Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201016/turizm-1580036047.html
Минэкономразвития назвало ряд проблем охотничьего туризма в России
Проблемы развития в России внутреннего и въездного охотничьего туризма требуют комплексных решений и Минэкономразвития РФ ждет от участников рынка предложений в РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T00:01
2020-10-16T00:01
туризм
амирхан амирханов
новости - туризм
ми-8
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ленинградская область
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569657127_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_761725e4add8c4239b92045f7914a69e.jpg
<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Проблемы развития в России внутреннего и въездного охотничьего туризма требуют комплексных решений и Минэкономразвития РФ ждет от участников рынка предложений в этом направлении, заявила директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности министерства Лилия Щур-Труханович.Она выступила на сессии "Охотничий туризм в России", которая состоялась в рамках открывшейся в московском Гостином дворе международной выставки оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO-2020."Сложность, которую уже можно обозначить, - это введение электронных виз, потому что приехать в Россию по-прежнему не так быстро. Мы в этом направлении работаем, у нас электронные визы уже запущены в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграде</a>, на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a>, в <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>. В 2021 году охват стран будет больше, к нам проще будет приезжать и эту сложность мы пройдем", - отметила Щур-Труханович.По ее словам, второй аспект, который участники рынка могут поднять перед государством, — это ввоз оружия."Охотники и спортсмены хотят приезжать в Россию со своим оружием, это естественно и разумно. Но ввоз оружия регламентируется не национальным законодательством, а правилами <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евразийского экономического союза</a>. Это означает, что пяти государствам нужно договариваться, чтобы изменить правила ввоза. В 2015 году было много сделано для упрощения, потому что у нас были сложные правила даже для ввоза оружия из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> на территорию РФ, и наоборот. Между государствами - членами ЕАЭС эти вопросы удалось убрать, тем не менее требования достаточно высокие. Минэкономразвития заинтересовано в росте экспорта услуг и развитии въездного туризма иностранных граждан, в том числе для охоты и рыбалки", - пояснила глава департамента.На сессии отмечалось, что на сегодняшний день охотничьего туризма как самостоятельной услуги нет ни в стратегии развития туризма, ни в стратегии развития экспорта услуг. В Минэкономразвития указали, что обе стратегии будут модернизироваться, процесс начнется в конце этого года.Постоянный представитель <a href="http://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank" data-auto="true">Республики Саха</a> (Якутия) при президенте России Андрей Федотов, в свою очередь, отметил, что, развитие охотничьего и рыболовного туризма, особенно на территории Дальнего Востока и Крайнего Севера, требует параллельного совершенствования российского законодательства, в том числе, для развития соответствующей инфраструктуры.Он отметил, что добраться до той или иной точки Якутии без авиатранспорта невозможно. "Но летать на вертолете <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">МИ-8</a> стоит уже более 200 тысяч рублей в час. А для развития малой авиации, в том числе использования небольших вертолетов, сегодня нет устойчивого законодательства", - пояснил Федотов.Постпред сообщил, что в Якутии представлено более 100 туристических продуктов, 40% которых приходится на охотничьи и рыболовные туры. Спрос растет, однако инфраструктура пока не соответствует требованиям зарубежных охотников."Якутия - уникальный регион, в том числе для развития охотничьего и рыболовного туризма. Сейчас в регионе всего три компании, которые занимаются охотничьим туризмом, все остальные работают нелегально и без гарантий. Законодательство в области охоты и рыболовства становится более жестким, более предметным. Люди пока только привыкают к тому, что существуют новые правила, которые необходимо выполнять для сохранения природы и ресурсов животного мира. Это абсолютно необходимо для того, чтобы охота и рыбалка стали постоянным источником занятий и дохода", - заключил Федотов.Как отмечалось на форуме, одной из важнейших проблем для развития охотничьей и рыболовной отраслей в России является браконьерство. По данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a>, ущерб от незаконной добычи охотничьих животных превышает объем легальной добычи и составляет около 18 миллиардов рублей ежегодно."Браконьерство относится к одному из основных факторов, сдерживающих рост численности охотничьих животных. Причиной низкой доступности охоты являются дефицит охотничьих животных, высокая стоимость услуги, отсутствие конкуренции в этой сфере. Мы сталкиваемся с тем, что отсутствует единая система госуправления ресурсами животного мира как на региональном, так и на федеральном уровне. Низкий уровень охотничьей культуры является одной из основных проблем нарушений правил охоты. И также остро стоит вопрос дефицита кадров", - рассказал в ходе сессии "Природоохранные мероприятия, борьба с браконьерством" заместитель руководителя Росприроднадзора <a href="http://ria.ru/person_Amirkhan_Amirkhanov/" target="_blank" data-auto="true">Амирхан Амирханов</a>.Он отметил, что с 1 января 2021 года вступают в силу новые правила охоты (приказ <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> РФ от 24.07.2020 N 477), за нарушение которых грозит административная ответственность. Также расширены права охотинспекторов.В свою очередь, представитель Минприроды РФ обратил внимание на проблему нехватки кадров в отрасли. Как сообщил замдиректора по охране и надзору Росзаповедцентра Минприроды РФ Артур Мурзаханов, в России действуют 234 особо охраняемые природные территории (ООПТ). "По штату государственных инспекторов в ООПТ должно быть 4604 человека, а фактически по данным за 2019 год их работало всего 3681. Из числа работающих инспекторов только 995 человек имеют высшее образование", - отметил он.Международная выставка оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO проходит в Московском Гостином дворе с 15 по 18 октября. В выставке принимают участие более 130 компаний: производители, оптовые и розничные фирмы по торговле оружием, снаряжением, охотничьими и туристическими товарами, представители аутфиторского рынка и таксидермические студии.В рамках ORЁLEXPO-2020 запланирована насыщенная деловая программа с участием представителей <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> РФ и Минэкономразвития РФ, стрелковых и охотничьих сообществ, крупнейших российских компаний-производителей оружия и специальной техники.
