https://ria.ru/20201017/azerbaydzhan-1580221117.html

В Азербайджане заявили о ракетном обстреле Гянджи и Мингечевира

Помощник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев заявил, что азербайджанские города Гянджа и Мингечевир подверглись ракетному обстрелу со стороны Армении. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T00:31

2020-10-17T00:31

2020-10-17T00:31

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Помощник президента <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> Хикмет Хаджиев заявил, что азербайджанские города <a href="http://ria.ru/location_Ganja/" target="_blank" data-auto="true">Гянджа</a> и Мингечевир подверглись ракетному обстрелу со стороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>."Ракетным обстрелам подверглись города Азербайджана Гянджа и Мингечевир", - написал Хаджиев в <a href="https://twitter.com/HikmetHajiyev" target="_blank">Twitter</a>.Как сообщает <a href="https://az.sputniknews.ru/politics/20201017/425222943/VS-Armenii-udarili-po-Gyandzhe-i-Mingyacheviru-raketami.html" data-auto="true">Sputnik Азербайджан</a>, под обломками разрушенных зданий могут находиться люди.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. <strong>Все новости Азербайджана читайте на сайте <a href="https://az.sputniknews.ru/">Sputnik Азербайджан >></a></strong>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире