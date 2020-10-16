Зеленский хочет узнать мнение украинцев по вопросу легализации каннабиса
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
КИЕВ, 16 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский намерен узнать мнение украинцев относительно легализации каннабиса в медицинских целях для того, чтобы поставить точку в этом вопросе, дискуссии вокруг которого ведутся не один год, сообщила в пятницу пресс-служба офиса главы государства.
Зеленский инициировал проведение в день местных выборов 25 октября всеукраинского опроса по важным для страны темам. В отличие от референдума результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер.
В офисе Зеленского отметили, что политических споров, телеэфиров и публикаций на тему использования каннабиса в медицинских целях с каждым годом становится все больше. Были и попытки зарегистрировать соответствующие законопроекты в Верховной раде, которые могли бы распространить и в нашей стране практику использования медицинских препаратов на основе каннабиса. Аргументы сторонников этой идеи известны: конопля без наркотического эффекта может использоваться как эффективное и легкое обезболивающее. Аргументы оппонентов этой идеи также известны: отмечают, что под видом медицинских препаратов могут распространяться и наркотические вещества, отметили в офисе президента.
"Считаем несправедливым оставлять решение этого вопроса только политикам. Без четко выраженного мнения народа соответствующая дискуссия может продолжаться еще много лет, не выходя на уровень принятия решений… Подчеркиваем: речь идет только о препаратах медицинского характера, которые необходимы людям, испытывающим тяжелую систематическую боль, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство, в том числе и после фронта", - говорится в сообщении.
Президент Украины в среду сказал, что первый из пяти вопросов будет касаться введения наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах. В четверг глава государства назвал второй из пяти вопросов, - граждан спросят, поддерживают ли они создание в Донбассе свободной экономической зоны. В пятницу Зеленский сообщил, что граждан также спросят, поддерживают ли они сокращение числа депутатов в Верховной раде до 300 и легализацию медицинского каннабиса, и считают ли нужным на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
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