Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201016/udar-1580097910.html
Армения нанесла ракетный удар по Нахичевани, заявили в Азербайджане
Минобороны Азербайджана заявило о том, что армянские вооруженные силы нанесли ракетный удар по территории Ордубадского района в Нахичеванской автономной... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T12:45
2020-10-16T13:08
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578794684_0:4:960:544_1400x0_80_0_0_a12180cdb1db9ade53322eb8e65b40cb.jpg
<strong>БАКУ, 16 окт – РИА Новости.</strong> Минобороны Азербайджана заявило о том, что армянские вооруженные силы нанесли ракетный удар по территории Ордубадского района в Нахичеванской автономной республике."Оперативно-тактическая ракета, выпущенная 15 октября в 10:44 (09:44 мск) вооруженными силами <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> с территории оккупированного Губадлинского района, разорвалась на территории Ордубадского района Нахичеванской Автономной Республики. Мирные жители и гражданские объекты не пострадали", - сообщает военное ведомство.Согласно Карсскому договору, подписанному в 1921 году, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> и Россия оставляют за собой право ввести войска в Аджарию и <a href="http://ria.ru/location_Nakhchivan/" target="_blank" data-auto="true">Нахичевань</a> - автономии соответственно в Грузии и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджане</a>, в случае военного вторжения других государств в эти регионы.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201016/karabakh-1580062235.html
В Азербайджане этим никого не удивишь. Потому что мы уже знаем что Армения бьёт по Азербайджанским территориям. Где Карабах, где Нахичевань. Совсем противоположные стороны. Опять Армения будет кричать на весь мир что мол это Азербайджан провоцирует. А мир на всё это молчит, не остановит агрессора
48
А вы отдайте свою земельку - например скажем Краснодарский край - пусть все местные оттуда выселятся, вселятся только армяне. Запретят вам вообще туда въезд. А вы живите в подвалах, у родственников на съемных квартирах. И забейте на эту землю - кусок земли ничего больше. Тогда посмотрим...
47
24
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578794684_115:0:846:548_1400x0_80_0_0_05742109c97385ccd333e930db48b2ba.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
азербайджан, армения, в мире

Армения нанесла ракетный удар по Нахичевани, заявили в Азербайджане

12:45 16.10.2020 (обновлено: 13:08 16.10.2020)
 
© Фото : страница Никола Пашиняна в FacebookВоеннослужащий армянской армии
Военнослужащий армянской армии - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Фото : страница Никола Пашиняна в Facebook
Читать ria.ru в
БАКУ, 16 окт – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о том, что армянские вооруженные силы нанесли ракетный удар по территории Ордубадского района в Нахичеванской автономной республике.
"Оперативно-тактическая ракета, выпущенная 15 октября в 10:44 (09:44 мск) вооруженными силами Армении с территории оккупированного Губадлинского района, разорвалась на территории Ордубадского района Нахичеванской Автономной Республики. Мирные жители и гражданские объекты не пострадали", - сообщает военное ведомство.
Согласно Карсскому договору, подписанному в 1921 году, Турция и Россия оставляют за собой право ввести войска в Аджарию и Нахичевань - автономии соответственно в Грузии и Азербайджане, в случае военного вторжения других государств в эти регионы.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 09:47Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Армении заявили о продолжении упорных боев на севере Карабаха
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
Обсудить24
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:05В Раде предсказали закупку российской вакцины от COVID-19 втридорога
01:58В Баку заявили, что ракеты по Гяндже были выпущены с территории Армении
01:55В Баку назвали дезинормацией сообщение Армении о сбитых беспилотниках
01:53В Баку заявили, что число жертв обстрела Гянджи увеличилось до пяти
01:45Во Франции по делу об убийстве учителя задержали четырех человек
01:33Азербайджан заявил о двух погибших и 23 раненных при обстреле Гянджи
01:27В Степанакерте второй раз за ночь включили сирену воздушной тревоги
01:25В Подмосковье ограничили работу баров и ресторанов
01:19Популярный блогер умер из-за коронавируса в 34 года
01:16Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты
01:10Источник рассказал о ликвидации боевика в Назрани
01:03Пашинян ждет от РФ шагов по пресечению действий Анкары и Баку в регионе
01:02В Ереване заявили об ударах азербайджанских беспилотников по Армении
00:58В Азербайджане заявили, что при обстреле Гянджи разрушены 20 домов
00:55Источник: СБ ООН проведет в понедельник закрытое совещание по Карабаху
00:54В Азербайджане заявили о пострадавших при ракетном обстреле Гянджи
00:48В Армении сообщили, что сбили два азербайджанских беспилотника
00:43Посольство РФ запросило у Франции данные о предполагаемом убийце учителя
00:41В Карабахе сообщили о ранении трех человек при обстреле села Шош
00:39Во Франции проходят обыски дома у предполагаемого убийцы учителя
Лента новостейМолния