Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201016/zelenskiy-1580083653.html
Зеленский хочет узнать мнение украинцев по вопросу легализации каннабиса
Президент Украины Владимир Зеленский намерен узнать мнение украинцев относительно легализации каннабиса в медицинских целях для того, чтобы поставить точку в... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T11:36
2020-10-16T11:36
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1575008314_0:24:1043:611_1400x0_80_0_0_c270675aceda01199225076418c45b2e.jpg
<strong>КИЕВ, 16 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> намерен узнать мнение украинцев относительно легализации каннабиса в медицинских целях для того, чтобы поставить точку в этом вопросе, дискуссии вокруг которого ведутся не один год, сообщила в пятницу пресс-служба офиса главы государства.Зеленский инициировал проведение в день местных выборов 25 октября всеукраинского опроса по важным для страны темам. В отличие от референдума результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер.В офисе Зеленского отметили, что политических споров, телеэфиров и публикаций на тему использования каннабиса в медицинских целях с каждым годом становится все больше. Были и попытки зарегистрировать соответствующие законопроекты в <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной раде</a>, которые могли бы распространить и в нашей стране практику использования медицинских препаратов на основе каннабиса. Аргументы сторонников этой идеи известны: конопля без наркотического эффекта может использоваться как эффективное и легкое обезболивающее. Аргументы оппонентов этой идеи также известны: отмечают, что под видом медицинских препаратов могут распространяться и наркотические вещества, отметили в офисе президента.Президент Украины в среду сказал, что первый из пяти вопросов будет касаться введения наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах. В четверг глава государства назвал второй из пяти вопросов, - граждан спросят, поддерживают ли они создание в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> свободной экономической зоны. В пятницу Зеленский сообщил, что граждан также спросят, поддерживают ли они сокращение числа депутатов в Верховной раде до 300 и легализацию медицинского каннабиса, и считают ли нужным на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
https://ria.ru/20190314/1551790616.html
Они и без канабиса там начудили мама не горюй)) Представляю что будет когда они дунут))
16
Клоун рехнулся
16
14
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1575008314_47:0:974:695_1400x0_80_0_0_e8fec10a7aa520ae62afad14d0b91f5e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский хочет узнать мнение украинцев по вопросу легализации каннабиса

11:36 16.10.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 16 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский намерен узнать мнение украинцев относительно легализации каннабиса в медицинских целях для того, чтобы поставить точку в этом вопросе, дискуссии вокруг которого ведутся не один год, сообщила в пятницу пресс-служба офиса главы государства.
Зеленский инициировал проведение в день местных выборов 25 октября всеукраинского опроса по важным для страны темам. В отличие от референдума результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер.
В офисе Зеленского отметили, что политических споров, телеэфиров и публикаций на тему использования каннабиса в медицинских целях с каждым годом становится все больше. Были и попытки зарегистрировать соответствующие законопроекты в Верховной раде, которые могли бы распространить и в нашей стране практику использования медицинских препаратов на основе каннабиса. Аргументы сторонников этой идеи известны: конопля без наркотического эффекта может использоваться как эффективное и легкое обезболивающее. Аргументы оппонентов этой идеи также известны: отмечают, что под видом медицинских препаратов могут распространяться и наркотические вещества, отметили в офисе президента.

"Считаем несправедливым оставлять решение этого вопроса только политикам. Без четко выраженного мнения народа соответствующая дискуссия может продолжаться еще много лет, не выходя на уровень принятия решений… Подчеркиваем: речь идет только о препаратах медицинского характера, которые необходимы людям, испытывающим тяжелую систематическую боль, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство, в том числе и после фронта", - говорится в сообщении.

Президент Украины в среду сказал, что первый из пяти вопросов будет касаться введения наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах. В четверг глава государства назвал второй из пяти вопросов, - граждан спросят, поддерживают ли они создание в Донбассе свободной экономической зоны. В пятницу Зеленский сообщил, что граждан также спросят, поддерживают ли они сокращение числа депутатов в Верховной раде до 300 и легализацию медицинского каннабиса, и считают ли нужным на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес в Москве. 1 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 14.03.2019
14 марта 2019, 14:00
Лавров прокомментировал попытки ряда стран легализовать каннабис
 
Обсудить14
Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09Царица полей. Кукуруза полезна, но не для всех
02:05В Раде предсказали закупку российской вакцины от COVID-19 втридорога
01:58В Баку заявили, что ракеты по Гяндже были выпущены с территории Армении
01:55В Баку назвали дезинормацией сообщение Армении о сбитых беспилотниках
01:53В Баку заявили, что число жертв обстрела Гянджи увеличилось до пяти
01:45Во Франции по делу об убийстве учителя задержали четырех человек
01:33Азербайджан заявил о двух погибших и 23 раненных при обстреле Гянджи
01:27В Степанакерте второй раз за ночь включили сирену воздушной тревоги
01:25В Подмосковье ограничили работу баров и ресторанов
01:19Популярный блогер умер из-за коронавируса в 34 года
01:16Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты
01:10Источник рассказал о ликвидации боевика в Назрани
01:03Пашинян ждет от РФ шагов по пресечению действий Анкары и Баку в регионе
01:02В Ереване заявили об ударах азербайджанских беспилотников по Армении
00:58В Азербайджане заявили, что при обстреле Гянджи разрушены 20 домов
00:55Источник: СБ ООН проведет в понедельник закрытое совещание по Карабаху
00:54В Азербайджане заявили о пострадавших при ракетном обстреле Гянджи
00:48В Армении сообщили, что сбили два азербайджанских беспилотника
00:43Посольство РФ запросило у Франции данные о предполагаемом убийце учителя
00:41В Карабахе сообщили о ранении трех человек при обстреле села Шош
Лента новостейМолния