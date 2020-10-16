https://ria.ru/20201016/ubiystvo-1579989812.html

"Нападают по одной схеме": питерские подростки до смерти забили прохожего

Глухие удары и отчаянный крик о помощи — в Санкт-Петербурге группу молодых людей подозревают в жестоком убийстве 43-летнего мужчины. Четверых уже отправили в... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T08:00

2020-10-16T08:00

2020-10-16T09:52

санкт-петербург

убийство

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579984114_0:23:810:479_1400x0_80_0_0_9864b458aaa4df27012983b6b49c0be9.jpg

<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Виктор Званцев.</strong> Глухие удары и отчаянный крик о помощи — в Санкт-Петербурге группу молодых людей подозревают в жестоком убийстве 43-летнего мужчины. Четверых уже отправили в СИЗО, двое — пока свидетели. По словам местных, компания держала в страхе целый район, причем нападала, как правило, на случайных прохожих. РИА Новости разбиралось в ситуации. Одни били, другие смотрелиРано утром 10 октября жители дома номер 14 в поселке Ленсоветский (Пушкинский район Санкт-Петербурга) услышали крики с детской площадки. По словам очевидцев, нетрезвая компания остановила прохожего и принялась его избивать. Это продолжалось несколько минут. Заметив приближающуюся машину, подростки разбежалась в разные стороны. Избитый попытался подняться на ноги, но не успел — как только автомобиль скрылся в соседнем дворе, компания вернулась и снова повалила его на землю. После серии жестоких ударов по голове и туловищу человек потерял сознание и остался лежать на асфальте. Кто-то вызвал скорую, однако медики помочь уже ничем не смогли и лишь зафиксировали смерть. В поселок сразу направили несколько патрулей. Хулиганов быстро разыскали и доставили в районный отдел полиции. Они были сильно пьяны, что позже подтвердила и медэкспертиза. По закону это отягчающее обстоятельство.Из шестерых задержанных совершеннолетними оказались лишь трое. Почти все — из поселка Шушары, к которому территориально относится Ленсоветский. К уголовной ответственности никто ранее не привлекался. "Несовершеннолетний Николай (имя изменено. — Прим. ред.) возражал против заключения под стражу, пояснив, что смерть потерпевшего наступила не от его действий, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. — Также он сказал, что алкоголь употребляет крайне редко. В этом году его отчислили из школы из-за неуспеваемости". Трое других, включая Алексея Стафеева и Игоря Карахаева, вину признали и согласились сотрудничать со следствием. Уголовное дело возбудили по статье "Убийство". По решению Пушкинского районного суда Санкт-Петербурга четверых подозреваемых отправили в СИЗО, двое пока проходят по делу свидетелями. Спас газовый баллончикЖестокое преступление потрясло небольшой поселок, в котором почти все друг друга знают. По словам местных, задержанные молодые люди и раньше караулили и избивали одиноких прохожих. Разве что до убийства не доходило. "Как-то раз в феврале муж поздно возвращался с работы, — рассказывает РИА Новости жительница Ленсоветского Наталья Горустович. — В том же дворе, где сейчас произошло убийство, к нему подошли трое. Заявили, что он замешан в каком-то изнасиловании несовершеннолетней и должен за это ответить. Двое уже собирались наброситься, третий приготовился снимать все это на телефон. К счастью, муж успел выхватить из кармана газовый баллончик, брызнуть им в лица и убежать". Он узнал всех троих — они жили неподалеку. Однако обращаться в полицию побоялся — поскольку до драки дело не дошло, на него могли написать встречное заявление, обвинив в нападении с газовым баллончиком."В прошлом году они сразу после матча местных молодежных футбольных команд избили игроков, — вспоминает жительница соседнего дома Кристина Николаева. — Одного даже забрала скорая. Родители пострадавших хотели довести дело до суда, но пожалели парней и забрали заявление".В полицию намерены обратиться еще несколько жителей Шушар, сталкивавшихся с агрессивной компанией.Схожие претензииВ районных пабликах резко осудили поведение молодых людей. Но нашлись и заступники. Так, например, написали, что нападение не было случайностью — якобы погибший спровоцировал драку, расстегнув перед школьниками штаны.На просьбу подробнее рассказать о провокации никто из "адвокатов" корреспонденту РИА Новости не ответил. Отказался от комментариев и один из свидетелей. "У меня нет времени с вами общаться, все показания я уже дал полицейским", — объяснил он. Стоит отметить, что подозреваемые и свидетели в ночь убийства гуляли в одной компании. "Скорее всего, обвинения в педофилии или изнасиловании — это просто повод, чтобы придраться к прохожему, — считает Наталья. — Ведь мой муж зимой услышал от них нечто похожее". Так это или нет, выяснят следователи. О том, что пьяные несовершеннолетние делали ночью на улице, по всей видимости, спросят и их родителей. По словам знакомых, все задержанные — из полных и благополучных семей. "Знаю родителей — замечательные люди, не алкоголики, — написала во "ВКонтакте" Олеся Кострова. — Да и мальчишки всегда здоровались, были очень вежливыми. Но то, что они сделали, никакому объяснению не поддается. Это было жестоко, и виновные должны быть наказаны". Несовершеннолетним грозит до десяти лет колонии. Карахаева и Стафеева, возможно, ждет куда более серьезное наказание. Пока уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105, но не исключено, что скоро его переквалифицируют на вторую часть, поскольку нападение было групповым. Там речь идет уже о пожизненном лишении свободы.

https://ria.ru/20180907/1527970098.html

https://ria.ru/20200323/1568889016.html

https://ria.ru/20200914/ubiystvo-1577107217.html

https://ria.ru/20200610/1572692915.html

sa.su10 Плохо что смертную казнь отменили! Просто малолетнее зверье! 376

Илья А. А зачем казнь? Им по 18 лет. Период с 20-30 лет, один из самых приятных в жизни человека, период когда ты уже не ребенок, но и своих детей еще нет. Пока сверстники будут путешествовать, ездить на шашлыки, ходить на свидания, часами прощаться в подъезде ... эти будут изучать звезды через клеточку. А когда выдут, у всех уже будут семьи и никому эти "авторитеты" будут не интересны. 215

64

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, убийство, происшествия