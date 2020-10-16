https://ria.ru/20201016/vaktsina-1580089298.html

Баку может рассмотреть вопрос приобретения российской вакцины от COVID-19

Азербайджан рассмотрит вопрос приобретения российской вакцины против коронавируса, если ее утвердит Всемирная организация здравоохранения, заявила представитель РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T12:03

2020-10-16T12:03

2020-10-16T12:03

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

азербайджан

в мире

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<strong>БАКУ, 16 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> рассмотрит вопрос приобретения российской вакцины против коронавируса, если ее утвердит Всемирная организация здравоохранения, заявила представитель оперштаба при кабмине республики, заведующая отделом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана Ягут Гараева."Мы наблюдаем за мировыми исследованиями, проводимыми в изготовлении вакцины против новой коронавирусной инфекции. Сейчас говорить о том, какая вакцина будет использоваться, очень рано. Ни для кого не секрет, что некоторые вакцины, пройдя два испытательных этапа и добившись определенных успехов на третьем, вызывают осложнения у людей. Поэтому сейчас говорить о конкретном времени ее применения рано", - сказала Гараева на брифинге в пятницу.По ее словам, еще не создана вакцина, которая прошла бы все этапы исследования и была признана какой-либо международной организацией."Если какая-либо вакцина будет одобрена, Азербайджан – одна из стран, которая ее купит. И нам не важно, где вакцина будет производиться – в России или других странах. Главное, чтобы она была качественной и безопасной. Что касается российской вакцины, то она находится в списке вакцин-претендентов. Она была оценена со стороны международных организаций. Даже Всемирная организация здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) дала положительную оценку. Но и она пока ее не утвердила. Если ВОЗ признает вакцину безопасной и пригодной для использования, конечно, Азербайджан рассмотрит этот вопрос", - резюмировала Гараева.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>". Ранее была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>. Это так называемая цельновирионная вакцина - в ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.

https://ria.ru/20201016/simptomy-1580050989.html

https://ria.ru/20201015/vaktsiny-1580026307.html

Александр И А Россия - о предоставлении вакцины. 13

Влад Сордо А Ереван может великодушно рассмотреть вопрос бесплатного получения российской вакцины от COVID-19 12

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), азербайджан, в мире