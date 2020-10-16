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Twitter частично восстановил работу после сбоя
Большинство пользователей снова могут писать посты в соцсети Twitter после масштабного сбоя, заявили в компании. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T09:57
2020-10-16T09:57
twitter
технологии
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Большинство пользователей снова могут писать посты в соцсети <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> после масштабного сбоя, заявили в компании.Ранее в компании сообщали, что расследуют причины масштабного сбоя в работе социальной сети, признаков взлома не выявлено. Позднее в соцсети сообщили, что речь идет о неисправности внутренних систем, признаков несанкционированного проникновения не наблюдается."Доступ в Twitter у большинства из вас должен вновь появиться. Сбой был вызван изменением системы, что началось раньше, чем планировалось, и сказалось на большинстве наших серверов", - говорится в сообщении службы поддержки Twitter.Также в соцсети заявили, что в ближайшее время работа Twitter восстановится полностью.Ранее о многочисленных неполадках в работе сервиса микроблогов сообщил сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Сбой в соцсети носит глобальный характер. В ночь на пятницу с жалобами на ее работу обратились более 50 тысяч пользователей.
https://ria.ru/20201009/facebook-1579123779.html
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Новости
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twitter, технологии

Twitter частично восстановил работу после сбоя

09:57 16.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Большинство пользователей снова могут писать посты в соцсети Twitter после масштабного сбоя, заявили в компании.
Ранее в компании сообщали, что расследуют причины масштабного сбоя в работе социальной сети, признаков взлома не выявлено. Позднее в соцсети сообщили, что речь идет о неисправности внутренних систем, признаков несанкционированного проникновения не наблюдается.
"Доступ в Twitter у большинства из вас должен вновь появиться. Сбой был вызван изменением системы, что началось раньше, чем планировалось, и сказалось на большинстве наших серверов", - говорится в сообщении службы поддержки Twitter.
Также в соцсети заявили, что в ближайшее время работа Twitter восстановится полностью.
Ранее о многочисленных неполадках в работе сервиса микроблогов сообщил сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Сбой в соцсети носит глобальный характер. В ночь на пятницу с жалобами на ее работу обратились более 50 тысяч пользователей.
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