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Азербайджанский омбудсмен обвинила Ереван в поддержке терроризма

11:47 17.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС Азербайджана дежурят на месте разбора завалов разрушенных домов после ракетного обстрела города Гянджа
Сотрудники МЧС Азербайджана дежурят на месте разбора завалов разрушенных домов после ракетного обстрела города Гянджа - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ГЯНДЖА, 17 окт - РИА Новости. Баку считает заявления Еревана о непричастности к двум ракетным обстрелам города Гянджи поддержкой терроризма, заявила в субботу уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева.
Ранее азербайджанские власти заявили о ракетных обстрелах Гянджи и Мингечевира. Сообщалось, что из-под завалов извлечены тела 13 человек, ранены 52 человека. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла информацию Баку об ударах с армянской территории по Азербайджану.
"Необходимо подчеркнуть тот факт, что используются запрещённые виды вооружений в нарушение всех норм гуманитарного права", - сказала Алиева, прибыв на место трагедии.
Алиева усмотрела схожесть сценариев двух обстрелов Гянджи - "конец недели, мирно спящие люди". Она подчеркнула, что город расположен далеко от линии фронта.
"Мы считаем, что международные организации, работающие в сфере защиты прав человека, должны незамедлительно дать реакцию по поводу всего случившегося. Военное руководство Армении должно ответить за всё содеянное перед военным трибуналом", - заявила омбудсмен.
Сотрудники МЧС Азербайджана на месте разбора завалов разрушенных домов после ракетного обстрела города Гянджа - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
Вчера, 10:48Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Армия обороны Карабаха перечислила военные цели в азербайджанской Гяндже
По ее словам, Армения нарушила Женевскую конвенцию о защите мирного населения, обстреляв район города, где нет никаких военных объектов. "Они бьют по детям, женщинам, инвалидам", - сказала омбудсмен.
"Отрицать это невозможно. Мало того, если кто-то умалчивает, искажает информацию, но видит эти факты, то как это должно расцениваться? Только как поддержка террора, иначе это расцениваться не может. Я вообще не представляю, как это можно отрицать", - ответила Алиева на вопрос РИА Новости о том, как Баку оценивает заявления Еревана о том, что он не наносил удары по Гяндже оба раза.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Сотрудники МЧС Азербайджана на месте разбора завалов разрушенных домов после ракетного обстрела города Гянджа - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
Вчера, 11:21Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Азербайджан заявил о 60 погибших мирных гражданах за время конфликта
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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