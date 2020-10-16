В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях российских вакцин от COVID-19
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВакцинация врачей Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре, работающих в "красной зоне" госпиталя COVID-19
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Три российских вакцины от коронавируса различаются по алгоритму создания и механизму производства, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодня есть разные технологии производства и создания вакцин в мире. Мы разработали шесть алгоритмов, шесть глобальных прототипов, на основании которых можно делать вакцины от разных инфекций. Мы готовились к тому, что случилось, что придет что-то неизвестное", - сказала она в эфире "Первого канала".
"И сегодня в РФ, мне кажется, это прекрасный результат для страны – выпущено практически три вакцины разных совершенно по созданию своему, по алгоритму, по механизму производства, технологии производства, что тоже очень важно. Мы можем задействовать разные производственные площадки, которые есть в стране для производства трех разных вакцин, которые впоследствии могут быть использованы для разных категорий людей", - добавила Попова.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора.
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Это так называемая цельновирионная вакцина - в ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.