https://ria.ru/20201016/turizm-1580036047.html

Минэкономразвития назвало ряд проблем охотничьего туризма в России

Проблемы развития в России внутреннего и въездного охотничьего туризма требуют комплексных решений и Минэкономразвития РФ ждет от участников рынка предложений в РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T00:01

2020-10-16T00:01

2020-10-16T00:01

туризм

амирхан амирханов

новости - туризм

ми-8

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ленинградская область

белоруссия

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Проблемы развития в России внутреннего и въездного охотничьего туризма требуют комплексных решений и Минэкономразвития РФ ждет от участников рынка предложений в этом направлении, заявила директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности министерства Лилия Щур-Труханович.Она выступила на сессии "Охотничий туризм в России", которая состоялась в рамках открывшейся в московском Гостином дворе международной выставки оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO-2020."Сложность, которую уже можно обозначить, - это введение электронных виз, потому что приехать в Россию по-прежнему не так быстро. Мы в этом направлении работаем, у нас электронные визы уже запущены в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграде</a>, на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a>, в <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>. В 2021 году охват стран будет больше, к нам проще будет приезжать и эту сложность мы пройдем", - отметила Щур-Труханович.По ее словам, второй аспект, который участники рынка могут поднять перед государством, — это ввоз оружия."Охотники и спортсмены хотят приезжать в Россию со своим оружием, это естественно и разумно. Но ввоз оружия регламентируется не национальным законодательством, а правилами <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евразийского экономического союза</a>. Это означает, что пяти государствам нужно договариваться, чтобы изменить правила ввоза. В 2015 году было много сделано для упрощения, потому что у нас были сложные правила даже для ввоза оружия из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> на территорию РФ, и наоборот. Между государствами - членами ЕАЭС эти вопросы удалось убрать, тем не менее требования достаточно высокие. Минэкономразвития заинтересовано в росте экспорта услуг и развитии въездного туризма иностранных граждан, в том числе для охоты и рыбалки", - пояснила глава департамента.На сессии отмечалось, что на сегодняшний день охотничьего туризма как самостоятельной услуги нет ни в стратегии развития туризма, ни в стратегии развития экспорта услуг. В Минэкономразвития указали, что обе стратегии будут модернизироваться, процесс начнется в конце этого года.Постоянный представитель <a href="http://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank" data-auto="true">Республики Саха</a> (Якутия) при президенте России Андрей Федотов, в свою очередь, отметил, что, развитие охотничьего и рыболовного туризма, особенно на территории Дальнего Востока и Крайнего Севера, требует параллельного совершенствования российского законодательства, в том числе, для развития соответствующей инфраструктуры.Он отметил, что добраться до той или иной точки Якутии без авиатранспорта невозможно. "Но летать на вертолете <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">МИ-8</a> стоит уже более 200 тысяч рублей в час. А для развития малой авиации, в том числе использования небольших вертолетов, сегодня нет устойчивого законодательства", - пояснил Федотов.Постпред сообщил, что в Якутии представлено более 100 туристических продуктов, 40% которых приходится на охотничьи и рыболовные туры. Спрос растет, однако инфраструктура пока не соответствует требованиям зарубежных охотников."Якутия - уникальный регион, в том числе для развития охотничьего и рыболовного туризма. Сейчас в регионе всего три компании, которые занимаются охотничьим туризмом, все остальные работают нелегально и без гарантий. Законодательство в области охоты и рыболовства становится более жестким, более предметным. Люди пока только привыкают к тому, что существуют новые правила, которые необходимо выполнять для сохранения природы и ресурсов животного мира. Это абсолютно необходимо для того, чтобы охота и рыбалка стали постоянным источником занятий и дохода", - заключил Федотов.Как отмечалось на форуме, одной из важнейших проблем для развития охотничьей и рыболовной отраслей в России является браконьерство. По данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a>, ущерб от незаконной добычи охотничьих животных превышает объем легальной добычи и составляет около 18 миллиардов рублей ежегодно."Браконьерство относится к одному из основных факторов, сдерживающих рост численности охотничьих животных. Причиной низкой доступности охоты являются дефицит охотничьих животных, высокая стоимость услуги, отсутствие конкуренции в этой сфере. Мы сталкиваемся с тем, что отсутствует единая система госуправления ресурсами животного мира как на региональном, так и на федеральном уровне. Низкий уровень охотничьей культуры является одной из основных проблем нарушений правил охоты. И также остро стоит вопрос дефицита кадров", - рассказал в ходе сессии "Природоохранные мероприятия, борьба с браконьерством" заместитель руководителя Росприроднадзора <a href="http://ria.ru/person_Amirkhan_Amirkhanov/" target="_blank" data-auto="true">Амирхан Амирханов</a>.Он отметил, что с 1 января 2021 года вступают в силу новые правила охоты (приказ <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> РФ от 24.07.2020 N 477), за нарушение которых грозит административная ответственность. Также расширены права охотинспекторов.В свою очередь, представитель Минприроды РФ обратил внимание на проблему нехватки кадров в отрасли. Как сообщил замдиректора по охране и надзору Росзаповедцентра Минприроды РФ Артур Мурзаханов, в России действуют 234 особо охраняемые природные территории (ООПТ). "По штату государственных инспекторов в ООПТ должно быть 4604 человека, а фактически по данным за 2019 год их работало всего 3681. Из числа работающих инспекторов только 995 человек имеют высшее образование", - отметил он.Международная выставка оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO проходит в Московском Гостином дворе с 15 по 18 октября. В выставке принимают участие более 130 компаний: производители, оптовые и розничные фирмы по торговле оружием, снаряжением, охотничьими и туристическими товарами, представители аутфиторского рынка и таксидермические студии.В рамках ORЁLEXPO-2020 запланирована насыщенная деловая программа с участием представителей <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> РФ и Минэкономразвития РФ, стрелковых и охотничьих сообществ, крупнейших российских компаний-производителей оружия и специальной техники.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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