https://ria.ru/20200929/okhota-1577948762.html
https://ria.ru/20200831/okhota-1576548387.html
https://ria.ru/20200829/okhota-1576458917.html
https://ria.ru/20200211/1564540610.html
https://ria.ru/20201014/rybalka-1579596400.html
ленинградская область
белоруссия
калининград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569657127_167:0:2834:2000_1400x0_80_0_0_cab60c4180aaa898d73a4dd361288c02.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, амирхан амирханов, новости - туризм, ми-8, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ленинградская область, белоруссия, калининград, оружие, общество

Минэкономразвития назвало ряд проблем охотничьего туризма в России

00:01 16.10.2020
 
© Depositphotos / RodimovPavelОхотники в лесу
Охотники в лесу - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Depositphotos / RodimovPavel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Проблемы развития в России внутреннего и въездного охотничьего туризма требуют комплексных решений и Минэкономразвития РФ ждет от участников рынка предложений в этом направлении, заявила директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности министерства Лилия Щур-Труханович.
Она выступила на сессии "Охотничий туризм в России", которая состоялась в рамках открывшейся в московском Гостином дворе международной выставки оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO-2020.
Охотничье ружье - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 15:19
Госдума приняла в первом чтении проект, разрешающий охотиться с 16 лет
"Сложность, которую уже можно обозначить, - это введение электронных виз, потому что приехать в Россию по-прежнему не так быстро. Мы в этом направлении работаем, у нас электронные визы уже запущены в Калининграде, на Дальнем Востоке, в Ленинградской области. В 2021 году охват стран будет больше, к нам проще будет приезжать и эту сложность мы пройдем", - отметила Щур-Труханович.
По ее словам, второй аспект, который участники рынка могут поднять перед государством, — это ввоз оружия.
"Охотники и спортсмены хотят приезжать в Россию со своим оружием, это естественно и разумно. Но ввоз оружия регламентируется не национальным законодательством, а правилами Евразийского экономического союза. Это означает, что пяти государствам нужно договариваться, чтобы изменить правила ввоза. В 2015 году было много сделано для упрощения, потому что у нас были сложные правила даже для ввоза оружия из Белоруссии на территорию РФ, и наоборот. Между государствами - членами ЕАЭС эти вопросы удалось убрать, тем не менее требования достаточно высокие. Минэкономразвития заинтересовано в росте экспорта услуг и развитии въездного туризма иностранных граждан, в том числе для охоты и рыбалки", - пояснила глава департамента.
Охотник - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 19:38
В России изменились правила охоты
На сессии отмечалось, что на сегодняшний день охотничьего туризма как самостоятельной услуги нет ни в стратегии развития туризма, ни в стратегии развития экспорта услуг. В Минэкономразвития указали, что обе стратегии будут модернизироваться, процесс начнется в конце этого года.
Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при президенте России Андрей Федотов, в свою очередь, отметил, что, развитие охотничьего и рыболовного туризма, особенно на территории Дальнего Востока и Крайнего Севера, требует параллельного совершенствования российского законодательства, в том числе, для развития соответствующей инфраструктуры.
Он отметил, что добраться до той или иной точки Якутии без авиатранспорта невозможно. "Но летать на вертолете МИ-8 стоит уже более 200 тысяч рублей в час. А для развития малой авиации, в том числе использования небольших вертолетов, сегодня нет устойчивого законодательства", - пояснил Федотов.
