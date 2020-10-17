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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201017/azerbaydzhan-1580222754.html
В Азербайджане заявили, что при обстреле Гянджи разрушены 20 домов
При ракетном обстреле азербайджанского города Гянджа погибли погибли как минимум шесть человек, в том числе двое детей, 35 человек ранены, заявил в Twitter... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T00:58
2020-10-17T02:54
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
гянджа
в мире
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<strong>БАКУ, 17 окт - РИА Новости. </strong>При ракетном обстреле азербайджанского города Гянджа погибли погибли как минимум шесть человек, в том числе двое детей, 35 человек ранены, заявил в <a href="https://twitter.com/HikmetHajiyev" target="_blank">Twitter</a> помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.По его словам, в результате обстрела разрушены около 20 домов. Удар, по данным азербайджанской стороны, был нанесен оперативно-тактическими баллистическими ракетами "Скад" (Р-17).Ранее азербайджанские власти заявили о ракетных обстрелах Гянджи и Мингячевира. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла информацию Баку об ударах по Азербайджану с территории республики.Ранее в <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджане</a> уже заявляли о неоднократных обстрелах Гянджи - второго по величине города республики - с территории Армении. В Баку утверждали, что в результате удара, нанесенного вечером 10 октября ракетой тактического комплекса "Точка-У", погибли десять человек, свыше 30 ранены. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла это заявление <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a><u>,</u> назвав его "дезинформацией".Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, США и Франции ранее призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20201017/armeniya-1580223272.html
Вообще-то это нарушение женевской конвенции и военное преступление, бомбить мирный город! И тем более ночью - это очень низко. Армяне упали в моих глазах точно. Я и раньше говорил, что нашим РУССКИМ пацанам нечего делать на этой чужой войне. А теперь и подавно. Кого защищать - армян которые лупят по мирным городам??
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И при всём этом, судя по фото, мужик копается в бардачке. Может, барсетку ищет?
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нагорный карабах
азербайджан
армения
гянджа
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нагорный карабах, азербайджан, армения, гянджа, в мире

В Азербайджане заявили, что при обстреле Гянджи разрушены 20 домов

00:58 17.10.2020 (обновлено: 02:54 17.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДома, пострадавшие в результате ракетного обстрела города Гянджа
Дома, пострадавшие в результате ракетного обстрела города Гянджа - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БАКУ, 17 окт - РИА Новости. При ракетном обстреле азербайджанского города Гянджа погибли погибли как минимум шесть человек, в том числе двое детей, 35 человек ранены, заявил в Twitter помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
По его словам, в результате обстрела разрушены около 20 домов. Удар, по данным азербайджанской стороны, был нанесен оперативно-тактическими баллистическими ракетами "Скад" (Р-17).
Ранее азербайджанские власти заявили о ракетных обстрелах Гянджи и Мингячевира. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла информацию Баку об ударах по Азербайджану с территории республики.
Ранее в Азербайджане уже заявляли о неоднократных обстрелах Гянджи - второго по величине города республики - с территории Армении. В Баку утверждали, что в результате удара, нанесенного вечером 10 октября ракетой тактического комплекса "Точка-У", погибли десять человек, свыше 30 ранены. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла это заявление Баку, назвав его "дезинформацией".
Жилой дом, разрушенный в результате обстрелов в Агдамском районе - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
01:02Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Ереване заявили об ударах азербайджанских беспилотников по Армении
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Лидеры России, США и Франции ранее призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахАзербайджанАрменияГянджаВ мире
 
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