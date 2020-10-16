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Суд не арестовал обвиняемую в убийстве бабушки петербургскую школьницу
Приморский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемой в убийстве бабушке... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T20:47
2020-10-16T20:47
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. </strong>Приморский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемой в убийстве бабушке школьницы, сообщили в объединенной пресс-службе судов <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>."Суд в ходатайстве отказал. Следствие не представило каких-либо документов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела. Не представлено данных относительно обстоятельств убийства", - сообщили журналистам в пресс-службе.По данным объединенной пресс-службы, следствие не предоставило материалов об осмотре места происшествия, сведений об обнаружении тела с явными признаками насильственной смерти, о наличии криминальных причин смерти."Эти обстоятельства лишили суд возможности обсуждения обоснованности и законности возбуждения уголовного дела, задержания несовершеннолетней и предъявления ей обвинения. Также нет возможности проверить причастность обвиняемой к преступлению", - добавили в пресс-службе.Задержанная школьница вину не признала, от дачи показаний отказалась.Ранее сообщилось, что, по данным следствия, убийство произошло 14 октября в квартире одного из домов по Ланскому шоссе. Сообщается, что школьница "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к своей бабушке 1942 года рождения нанесла последней не менее трех ударов ножом в область живота, а также множественные удары предметом в область головы и туловища". От полученных травм женщина скончалась.
https://ria.ru/20200113/1563370664.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200922/proisshestviya-1577620659.html
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санкт-петербург
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санкт-петербург, происшествия

Суд не арестовал обвиняемую в убийстве бабушки петербургскую школьницу

20:47 16.10.2020
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Приморский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемой в убийстве бабушке школьницы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Суд в ходатайстве отказал. Следствие не представило каких-либо документов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела. Не представлено данных относительно обстоятельств убийства", - сообщили журналистам в пресс-службе.
По данным объединенной пресс-службы, следствие не предоставило материалов об осмотре места происшествия, сведений об обнаружении тела с явными признаками насильственной смерти, о наличии криминальных причин смерти.
"Эти обстоятельства лишили суд возможности обсуждения обоснованности и законности возбуждения уголовного дела, задержания несовершеннолетней и предъявления ей обвинения. Также нет возможности проверить причастность обвиняемой к преступлению", - добавили в пресс-службе.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 13.01.2020
13 января, 16:20
В Петербурге школьника заподозрили в убийстве отчима
Задержанная школьница вину не признала, от дачи показаний отказалась.
Ранее сообщилось, что, по данным следствия, убийство произошло 14 октября в квартире одного из домов по Ланскому шоссе. Сообщается, что школьница "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к своей бабушке 1942 года рождения нанесла последней не менее трех ударов ножом в область живота, а также множественные удары предметом в область головы и туловища". От полученных травм женщина скончалась.
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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