https://ria.ru/20201016/ubiystvo-1580204893.html

Суд не арестовал обвиняемую в убийстве бабушки петербургскую школьницу

Приморский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемой в убийстве бабушке... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T20:47

2020-10-16T20:47

2020-10-16T20:47

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. </strong>Приморский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемой в убийстве бабушке школьницы, сообщили в объединенной пресс-службе судов <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>."Суд в ходатайстве отказал. Следствие не представило каких-либо документов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела. Не представлено данных относительно обстоятельств убийства", - сообщили журналистам в пресс-службе.По данным объединенной пресс-службы, следствие не предоставило материалов об осмотре места происшествия, сведений об обнаружении тела с явными признаками насильственной смерти, о наличии криминальных причин смерти."Эти обстоятельства лишили суд возможности обсуждения обоснованности и законности возбуждения уголовного дела, задержания несовершеннолетней и предъявления ей обвинения. Также нет возможности проверить причастность обвиняемой к преступлению", - добавили в пресс-службе.Задержанная школьница вину не признала, от дачи показаний отказалась.Ранее сообщилось, что, по данным следствия, убийство произошло 14 октября в квартире одного из домов по Ланскому шоссе. Сообщается, что школьница "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к своей бабушке 1942 года рождения нанесла последней не менее трех ударов ножом в область живота, а также множественные удары предметом в область головы и туловища". От полученных травм женщина скончалась.

https://ria.ru/20200113/1563370664.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200922/proisshestviya-1577620659.html

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санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия