Американское СМИ связало победу СССР на Курской дуге с помощью союзников
03:21 16.10.2020 (обновлено: 11:13 16.10.2020)
© РИА Новости / Яков Рюмкин / Перейти в фотобанкПодбитый фашистский танк в районе станции Прохоровка в ходе сражения на Курской дуге в 1943 году
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Победа СССР над Третьим рейхом в Курской битве связана с разведывательной деятельностью союзников, утверждает американское издание Popular Mechanics.
"Благодаря союзным дешифровальщикам русские получили заблаговременное предупреждение и для отражения немецкого нападения построили оборонительные линии из рвов и минных полей", — говорится в статье.
В публикации Popular Mechanics отмечается, что Курская битва стала величайшим танковым сражением Второй мировой войны, сделавшим фашистскую операцию "Цитадель" "последним наступлением немцев на Восточном фронте".
Курская битва (битва на Курской дуге), длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, представляет собой совокупность трех стратегических операций, проведенных Красной армией в районе Курского выступа, чтобы сорвать крупное наступление немецких войск и разгромить стратегическую группировку противника.
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После победы в Курской битве соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной армии, что обеспечило ей благоприятные условия для развертывания общего стратегического наступления. Германия и ее союзники перешли к обороне на всех военных театрах, начался распад фашистского блока.
В память о героической победе советских солдат в этой битве в Курске установлен мемориальный комплекс "Курская дуга".
В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы (победных днях) России" день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве — 23 августа — является днем воинской славы России.