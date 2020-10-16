https://ria.ru/20201016/shkoly-1580142987.html

В Минпросвещения прокомментировали ситуацию с коронавирусом в школах

Ситуация с коронавирусом в российских школах не вызывает серьёзных опасений, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T15:53

2020-10-16T15:53

2020-10-16T16:01

сергей кравцов

общество

социальный навигатор

сн_образование

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация с коронавирусом в российских школах не вызывает серьёзных опасений, заявил министр просвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a>."У нас ситуация управляемая, каких-то серьёзных опасений (нет - ред.)", - заявил Кравцов журналистам.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201014/shkolniki-1579753301.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кравцов, общество, социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)