https://ria.ru/20201016/ubiystvo-1580100100.html
В Петербурге школьницу обвинили в убийстве бабушки
Школьнице из Санкт-Петербурга предъявили обвинение в убийстве бабушки, сообщает СК РФ. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T12:58
2020-10-16T12:58
2020-10-16T12:58
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Школьнице из <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> предъявили обвинение в убийстве бабушки, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК РФ</a>.По данным следствия, убийство произошло 14 октября в квартире одного из домов по Ланскому шоссе. Сообщается, что школьница "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к своей бабушке 1942 года рождения нанесла последней не менее трех ударов ножом в область живота, а также множественные удары предметом в область головы и туловища". От полученных травм женщина скончалась.Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. "По подозрению в совершении указанного преступления задержана несовершеннолетняя 2005 года рождения. Ей предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения", - говорится в сообщении.Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз.
https://ria.ru/20200113/1563370664.html
санкт-петербург
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.
Школьнице из Санкт-Петербурга
предъявили обвинение в убийстве бабушки, сообщает СК РФ
.
По данным следствия, убийство произошло 14 октября в квартире одного из домов по Ланскому шоссе. Сообщается, что школьница "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к своей бабушке 1942 года рождения нанесла последней не менее трех ударов ножом в область живота, а также множественные удары предметом в область головы и туловища". От полученных травм женщина скончалась.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. "По подозрению в совершении указанного преступления задержана несовершеннолетняя 2005 года рождения. Ей предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения", - говорится в сообщении.
Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз.