https://ria.ru/20201016/shkoly-1580148041.html
На карантин закрываются единичные школы, заявил Кравцов
Массовых закрытий российских школ из-за коронавируса нет, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T16:08
2020-10-16T16:08
2020-10-16T16:37
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Массовых закрытий российских школ из-за <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a> нет, заявил министр просвещения РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a>."Те случаи, которые есть и в других регионах, они единичные, каких-то массовых закрытий школ нет", - заявил Кравцов журналистам.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), коронавирусы, сергей кравцов, общество