https://ria.ru/20201016/shkoly-1580142987.html
В Минпросвещения прокомментировали ситуацию с коронавирусом в школах
Ситуация с коронавирусом в российских школах не вызывает серьёзных опасений, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T15:53
2020-10-16T15:53
2020-10-16T16:01
сергей кравцов
общество
социальный навигатор
сн_образование
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация с коронавирусом в российских школах не вызывает серьёзных опасений, заявил министр просвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a>."У нас ситуация управляемая, каких-то серьёзных опасений (нет - ред.)", - заявил Кравцов журналистам.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201014/shkolniki-1579753301.html
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кравцов, общество, социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)