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Американское СМИ связало победу СССР на Курской дуге с помощью союзников
Победа СССР над Третьим рейхом в Курской битве связана с разведывательной деятельностью союзников, утверждает американское издание Popular Mechanics. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T03:21
2020-10-16T11:13
курская битва
великая отечественная война (1941-1945)
ссср
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Победа <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> над Третьим рейхом в Курской битве связана с разведывательной деятельностью союзников, утверждает американское издание <a href="https://www.popularmechanics.com/" target="_blank">Popular Mechanics</a>.В публикации Popular Mechanics отмечается, что Курская битва стала величайшим танковым сражением Второй мировой войны, сделавшим фашистскую операцию "Цитадель" "последним наступлением немцев на Восточном фронте".Курская битва (битва на Курской дуге), длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, представляет собой совокупность трех стратегических операций, проведенных Красной армией в районе Курского выступа, чтобы сорвать крупное наступление немецких войск и разгромить стратегическую группировку противника.После победы в Курской битве соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной армии, что обеспечило ей благоприятные условия для развертывания общего стратегического наступления. <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> и ее союзники перешли к обороне на всех военных театрах, начался распад фашистского блока.В память о героической победе советских солдат в этой битве в <a href="http://ria.ru/location_Kursk/" target="_blank" data-auto="true">Курске</a> установлен мемориальный комплекс "Курская дуга".В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы (победных днях) России" день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве — 23 августа — является днем воинской славы России.
https://ria.ru/20180823/1527057968.html
Землю тоже союзники создали...
207
Не мытьём, так катаньем норовят разделить с СССР лавры победителей фашизма.
207
89
ссср
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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курская битва, великая отечественная война (1941-1945), ссср, в мире

Американское СМИ связало победу СССР на Курской дуге с помощью союзников

03:21 16.10.2020 (обновлено: 11:13 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Яков Рюмкин / Перейти в фотобанкПодбитый фашистский танк в районе станции Прохоровка в ходе сражения на Курской дуге в 1943 году
Подбитый фашистский танк в районе станции Прохоровка в ходе сражения на Курской дуге в 1943 году - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Яков Рюмкин
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Победа СССР над Третьим рейхом в Курской битве связана с разведывательной деятельностью союзников, утверждает американское издание Popular Mechanics.
"Благодаря союзным дешифровальщикам русские получили заблаговременное предупреждение и для отражения немецкого нападения построили оборонительные линии из рвов и минных полей", — говорится в статье.
В публикации Popular Mechanics отмечается, что Курская битва стала величайшим танковым сражением Второй мировой войны, сделавшим фашистскую операцию "Цитадель" "последним наступлением немцев на Восточном фронте".
Курская битва (битва на Курской дуге), длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, представляет собой совокупность трех стратегических операций, проведенных Красной армией в районе Курского выступа, чтобы сорвать крупное наступление немецких войск и разгромить стратегическую группировку противника.
Курская дуга, бой под Прохоровкой. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.08.2018
23 августа 2018, 03:30
Минобороны опубликовало рассекреченные документы о Курской битве
После победы в Курской битве соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной армии, что обеспечило ей благоприятные условия для развертывания общего стратегического наступления. Германия и ее союзники перешли к обороне на всех военных театрах, начался распад фашистского блока.
В память о героической победе советских солдат в этой битве в Курске установлен мемориальный комплекс "Курская дуга".
В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы (победных днях) России" день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве — 23 августа — является днем воинской славы России.
 
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Курская битваВеликая Отечественная война (1941-1945)СССРВ мире
 
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