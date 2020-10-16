https://ria.ru/20201016/snv-1580135362.html

В Совфеде считают продление ДСНВ без условий единственным вариантом

Предложенное президентом Владимиром Путиным продление договора об ограничении стратегических наступательных вооружений на год без условий с последующими... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T15:19

2020-10-16T15:19

2020-10-16T15:19

договор снв-3

владимир джабаров

совет федерации рф

владимир путин

сша

снв

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Предложенное президентом <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> продление договора об ограничении стратегических наступательных вооружений на год без условий с последующими переговорами - это единственно приемлемый для РФ вариант, условий <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Россия не примет, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Джабаров</a>."Других вариантов нет. Согласятся ли США на это предложение - это их дело... США в ДСНВ заинтересованы не меньше, чем мы, они тоже нуждаются в нем", - сказал сенатор.

https://ria.ru/20201016/riski-1580122636.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

договор снв-3, владимир джабаров, совет федерации рф, владимир путин, сша, снв, в мире