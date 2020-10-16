https://ria.ru/20201016/seti-5g-1580028142.html

Страсти по 5G: когда в России развернут новые мобильные сети

Пятое поколение мобильной связи уже приобрело огромную популярность во многих странах мира. И неспроста — 5G передает данные со скоростью в сто раз больше, чем... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T08:00

2020-10-16T08:00

2020-10-16T10:12

риа наука

5g

apple iphone

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Кирилл Каримов.</strong> Пятое поколение мобильной связи уже приобрело огромную популярность во многих странах мира. И неспроста — 5G передает данные со скоростью в сто раз больше, чем нынешний 4G. Перспективную технологию, ускорившую развитие интернета вещей, а потенциально способную преобразить промышленность и телеком, в России запускать не спешат главным образом из соображений безопасности. Связь относится к критической инфраструктуре, а значит, для строительства российской сети необходимо отечественное оборудование. Спорная частотаДля мобильных сетей пятого поколения нужен частотный ресурс низкого и высокого диапазонов. В большинстве стран, где развернуто 5G, используют сантиметровый диапазон 3,4-3,8 гигагерца, который считается наиболее перспективным для коммерческой эксплуатации. Вот только есть проблема — его применяют Министерство обороны и "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>". И эти ведомства категорически против передачи диапазона гражданским.Здесь есть два решения, оба довольно спорные. Первый вариант — миллиметровый диапазон 26,5-29,5 гигагерца. Этот стандарт называется mmWave и предполагает высочайшую скорость передачи данных. Но с большими оговорками. Так, миллиметровые частоты плохо проходят через стены, а радиус работы базовой станции относительно небольшой. Именно поэтому в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a> mmWave эксплуатируется внутри больших общественных пространств — аэропортов, музеев и стадионов. Строить же большую инфраструктуру, основанную на миллиметровых частотах, бессмысленно, для этого нужны базовые станции через каждые сто метров, причем останется проблема с прохождением сигнала через толстые стены.Минкомсвязи предлагает диапазон 4,8-4,9 гигагерца. Однако оборудование для таких частот в мире практически не производят, ведь базовыми для телекома считаются 3,4-3,8 гигагерца. В этом случае речь идет о создании инфраструктуры практически с нуля, возможно, только силами отечественной промышленности. Операторы связи от этого не в восторге: ведь десятилетиями они строили сеть на зарубежной элементной базе."Главный вопрос я вижу в том, как в данном случае убедить потребителя (к примеру, "большую четверку") провести фактически полное переоборудование сетей после их многолетней работы с разными зарубежными производителями. Себестоимость российского оборудования, очевидно, будет в разы превышать зарубежные аналоги. Кроме того, сеть обновляют "с запасом" — нет никакого экономического смысла устанавливать то, что морально уступает самому передовому, потому что спустя несколько лет все придется менять", — замечает Алексей Чигадаев, руководитель международных digital-проектов коммуникационной группы iMARS.Российская 5GВ конце сентября государственная корпорация "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>" показала на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" отечественную базовую станцию 5G. Функциональный макет состоял из модуля радиопередачи, модуля цифровой обработки и ядра мобильной сети (5GC). Тестовые смартфоны на стенде исправно демонстрировали огромную скорость передачи данных.Разработку базовых станций обещают вести в рамках технологической кооперации российских компаний. Особо подчеркивают, что продукт совместим с оборудованием любого производителя из любой страны, если оно действует в соответствии с международными стандартами. Но вот на какой частоте будет работать российская базовая станция, не говорят.Использование отечественного оборудования при строительстве сетей 5G неизбежно, тем более там, где это связано с безопасностью. "Можно это называть превентивным процессом, можно параллельным, но заниматься собственным оборудованием необходимо, особенно для площадок, имеющих отношение к объектам критической информационной инфраструктуры. Конечно, все импортозаместить не получится, мировой рынок движется быстро. Я бы сравнил это с тем, что где-то в стране используют Cisco, а где-то — "Континент", все зависит от задачи и требований регулирующих органов", — отмечает Игорь Рыжов, эксперт по информационной безопасности АО НИП "Информзащита"."5G — это новая и действительно перспективная технология, которая сейчас находится на старте. В глобальном плане все игроки телеком-рынка и даже целые страны стремятся победить в гонке за 5G, ведь тот, кто быстрее и эффективнее "оседлает цифровую волну", сможет претендовать на технологическое лидерство в долгосрочной перспективе. По этой причине данная технология закономерно находится в фокусе госпрограмм — это новые скорости качественного мобильного интернета, виртуальной и дополненной реальности, 4K-видеостриминга", — говорит Сергей Сидоров, директор департамента инфраструктурных решений и сервиса Oberon.Впрочем, и по пути советской автаркии разработчики отечественного оборудования для мобильных сетей пятого поколения вряд ли пойдут."Вероятно, "Ростех" видит перспективу в этом направлении и выступит оператором совместного предприятия с зарубежными партнерами по развитию российских сетей 5G. Крайне маловероятно, что он начнет изобретать велосипед, скорее всего, будет сотрудничество с лидерами в данной отрасли. Наиболее вероятный кандидат — <a href="http://ria.ru/organization_Huawei_Technologies_Co_Ltd/" target="_blank" data-auto="true">Huawei</a>. Китайская компания могла бы поставлять исходное оборудование, а "Ростех" дорабатывал бы его, что решало бы проблему локализации оборудования и загрузки российских промышленных мощностей", — считает <a href="http://ria.ru/person_vitaliy-mankevich/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Манкевич</a>, президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей."Если выпускать оборудование в международно признанных диапазонах, в частности 3,5-3,8 ГГц, то будет возможность экспорта и, соответственно, вырастут объемы производства, а следовательно, есть шанс снизить цены. Любое уникальное, только для российского рынка, решение погубит идею. Это же относится и к превентивному импортозамещению. Делаем сами, но как все, с соблюдением международных стандартов, протоколов, уровней излучения и порядка использования частот. Попытки уникальных решений только для себя и отечественных сетей приведут к проблемам и увеличению стоимости сети. Население привыкло пользоваться смартфонами иностранного производства и вряд ли откажется от них в угоду отечественным 5G", — рассуждает Денис Петухов, генеральный директор и сооснователь компании CraftTalk.Когда покупать смартфон с 5GВ России есть несколько опытных зон 5G и все они работают в том самом миллиметровом диапазоне, который не очень подходит для крупномасштабной сети. А в июле оператор <a href="http://ria.ru/organization_MTS/" target="_blank" data-auto="true">МТС</a> громко <u><a href="https://moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshheniya-kompanii/novosti-mts-v-rossii-i-mire/2020-07-28/mts-poluchila-pervuyu-5g-licenziyu-v-rossii" target="_blank" rel="nofollow noopener">заявил</a></u>, что получил первым в стране 5G-лицензию. Но оборудование телеком-компании действует в диапазоне 26,5-29,5 гигагерца, а значит, за границы производственных площадок и стадионов такая сеть пятого поколения не выберется.Согласно программе "Цифровая экономика", устойчивое покрытие 5G будет <u><a href="https://ria.ru/20200722/1574721388.html" target="_blank">обеспечено</a></u> к 2022 году в десяти мегаполисах, а во всех городах России с населением от миллиона человек — к 2024-му. К этому моменту доля отечественного оборудования в мобильных сетях должна достичь 20 процентов."Мы отставали еще с оборудованием для технологий 3G, не решены проблемы с 4G, поэтому 5G осваиваем с большим опозданием. От прототипа базовой станции к серийному выпуску и коммерческому внедрению, по моим оценкам, перейдут не ранее 2024-го. Разработка, тестирование и стандартизация подобного оборудования занимают не один год", — прогнозирует Алексей Чигадаев.Возможно, не стоит спешить с покупкой нового смартфона, который работает с 5G. К тому моменту, когда стандарт получит зону покрытия в крупных городах России, сегодняшние гаджеты устареют, а там и технология станет совершеннее и дешевле. Сейчас же новенький <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12 в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, <a href="http://ria.ru/location_Saratov/" target="_blank" data-auto="true">Саратове</a> или <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a> будет действовать на скоростях LTE.

https://ria.ru/20201014/5g-1579803526.html

https://ria.ru/20200930/svyaz-1577980972.html

https://ria.ru/20201014/apple-1579680372.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

5g, apple iphone, ростех, huawei technologies, мтс, технологии