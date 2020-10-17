https://ria.ru/20201017/aliev-1580238378.html

Алиев назвал ракетный обстрел Гянджи военным преступлением

РИА Новости. АЛИЕВ НАЗВАЛ ВОЕННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ РАКЕТНЫЙ ОБСТРЕЛ ГЯНДЖИ И ПООБЕЩАЛ ОТВЕТ НА ПОЛЕ БОЯ: ВИНОВНИКИ ПОНЕСУТ НАКАЗАНИЕ РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T09:21

2020-10-17T09:21

2020-10-17T09:32

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

ильхам алиев

азербайджан

гянджа

в мире

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РИА Новости. АЛИЕВ НАЗВАЛ ВОЕННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ РАКЕТНЫЙ ОБСТРЕЛ ГЯНДЖИ И ПООБЕЩАЛ ОТВЕТ НА ПОЛЕ БОЯ: ВИНОВНИКИ ПОНЕСУТ НАКАЗАНИЕ

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Кадры последствий ракетных ударов по азербайджанскому городу Гяндже

Ночь на субботу стала бессонной для многих жителей азербайджанского города Гянджа, второй раз за месяц подвергшегося ракетному обстрелу со стороны армянских ВС. Корреспондент РИА Новости узнал у местных жителей, кто жил в домах, на месте которых теперь руины, и как прошли первые минуты после удара. В ночь на субботу помощник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев заявил, что азербайджанские города Гянджа и Мингечевир подверглись ракетному обстрелу со стороны Армении. Сообщалось, что порядка 20 домов в городе Гянджа было разрушено. К утру генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в результате ракетного обстрела мирного населения в центральной части Гянджи 12 человек погибли, более 40 человек получили ранения.

2020-10-17T09:21

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