https://ria.ru/20201017/azerbaydzhan-1580222754.html

В Азербайджане заявили, что при обстреле Гянджи разрушены 20 домов

При ракетном обстреле азербайджанского города Гянджа погибли погибли как минимум шесть человек, в том числе двое детей, 35 человек ранены, заявил в Twitter... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T00:58

2020-10-17T00:58

2020-10-17T02:54

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

гянджа

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/11/1580227683_0:218:3040:1927_1400x0_80_0_0_55a909d7c49696480ef6d62395be7066.jpg

<strong>БАКУ, 17 окт - РИА Новости. </strong>При ракетном обстреле азербайджанского города Гянджа погибли погибли как минимум шесть человек, в том числе двое детей, 35 человек ранены, заявил в <a href="https://twitter.com/HikmetHajiyev" target="_blank">Twitter</a> помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.По его словам, в результате обстрела разрушены около 20 домов. Удар, по данным азербайджанской стороны, был нанесен оперативно-тактическими баллистическими ракетами "Скад" (Р-17).Ранее азербайджанские власти заявили о ракетных обстрелах Гянджи и Мингячевира. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла информацию Баку об ударах по Азербайджану с территории республики.Ранее в <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджане</a> уже заявляли о неоднократных обстрелах Гянджи - второго по величине города республики - с территории Армении. В Баку утверждали, что в результате удара, нанесенного вечером 10 октября ракетой тактического комплекса "Точка-У", погибли десять человек, свыше 30 ранены. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла это заявление <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a><u>,</u> назвав его "дезинформацией".Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, США и Франции ранее призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20201017/armeniya-1580223272.html

Andrey Mixas Вообще-то это нарушение женевской конвенции и военное преступление, бомбить мирный город! И тем более ночью - это очень низко. Армяне упали в моих глазах точно. Я и раньше говорил, что нашим РУССКИМ пацанам нечего делать на этой чужой войне. А теперь и подавно. Кого защищать - армян которые лупят по мирным городам?? 31

Александр Аникин И при всём этом, судя по фото, мужик копается в бардачке. Может, барсетку ищет? 28

178

нагорный карабах

азербайджан

армения

гянджа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, гянджа, в мире