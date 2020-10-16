https://ria.ru/20201016/twitter-1580063769.html

Twitter частично восстановил работу после сбоя

Большинство пользователей снова могут писать посты в соцсети Twitter после масштабного сбоя, заявили в компании. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T09:57

2020-10-16T09:57

2020-10-16T09:57

twitter

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/148836/51/1488365160_0:197:2942:1852_1400x0_80_0_0_775a57a7315edce74362e8eb8a3abdcb.jpg

<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Большинство пользователей снова могут писать посты в соцсети <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> после масштабного сбоя, заявили в компании.Ранее в компании сообщали, что расследуют причины масштабного сбоя в работе социальной сети, признаков взлома не выявлено. Позднее в соцсети сообщили, что речь идет о неисправности внутренних систем, признаков несанкционированного проникновения не наблюдается."Доступ в Twitter у большинства из вас должен вновь появиться. Сбой был вызван изменением системы, что началось раньше, чем планировалось, и сказалось на большинстве наших серверов", - говорится в сообщении службы поддержки Twitter.Также в соцсети заявили, что в ближайшее время работа Twitter восстановится полностью.Ранее о многочисленных неполадках в работе сервиса микроблогов сообщил сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Сбой в соцсети носит глобальный характер. В ночь на пятницу с жалобами на ее работу обратились более 50 тысяч пользователей.

https://ria.ru/20201009/facebook-1579123779.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

twitter, технологии