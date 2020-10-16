https://ria.ru/20201016/zelenskiy-1580083653.html

Зеленский хочет узнать мнение украинцев по вопросу легализации каннабиса

Президент Украины Владимир Зеленский намерен узнать мнение украинцев относительно легализации каннабиса в медицинских целях для того, чтобы поставить точку в... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T11:36

2020-10-16T11:36

2020-10-16T11:36

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 16 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> намерен узнать мнение украинцев относительно легализации каннабиса в медицинских целях для того, чтобы поставить точку в этом вопросе, дискуссии вокруг которого ведутся не один год, сообщила в пятницу пресс-служба офиса главы государства.Зеленский инициировал проведение в день местных выборов 25 октября всеукраинского опроса по важным для страны темам. В отличие от референдума результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер.В офисе Зеленского отметили, что политических споров, телеэфиров и публикаций на тему использования каннабиса в медицинских целях с каждым годом становится все больше. Были и попытки зарегистрировать соответствующие законопроекты в <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной раде</a>, которые могли бы распространить и в нашей стране практику использования медицинских препаратов на основе каннабиса. Аргументы сторонников этой идеи известны: конопля без наркотического эффекта может использоваться как эффективное и легкое обезболивающее. Аргументы оппонентов этой идеи также известны: отмечают, что под видом медицинских препаратов могут распространяться и наркотические вещества, отметили в офисе президента.Президент Украины в среду сказал, что первый из пяти вопросов будет касаться введения наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах. В четверг глава государства назвал второй из пяти вопросов, - граждан спросят, поддерживают ли они создание в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> свободной экономической зоны. В пятницу Зеленский сообщил, что граждан также спросят, поддерживают ли они сокращение числа депутатов в Верховной раде до 300 и легализацию медицинского каннабиса, и считают ли нужным на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

https://ria.ru/20190314/1551790616.html

agent_anonimus Они и без канабиса там начудили мама не горюй)) Представляю что будет когда они дунут)) 16

Илья Jlord Клоун рехнулся 16

14

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире