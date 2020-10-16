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В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях российских вакцин от COVID-19
Три российских вакцины от коронавируса различаются по алгоритму создания и механизму производства, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T15:32
2020-10-16T15:32
россия
анна попова
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Три российских вакцины от коронавируса различаются по алгоритму создания и механизму производства, сообщила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Сегодня есть разные технологии производства и создания вакцин в мире. Мы разработали шесть алгоритмов, шесть глобальных прототипов, на основании которых можно делать вакцины от разных инфекций. Мы готовились к тому, что случилось, что придет что-то неизвестное", - сказала она в эфире <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank">"Первого канала"</a>."И сегодня в РФ, мне кажется, это прекрасный результат для страны – выпущено практически три вакцины разных совершенно по созданию своему, по алгоритму, по механизму производства, технологии производства, что тоже очень важно. Мы можем задействовать разные производственные площадки, которые есть в стране для производства трех разных вакцин, которые впоследствии могут быть использованы для разных категорий людей", - добавила Попова.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора.На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>. Это так называемая цельновирионная вакцина - в ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
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россия, анна попова, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях российских вакцин от COVID-19

15:32 16.10.2020
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВакцинация врачей Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре, работающих в "красной зоне" госпиталя COVID-19
Вакцинация врачей Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре, работающих в красной зоне госпиталя COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Три российских вакцины от коронавируса различаются по алгоритму создания и механизму производства, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодня есть разные технологии производства и создания вакцин в мире. Мы разработали шесть алгоритмов, шесть глобальных прототипов, на основании которых можно делать вакцины от разных инфекций. Мы готовились к тому, что случилось, что придет что-то неизвестное", - сказала она в эфире "Первого канала".
"И сегодня в РФ, мне кажется, это прекрасный результат для страны – выпущено практически три вакцины разных совершенно по созданию своему, по алгоритму, по механизму производства, технологии производства, что тоже очень важно. Мы можем задействовать разные производственные площадки, которые есть в стране для производства трех разных вакцин, которые впоследствии могут быть использованы для разных категорий людей", - добавила Попова.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Это так называемая цельновирионная вакцина - в ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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РоссияАнна ПоповаРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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