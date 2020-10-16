Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201016/soul-1579911024.html
Стало известно, когда мультфильм "Душа" выйдет в российский прокат
Полнометражный мультфильм "Душа" о приключениях школьного учителя музыки в мире, где зарождаются человеческие увлечения, покажут в российских кинотеатрах в... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T07:38
2020-10-16T07:38
культура
кино и сериалы
новости культуры
pixar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579909509_48:0:1099:591_1400x0_80_0_0_c644812529f60c4785794928945903b6.jpg
<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Полнометражный мультфильм "Душа" о приключениях школьного учителя музыки в мире, где зарождаются человеческие увлечения, покажут в российских кинотеатрах в январе 2021 года, сообщила пресс-служба дистрибьютора картины."Анимационное приключение Disney и Pixar "Душа" выйдет в прокат в России 21 января 2021 года", — говорится в сообщении.Ранее стало <a href="https://ria.ru/20201012/soul-1579093866.html" target="_blank">известно</a>, что анимационный фильм не выйдет в широкий прокат в странах, где вещает сервис Disney+, но так как в России его пока нет, ленту выпустят в кинотеатрах.В картине рассказывается о школьном учителе Джо Гарднере, мечтающем стать джазовым музыкантом. Он случайно попадает в мир, где у душ только появляются мечты и интересы. Там Джо знакомится с "коллегой" с номером 22, который не стремится попадать на землю. Главный герой пытается объяснить ему, в чем прелесть жизни, отвечая по ходу на важные философские вопросы. Накануне на YouTube-канале Pixar был <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Gs--6c7Hn_A&amp;feature=emb_title" target="_blank">выложен</a> новый трейлер проекта, в котором много внимания уделено "миру душ".
https://ria.ru/20201013/soul-1579547049.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579909509_179:0:967:591_1400x0_80_0_0_1f68e1a830355d75f968343dc8725b8c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, pixar

Стало известно, когда мультфильм "Душа" выйдет в российский прокат

07:38 16.10.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Полнометражный мультфильм "Душа" о приключениях школьного учителя музыки в мире, где зарождаются человеческие увлечения, покажут в российских кинотеатрах в январе 2021 года, сообщила пресс-служба дистрибьютора картины.
"Анимационное приключение Disney и Pixar "Душа" выйдет в прокат в России 21 января 2021 года", — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что анимационный фильм не выйдет в широкий прокат в странах, где вещает сервис Disney+, но так как в России его пока нет, ленту выпустят в кинотеатрах.
В картине рассказывается о школьном учителе Джо Гарднере, мечтающем стать джазовым музыкантом. Он случайно попадает в мир, где у душ только появляются мечты и интересы. Там Джо знакомится с "коллегой" с номером 22, который не стремится попадать на землю. Главный герой пытается объяснить ему, в чем прелесть жизни, отвечая по ходу на важные философские вопросы.
Накануне на YouTube-канале Pixar был выложен новый трейлер проекта, в котором много внимания уделено "миру душ".
Скриншот трейлера мультфильма Душа - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 14:12Культура
В Сети появились первые отзывы критиков на мультфильм "Душа"
 
КультураКино и сериалыНовости культурыPixar
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:58В Баку заявили, что ракеты по Гяндже были выпущены с территории Армении
01:55В Баку назвали дезинормацией сообщение Армении о сбитых беспилотниках
01:53В Баку заявили, что число жертв обстрела Гянджи увеличилось до пяти
01:45Во Франции по делу об убийстве учителя задержали четырех человек
01:33Азербайджан заявил о двух погибших и 23 раненных при обстреле Гянджи
01:27В Степанакерте второй раз за ночь включили сирену воздушной тревоги
01:25В Подмосковье ограничили работу баров и ресторанов
01:19Популярный блогер умер из-за коронавируса в 34 года
01:16Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты
01:10Источник рассказал о ликвидации боевика в Назрани
01:03Пашинян ждет от РФ шагов по пресечению действий Анкары и Баку в регионе
01:02В Ереване заявили об ударах азербайджанских беспилотников по Армении
00:58В Азербайджане заявили, что при обстреле Гянджи разрушены 20 домов
00:55Источник: СБ ООН проведет в понедельник закрытое совещание по Карабаху
00:54В Азербайджане заявили о пострадавших при ракетном обстреле Гянджи
00:48В Армении сообщили, что сбили два азербайджанских беспилотника
00:43Посольство РФ запросило у Франции данные о предполагаемом убийце учителя
00:41В Карабахе сообщили о ранении трех человек при обстреле села Шош
00:39Во Франции проходят обыски дома у предполагаемого убийцы учителя
00:37В Армении опровергли информацию об ударах по территории Азербайджана
Лента новостейМолния