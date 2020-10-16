https://ria.ru/20201016/ubiystvo-1580100100.html

В Петербурге школьницу обвинили в убийстве бабушки

Школьнице из Санкт-Петербурга предъявили обвинение в убийстве бабушки, сообщает СК РФ. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T12:58

2020-10-16T12:58

2020-10-16T12:58

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Школьнице из <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> предъявили обвинение в убийстве бабушки, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК РФ</a>.По данным следствия, убийство произошло 14 октября в квартире одного из домов по Ланскому шоссе. Сообщается, что школьница "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к своей бабушке 1942 года рождения нанесла последней не менее трех ударов ножом в область живота, а также множественные удары предметом в область головы и туловища". От полученных травм женщина скончалась.Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. "По подозрению в совершении указанного преступления задержана несовершеннолетняя 2005 года рождения. Ей предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения", - говорится в сообщении.Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз.

https://ria.ru/20200113/1563370664.html

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия