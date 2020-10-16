https://ria.ru/20201016/zapakh-1580047568.html

Какой запах сделает вас моложе?

Один из симптомов коронавируса – невосприимчивость к запахам. Легко ли с этим жить? Об ароматах в нашей жизни рассказала в эфире радио Sputnik клинический... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T04:12

2020-10-16T04:12

2020-10-16T04:12

коронавирус covid-19

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Один из симптомов <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> – невосприимчивость к запахам. Легко ли с этим жить? Об ароматах в нашей жизни рассказала в эфире <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201016/zapakh-1579986870.html">радио Sputnik</a> клинический психолог, специалист по ольфактотерапии Анна Сивачева.Ароматы имеют над нами огромную власть, которую мы недооцениваем. Человек может различать множество запахов. По некоторым данным, их количество может доходить до триллиона, хотя обычно оценивается весь букет сразу – нравится или нет, рассказала в интервью радио Sputnik клинический психолог, специалист по ольфактотерапии (направление психологии и ароматерапии) Анна Сивачева.При этом у каждого есть свои собственные ассоциации, соотносящиеся с разными запахами. Более того, от каждого человека пахнет по-особому, и у каждого дома свой запах."В каждой квартире живут разные люди. Смешение запаха человеческих тел, одежды, запахов еды. Более того, разные эмоции могут провоцировать определенные запахи, потому что начинается определенная гормональная реакция. Люди, страдающие разными заболеваниями, тоже могут иметь особый запах", - отметила Анна Сивачева.Воспринимают запахи все тоже по-разному. На это влияют стресс, заболевания, возраст, пол: у женщин обоняние неустойчиво – они больше подвержены гормональным, эмоциональным перепадам. Но есть и универсальные вещи. Например, в дорогих магазинах часто используют запах выделанной кожи, чтобы создать ощущение роскоши."Женщины, от которых пахнет грейпфрутом или лимоном, воспринимаются мужчинами моложе на семь лет. Люди, от которых пахнет ванилью, воспринимаются как более добрые. Мужчины с запахом ветивера (корни травы с дымным густым ароматом) большинством женщин воспринимаются как надежные, стабильные", – поделилась с радио Sputnik Анна Сивачева.

https://ria.ru/20200815/1575834691.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, общество