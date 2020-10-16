https://ria.ru/20201016/tatarstan-1580155973.html

Татарстан надеется на восстановление активности в отношениях с Измиром

Татарстан ищет возможности не терять связи с турецкими партнёрами и рассчитывает на восстановление деловой активности в отношениях с турецким Измиром, сообщает... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T16:31

2020-10-16T16:31

2020-10-16T16:31

республика татарстан

рустам минниханов

измир

экономика

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<strong>КАЗАНЬ, 16 окт - РИА Новости.</strong> Татарстан ищет возможности не терять связи с турецкими партнёрами и рассчитывает на восстановление деловой активности в отношениях с турецким Измиром, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи главы республики <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Рустама Минниханова</a> с губернатором провинции Измир Явузом Селимом.Минниханов в пятницу находится с рабочей поездкой в <a href="http://ria.ru/location_Izmir/" target="_blank" data-auto="true">Измире</a>. Это первый международный визит главы республики после снятия ограничений, введённых в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции."Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в мире мы ищем возможности не терять связи с нашими партнерами, особенно с турецкими братьями", - сказал Минниханов в ходе встречи, отметив важность возвращения к прямым контактам.По словам главы республики, сейчас нужно не только бороться с последствиями пандемии, но и мыслить и действовать стратегически с учетом новых реалий. Минниханов подчеркнул, что у республики большие планы на развитие сотрудничества, и призвал активизировать работу в этом направлении. "Россия – большая страна. Мы приглашаем турецкий бизнес в Татарстан, чтобы работать по всей России", - сказал он.Губернатор Измира поддержал инициативу усилить бизнес-контакты.Вопросы расширения сотрудничества также обсуждались на встрече с мэром Измира Тунчем Сойером, которого Минниханов призвал вывести отношения между регионами на более высокий уровень. "Пандемия немного остановила нашу активность, я думаю, что мы всё это восстановим", - отметил президент Татарстана.Особое внимание Минниханов обратил на организацию вопросов безопасности в условиях пандемии. Предположив, что коронавирус быстро не отступит, он призвал партнеров научиться работать в новых условиях.

https://ria.ru/20200928/tatarstan-1577908502.html

https://ria.ru/20201007/samoizolyatsiya-1578610296.html

измир

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рустам минниханов, измир, экономика