https://ria.ru/20201016/soul-1579911024.html

Стало известно, когда мультфильм "Душа" выйдет в российский прокат

Полнометражный мультфильм "Душа" о приключениях школьного учителя музыки в мире, где зарождаются человеческие увлечения, покажут в российских кинотеатрах в... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T07:38

2020-10-16T07:38

2020-10-16T07:38

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кино и сериалы

новости культуры

pixar

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Полнометражный мультфильм "Душа" о приключениях школьного учителя музыки в мире, где зарождаются человеческие увлечения, покажут в российских кинотеатрах в январе 2021 года, сообщила пресс-служба дистрибьютора картины."Анимационное приключение Disney и Pixar "Душа" выйдет в прокат в России 21 января 2021 года", — говорится в сообщении.Ранее стало <a href="https://ria.ru/20201012/soul-1579093866.html" target="_blank">известно</a>, что анимационный фильм не выйдет в широкий прокат в странах, где вещает сервис Disney+, но так как в России его пока нет, ленту выпустят в кинотеатрах.В картине рассказывается о школьном учителе Джо Гарднере, мечтающем стать джазовым музыкантом. Он случайно попадает в мир, где у душ только появляются мечты и интересы. Там Джо знакомится с "коллегой" с номером 22, который не стремится попадать на землю. Главный герой пытается объяснить ему, в чем прелесть жизни, отвечая по ходу на важные философские вопросы. Накануне на YouTube-канале Pixar был <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Gs--6c7Hn_A&feature=emb_title" target="_blank">выложен</a> новый трейлер проекта, в котором много внимания уделено "миру душ".

https://ria.ru/20201013/soul-1579547049.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, pixar