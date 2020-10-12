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Новый мультфильм "Душа" студии Pixar покажут онлайн
Мультфильм "Душа" студии Pixar не выйдет в широкий прокат, но его можно будет увидеть на Disney+ с 25 декабря, сообщает Variety. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T06:36
2020-10-12T06:39
культура
джейми фокс
кино и сериалы
новости культуры
pixar
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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости</strong>. Мультфильм "Душа" студии Pixar не выйдет в широкий прокат, но его можно будет увидеть на Disney+ с 25 декабря, <a href="https://variety.com/2020/film/news/pixar-soul-disney-plus-1234773525/" target="_blank">сообщает</a> Variety. В тех странах, где сервис Disney+ не доступен, мультфильм покажут на большом экране, но дата премьеры пока не определена. В России канала пока нет. Изначально предполагалось, что проект представят в июне, затем релиз отложили на ноябрь, а в итоге было решено показать его на Disney+ по цене подписки. Даты премьеры в кино многих фильмов, включая "Не время умирать" и "Дюну", уже перенесли на 2021 год. Пока только один потенциальный блокбастер остался в календаре 2020 года – "Чудо-женщина 1984" (25 декабря). В мультфильме "Душа" рассказывается о школьном учителе музыки (его озвучивает Джейми Фокс), который мечтает стать джазовым исполнителем. Но прямо перед выступлением, из-за несчастного случая его душа отделяется от тела и попадает в фантастическое место, где ему предстоит многое переосмыслить. Режиссер проекта Пит Доктер ("Вверх", "Головоломка").
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джейми фокс, кино и сериалы, новости культуры, pixar

Новый мультфильм "Душа" студии Pixar покажут онлайн

06:36 12.10.2020 (обновлено: 06:39 12.10.2020)
 
© Pixar/YoutubeСкриншот трейлера мультфильма "Душа"
Скриншот трейлера мультфильма Душа - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Pixar/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Мультфильм "Душа" студии Pixar не выйдет в широкий прокат, но его можно будет увидеть на Disney+ с 25 декабря, сообщает Variety.
В тех странах, где сервис Disney+ не доступен, мультфильм покажут на большом экране, но дата премьеры пока не определена. В России канала пока нет.
Изначально предполагалось, что проект представят в июне, затем релиз отложили на ноябрь, а в итоге было решено показать его на Disney+ по цене подписки.
Даты премьеры в кино многих фильмов, включая "Не время умирать" и "Дюну", уже перенесли на 2021 год. Пока только один потенциальный блокбастер остался в календаре 2020 года – "Чудо-женщина 1984" (25 декабря).
В мультфильме "Душа" рассказывается о школьном учителе музыки (его озвучивает Джейми Фокс), который мечтает стать джазовым исполнителем. Но прямо перед выступлением, из-за несчастного случая его душа отделяется от тела и попадает в фантастическое место, где ему предстоит многое переосмыслить.
Режиссер проекта Пит Доктер ("Вверх", "Головоломка").
Кадр из мультфильма Душа - РИА Новости, 1920, 08.11.2019
8 ноября 2019, 06:12Культура
Опубликован тизер трейлера мультфильма "Душа"
 
КультураДжейми ФоксКино и сериалыНовости культурыPixar
 
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