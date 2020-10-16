https://ria.ru/20201016/voyna-1580047231.html

Американское СМИ связало победу СССР на Курской дуге с помощью союзников

Победа СССР над Третьим рейхом в Курской битве связана с разведывательной деятельностью союзников, утверждает американское издание Popular Mechanics. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T03:21

2020-10-16T03:21

2020-10-16T11:13

курская битва

великая отечественная война (1941-1945)

ссср

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Победа <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> над Третьим рейхом в Курской битве связана с разведывательной деятельностью союзников, утверждает американское издание <a href="https://www.popularmechanics.com/" target="_blank">Popular Mechanics</a>.В публикации Popular Mechanics отмечается, что Курская битва стала величайшим танковым сражением Второй мировой войны, сделавшим фашистскую операцию "Цитадель" "последним наступлением немцев на Восточном фронте".Курская битва (битва на Курской дуге), длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, представляет собой совокупность трех стратегических операций, проведенных Красной армией в районе Курского выступа, чтобы сорвать крупное наступление немецких войск и разгромить стратегическую группировку противника.После победы в Курской битве соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной армии, что обеспечило ей благоприятные условия для развертывания общего стратегического наступления. <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> и ее союзники перешли к обороне на всех военных театрах, начался распад фашистского блока.В память о героической победе советских солдат в этой битве в <a href="http://ria.ru/location_Kursk/" target="_blank" data-auto="true">Курске</a> установлен мемориальный комплекс "Курская дуга".В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы (победных днях) России" день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве — 23 августа — является днем воинской славы России.

https://ria.ru/20180823/1527057968.html

sygcd1980 Павел Землю тоже союзники создали... 207

АНДРЕЙ КОННИН Не мытьём, так катаньем норовят разделить с СССР лавры победителей фашизма. 207

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ссср

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская битва, великая отечественная война (1941-1945), ссср, в мире