Постпред сообщил, что в Якутии представлено более 100 туристических продуктов, 40% которых приходится на охотничьи и рыболовные туры. Спрос растет, однако инфраструктура пока не соответствует требованиям зарубежных охотников.
Охотники - РИА Новости, 1920, 29.08.2020
29 августа, 03:17
Спасатели советуют не злоупотреблять алкоголем на охоте
"Якутия - уникальный регион, в том числе для развития охотничьего и рыболовного туризма. Сейчас в регионе всего три компании, которые занимаются охотничьим туризмом, все остальные работают нелегально и без гарантий. Законодательство в области охоты и рыболовства становится более жестким, более предметным. Люди пока только привыкают к тому, что существуют новые правила, которые необходимо выполнять для сохранения природы и ресурсов животного мира. Это абсолютно необходимо для того, чтобы охота и рыбалка стали постоянным источником занятий и дохода", - заключил Федотов.
Как отмечалось на форуме, одной из важнейших проблем для развития охотничьей и рыболовной отраслей в России является браконьерство. По данным Росприроднадзора, ущерб от незаконной добычи охотничьих животных превышает объем легальной добычи и составляет около 18 миллиардов рублей ежегодно.
"Браконьерство относится к одному из основных факторов, сдерживающих рост численности охотничьих животных. Причиной низкой доступности охоты являются дефицит охотничьих животных, высокая стоимость услуги, отсутствие конкуренции в этой сфере. Мы сталкиваемся с тем, что отсутствует единая система госуправления ресурсами животного мира как на региональном, так и на федеральном уровне. Низкий уровень охотничьей культуры является одной из основных проблем нарушений правил охоты. И также остро стоит вопрос дефицита кадров", - рассказал в ходе сессии "Природоохранные мероприятия, борьба с браконьерством" заместитель руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов.
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2020
11 февраля, 13:16
Госдума приняла закон об особенностях вольерной охоты
Он отметил, что с 1 января 2021 года вступают в силу новые правила охоты (приказ Минприроды РФ от 24.07.2020 N 477), за нарушение которых грозит административная ответственность. Также расширены права охотинспекторов.
В свою очередь, представитель Минприроды РФ обратил внимание на проблему нехватки кадров в отрасли.
Как сообщил замдиректора по охране и надзору Росзаповедцентра Минприроды РФ Артур Мурзаханов, в России действуют 234 особо охраняемые природные территории (ООПТ). "По штату государственных инспекторов в ООПТ должно быть 4604 человека, а фактически по данным за 2019 год их работало всего 3681. Из числа работающих инспекторов только 995 человек имеют высшее образование", - отметил он.
Международная выставка оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO проходит в Московском Гостином дворе с 15 по 18 октября. В выставке принимают участие более 130 компаний: производители, оптовые и розничные фирмы по торговле оружием, снаряжением, охотничьими и туристическими товарами, представители аутфиторского рынка и таксидермические студии.
В рамках ORЁLEXPO-2020 запланирована насыщенная деловая программа с участием представителей Минпромторга РФ и Минэкономразвития РФ, стрелковых и охотничьих сообществ, крупнейших российских компаний-производителей оружия и специальной техники.
Побережье Охотского моря - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 08:00Хорошие новости
Особенности национальной рыбалки на "дальневосточном гектаре"
 
Обсудить0
ТуризмАмирхан АмирхановНовости - ТуризмМи-8Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ленинградская областьБелоруссияКалининградОружиеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:57Кадыров выразил соболезнования родным погибших в Грозном бойцов ОМОНа
01:34СМИ: прогноз по убыли населения России ухудшили вдвое
01:11Пушков назвал сценарии развития конфликта в Карабахе
00:36МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за решения по консультациям по MH17
00:06Москвичей перестали пускать в транспорт без масок и перчаток
23:45Лоза предпочел бы звание "Заслуженного артиста", а не благодарность
23:33В Красноярском крае загорелся психоневрологический диспансер
23:33В самолете с Байденом оказался заболевший COVID-19
23:04В Москве за сутки умерли 54 пациента с коронавирусом
22:54Ефремов посетил храм в СИЗО
22:45В ВОЗ оценили эффективность четырех препаратов от коронавируса
22:30Мантуров объяснил, почему падение курса рубля — это "круто"
22:28Стало известно о компрометирующих сына Байдена видео и переписках
22:26Врачи оценили утверждение академика РАН о факторах смерти от коронавируса
22:15Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий открыл новый храм
22:06Переводить всех пожилых учителей на дистанционную работу не планируется
21:45В Подмосковье запретят посещать бары и рестораны ночью
21:44Во Франции за сутки более 30 тысяч человек заболели COVID-19
21:23Минздрав ожидает результатов исследований по третьей вакцине в декабре
21:22В Германии прокомментировали отказ рабочих обслуживать самолет Лукашенко
Лента новостейМолния