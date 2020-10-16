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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20201016/tatarstan-1580155973.html
Татарстан надеется на восстановление активности в отношениях с Измиром
Татарстан ищет возможности не терять связи с турецкими партнёрами и рассчитывает на восстановление деловой активности в отношениях с турецким Измиром, сообщает... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T16:31
2020-10-16T16:31
республика татарстан
рустам минниханов
измир
экономика
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<strong>КАЗАНЬ, 16 окт - РИА Новости.</strong> Татарстан ищет возможности не терять связи с турецкими партнёрами и рассчитывает на восстановление деловой активности в отношениях с турецким Измиром, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи главы республики <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Рустама Минниханова</a> с губернатором провинции Измир Явузом Селимом.Минниханов в пятницу находится с рабочей поездкой в <a href="http://ria.ru/location_Izmir/" target="_blank" data-auto="true">Измире</a>. Это первый международный визит главы республики после снятия ограничений, введённых в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции."Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в мире мы ищем возможности не терять связи с нашими партнерами, особенно с турецкими братьями", - сказал Минниханов в ходе встречи, отметив важность возвращения к прямым контактам.По словам главы республики, сейчас нужно не только бороться с последствиями пандемии, но и мыслить и действовать стратегически с учетом новых реалий. Минниханов подчеркнул, что у республики большие планы на развитие сотрудничества, и призвал активизировать работу в этом направлении. "Россия – большая страна. Мы приглашаем турецкий бизнес в Татарстан, чтобы работать по всей России", - сказал он.Губернатор Измира поддержал инициативу усилить бизнес-контакты.Вопросы расширения сотрудничества также обсуждались на встрече с мэром Измира Тунчем Сойером, которого Минниханов призвал вывести отношения между регионами на более высокий уровень. "Пандемия немного остановила нашу активность, я думаю, что мы всё это восстановим", - отметил президент Татарстана.Особое внимание Минниханов обратил на организацию вопросов безопасности в условиях пандемии. Предположив, что коронавирус быстро не отступит, он призвал партнеров научиться работать в новых условиях.
https://ria.ru/20200928/tatarstan-1577908502.html
https://ria.ru/20201007/samoizolyatsiya-1578610296.html
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рустам минниханов, измир, экономика

Татарстан надеется на восстановление активности в отношениях с Измиром

16:31 16.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КАЗАНЬ, 16 окт - РИА Новости. Татарстан ищет возможности не терять связи с турецкими партнёрами и рассчитывает на восстановление деловой активности в отношениях с турецким Измиром, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи главы республики Рустама Минниханова с губернатором провинции Измир Явузом Селимом.
Минниханов в пятницу находится с рабочей поездкой в Измире. Это первый международный визит главы республики после снятия ограничений, введённых в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.
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"Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в мире мы ищем возможности не терять связи с нашими партнерами, особенно с турецкими братьями", - сказал Минниханов в ходе встречи, отметив важность возвращения к прямым контактам.
По словам главы республики, сейчас нужно не только бороться с последствиями пандемии, но и мыслить и действовать стратегически с учетом новых реалий. Минниханов подчеркнул, что у республики большие планы на развитие сотрудничества, и призвал активизировать работу в этом направлении. "Россия – большая страна. Мы приглашаем турецкий бизнес в Татарстан, чтобы работать по всей России", - сказал он.
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Губернатор Измира поддержал инициативу усилить бизнес-контакты.
Вопросы расширения сотрудничества также обсуждались на встрече с мэром Измира Тунчем Сойером, которого Минниханов призвал вывести отношения между регионами на более высокий уровень. "Пандемия немного остановила нашу активность, я думаю, что мы всё это восстановим", - отметил президент Татарстана.
Особое внимание Минниханов обратил на организацию вопросов безопасности в условиях пандемии. Предположив, что коронавирус быстро не отступит, он призвал партнеров научиться работать в новых условиях.
 
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Республика ТатарстанРустам МиннихановИзмирЭкономика
 
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