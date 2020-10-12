https://ria.ru/20201012/soul-1579093866.html

Новый мультфильм "Душа" студии Pixar покажут онлайн

Мультфильм "Душа" студии Pixar не выйдет в широкий прокат, но его можно будет увидеть на Disney+ с 25 декабря, сообщает Variety. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T06:36

2020-10-12T06:36

2020-10-12T06:39

культура

джейми фокс

кино и сериалы

новости культуры

pixar

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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости</strong>. Мультфильм "Душа" студии Pixar не выйдет в широкий прокат, но его можно будет увидеть на Disney+ с 25 декабря, <a href="https://variety.com/2020/film/news/pixar-soul-disney-plus-1234773525/" target="_blank">сообщает</a> Variety. В тех странах, где сервис Disney+ не доступен, мультфильм покажут на большом экране, но дата премьеры пока не определена. В России канала пока нет. Изначально предполагалось, что проект представят в июне, затем релиз отложили на ноябрь, а в итоге было решено показать его на Disney+ по цене подписки. Даты премьеры в кино многих фильмов, включая "Не время умирать" и "Дюну", уже перенесли на 2021 год. Пока только один потенциальный блокбастер остался в календаре 2020 года – "Чудо-женщина 1984" (25 декабря). В мультфильме "Душа" рассказывается о школьном учителе музыки (его озвучивает Джейми Фокс), который мечтает стать джазовым исполнителем. Но прямо перед выступлением, из-за несчастного случая его душа отделяется от тела и попадает в фантастическое место, где ему предстоит многое переосмыслить. Режиссер проекта Пит Доктер ("Вверх", "Головоломка").

https://ria.ru/20191108/1560685127.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джейми фокс, кино и сериалы, новости культуры, pixar