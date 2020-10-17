https://ria.ru/20201017/azerbaydzhan-1580253059.html

Азербайджанский омбудсмен обвинила Ереван в поддержке терроризма

Баку считает заявления Еревана о непричастности к двум ракетным обстрелам города Гянджи поддержкой терроризма, заявила в субботу уполномоченный по правам... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T11:47

2020-10-17T11:47

2020-10-17T11:47

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ГЯНДЖА, 17 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> считает заявления <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Еревана</a> о непричастности к двум ракетным обстрелам города <a href="http://ria.ru/location_Ganja/" target="_blank" data-auto="true">Гянджи</a> поддержкой терроризма, заявила в субботу уполномоченный по правам человека <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> Сабина Алиева.Ранее азербайджанские власти заявили о ракетных обстрелах Гянджи и Мингечевира. Сообщалось, что из-под завалов извлечены тела 13 человек, ранены 52 человека. Пресс-секретарь минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян опровергла информацию Баку об ударах с армянской территории по Азербайджану."Необходимо подчеркнуть тот факт, что используются запрещённые виды вооружений в нарушение всех норм гуманитарного права", - сказала <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Алиева</a>, прибыв на место трагедии.Алиева усмотрела схожесть сценариев двух обстрелов Гянджи - "конец недели, мирно спящие люди". Она подчеркнула, что город расположен далеко от линии фронта."Мы считаем, что международные организации, работающие в сфере защиты прав человека, должны незамедлительно дать реакцию по поводу всего случившегося. Военное руководство Армении должно ответить за всё содеянное перед военным трибуналом", - заявила омбудсмен.По ее словам, Армения нарушила Женевскую конвенцию о защите мирного населения, обстреляв район города, где нет никаких военных объектов. "Они бьют по детям, женщинам, инвалидам", - сказала омбудсмен.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201017/karabakh-1580246385.html

https://ria.ru/20201017/pogibshie-1580249956.html

Agasi Agasiyev Покажи хоть 1 армянского ребёнка раненого в Степанакерте. Азербайджанская земля, вы их оккупировали. И теперь спокойно спите. По крайней мере Азербайджан не бьёт по многоэтажным жилым зданиям. Это вы террористы. Вам наплевать кто умрёт. Это вы убегаете зажав свой хвост с поля боя а потом бросаете такие ракеты на мирных жителей. Пусть вооруженный силы Армении покинут оккупированные территории. Мы больше ничего не хотим 32

leodan63 Зачем участвовать в этой войне на одной стороне , публикуя такие перлы? В Степанакерте люди спят не мирно, когда их обстреливают? 15

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры последствий ракетных ударов по азербайджанскому городу Гяндже Ночь на субботу стала бессонной для многих жителей азербайджанского города Гянджа, второй раз за месяц подвергшегося ракетному обстрелу со стороны армянских ВС. Корреспондент РИА Новости узнал у местных жителей, кто жил в домах, на месте которых теперь руины, и как прошли первые минуты после удара. В ночь на субботу помощник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев заявил, что азербайджанские города Гянджа и Мингечевир подверглись ракетному обстрелу со стороны Армении. Сообщалось, что порядка 20 домов в городе Гянджа было разрушено. К утру генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в результате ракетного обстрела мирного населения в центральной части Гянджи 12 человек погибли, более 40 человек получили ранения. 2020-10-17T11:47 true PT1M29S

Завалы и руины домов - последствия ночного обстрела в Степанакерте В ночь на 17 октября в Степанакерте вновь прошли обстрелы. Смотрите на видео последствия - разбор завалов и руины домов. 2020-10-17T11:47 true PT0M31S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире