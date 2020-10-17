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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201017/aliev-1580238378.html
Алиев назвал ракетный обстрел Гянджи военным преступлением
РИА Новости. АЛИЕВ НАЗВАЛ ВОЕННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ РАКЕТНЫЙ ОБСТРЕЛ ГЯНДЖИ И ПООБЕЩАЛ ОТВЕТ НА ПОЛЕ БОЯ: ВИНОВНИКИ ПОНЕСУТ НАКАЗАНИЕ РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T09:21
2020-10-17T09:32
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
ильхам алиев
азербайджан
гянджа
в мире
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РИА Новости. АЛИЕВ НАЗВАЛ ВОЕННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ РАКЕТНЫЙ ОБСТРЕЛ ГЯНДЖИ И ПООБЕЩАЛ ОТВЕТ НА ПОЛЕ БОЯ: ВИНОВНИКИ ПОНЕСУТ НАКАЗАНИЕ
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азербайджан
гянджа
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры последствий ракетных ударов по азербайджанскому городу Гяндже
Ночь на субботу стала бессонной для многих жителей азербайджанского города Гянджа, второй раз за месяц подвергшегося ракетному обстрелу со стороны армянских ВС. Корреспондент РИА Новости узнал у местных жителей, кто жил в домах, на месте которых теперь руины, и как прошли первые минуты после удара. В ночь на субботу помощник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев заявил, что азербайджанские города Гянджа и Мингечевир подверглись ракетному обстрелу со стороны Армении. Сообщалось, что порядка 20 домов в городе Гянджа было разрушено. К утру генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в результате ракетного обстрела мирного населения в центральной части Гянджи 12 человек погибли, более 40 человек получили ранения.
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видео, ильхам алиев, азербайджан, гянджа, в мире
Алиев назвал ракетный обстрел Гянджи военным преступлением
РИА Новости. АЛИЕВ НАЗВАЛ ВОЕННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ РАКЕТНЫЙ ОБСТРЕЛ ГЯНДЖИ И ПООБЕЩАЛ ОТВЕТ НА ПОЛЕ БОЯ: ВИНОВНИКИ ПОНЕСУТ НАКАЗАНИЕ
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Алиев назвал ракетный обстрел Гянджи военным преступлением

09:21 17.10.2020 (обновлено: 09:32 17.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоисковая собака работает на месте разбора завалов разрушенных домов после ракетного обстрела города Гянджа.
Поисковая собака работает на месте разбора завалов разрушенных домов после ракетного обстрела города Гянджа. - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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РИА Новости. АЛИЕВ НАЗВАЛ ВОЕННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ РАКЕТНЫЙ ОБСТРЕЛ ГЯНДЖИ И ПООБЕЩАЛ ОТВЕТ НА ПОЛЕ БОЯ: ВИНОВНИКИ ПОНЕСУТ НАКАЗАНИЕ
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаИльхам АлиевАзербайджанГянджаВ мире
 
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