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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201017/armeniya-1580223272.html
В Ереване заявили об ударах азербайджанских беспилотников по Армении
Азербайджанские беспилотники нанесли удар по территории Армении, заявили в МИД республики. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T01:02
2020-10-17T01:43
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 17 окт – РИА Новости.</strong> Азербайджанские беспилотники нанесли удар по территории <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, заявили в МИД республики.По данным МИД, также пострадали гражданские объекты, погибших в результате ударов нет. В свою очередь пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что силы ПВО сбили в воздушном пространстве республики два азербайджанских беспилотника. В минобороны Азербайджана ее слова назвали дезинформацией.В МИД Армении заявили, что за несколько часов до этого Баку распространил ложную информацию об обстреле армянскими военными населенного пункта Ордубад в Нахичеванской Автономной Республике Азербайджана.В Ереване осудили попытки <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> расширить географию конфликта, что нанесет непоправимый удар по всей системе региональной безопасности. "Любое посягательство на территориальную целостность Республики Армения получит адекватный ответ", - говорится в заявлении.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, США и Франции ранее призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20201017/azerbaydzhan-1580222754.html
Лживые и подлые...
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Это уже переходит все границы лживые подлые трусливые гнусы снова нанесли ракетный удар по Гяндже когда люди спали разрушено более 20 домов много пострадавших есть жертвы среди детей и женщин
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нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

В Ереване заявили об ударах азербайджанских беспилотников по Армении

01:02 17.10.2020 (обновлено: 01:43 17.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖилой дом, разрушенный в результате обстрелов в Агдамском районе
Жилой дом, разрушенный в результате обстрелов в Агдамском районе - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЕРЕВАН, 17 окт – РИА Новости. Азербайджанские беспилотники нанесли удар по территории Армении, заявили в МИД республики.

"Системы ПВО зафиксировали (в пятницу – ред.) полеты азербайджанских беспилотников близ населенных пунктов Хнацах, Арцваник, Давид Бек Сюникской области Армении, во время которых были нанесены удары по инфраструктуре армянских ВС", - говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

По данным МИД, также пострадали гражданские объекты, погибших в результате ударов нет.
В свою очередь пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что силы ПВО сбили в воздушном пространстве республики два азербайджанских беспилотника. В минобороны Азербайджана ее слова назвали дезинформацией.
В МИД Армении заявили, что за несколько часов до этого Баку распространил ложную информацию об обстреле армянскими военными населенного пункта Ордубад в Нахичеванской Автономной Республике Азербайджана.
Дома, пострадавшие в результате ракетного обстрела города Гянджа - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
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В Азербайджане заявили, что при обстреле Гянджи разрушены 20 домов
В Ереване осудили попытки Баку расширить географию конфликта, что нанесет непоправимый удар по всей системе региональной безопасности. "Любое посягательство на территориальную целостность Республики Армения получит адекватный ответ", - говорится в заявлении.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Лидеры России, США и Франции ранее призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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