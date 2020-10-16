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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201016/shkoly-1580142987.html
В Минпросвещения прокомментировали ситуацию с коронавирусом в школах
Ситуация с коронавирусом в российских школах не вызывает серьёзных опасений, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T15:53
2020-10-16T16:01
сергей кравцов
общество
социальный навигатор
сн_образование
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация с коронавирусом в российских школах не вызывает серьёзных опасений, заявил министр просвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a>."У нас ситуация управляемая, каких-то серьёзных опасений (нет - ред.)", - заявил Кравцов журналистам.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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сергей кравцов, общество, социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

В Минпросвещения прокомментировали ситуацию с коронавирусом в школах

15:53 16.10.2020 (обновлено: 16:01 16.10.2020)
 
© Павел ЛисицынУченики в классе
Ученики в классе - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в российских школах не вызывает серьёзных опасений, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
"У нас ситуация управляемая, каких-то серьёзных опасений (нет - ред.)", - заявил Кравцов журналистам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Пустой учебный класс - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 13:35Распространение нового коронавируса
Родители и учителя оценили перевод московских школьников на дистанционку
 
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Распространение нового коронавирусаСергей КравцовОбществоСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
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