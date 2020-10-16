https://ria.ru/20201016/sarkozi-1580115481.html

Саркози предъявили обвинения в создании преступного сообщества

Экс-президенту Франции Николя Саркози предъявлены обвинения в участии в "преступном сообществе" по делу о предполагаемом финансировании Ливией его президентской РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T13:54

2020-10-16T13:54

2020-10-16T14:23

министерство внутренних дел франции

муаммар каддафи

франция

ливия

николя саркози

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 16 окт — РИА Новости.</strong> Экс-президенту <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikolja_Sarkozi/" target="_blank" data-auto="true">Николя Саркози</a> предъявлены обвинения в участии в "преступном сообществе" по делу о предполагаемом финансировании <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливией</a> его президентской кампании в 2007 году, сообщает телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">BFMTV</a> со ссылкой на национальную финансовую прокуратуру.В 2018 году по этому делу Саркози уже предъявлялись обвинения в пассивной коррупции, нелегальном финансировании избирательной кампании и сокрытию ливийских госсредств. Сам экс-президент Франции в ходе допроса в 2018 году заявлял, что обвинен "без каких-либо вещественных доказательств — на основе заявлений <a href="http://ria.ru/person_Muammar_Kaddafi/" target="_blank" data-auto="true">Муамара Каддафи</a> (бывшего ливийского лидера. — Прим. ред.), его сына, племянника, кузена, представителя, бывшего премьер-министра и (бизнесмена. — Прим. ред.) Зиада Такиеддина".Расследование этого дела началось в 2012 году после публикации французским изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози.В 2016 году по делу допросили бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина. Он рассказал, что в конце 2006 — начале 2007 года доставлял из Ливии в <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_vnutrennikh_del_Francii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Франции</a>, руководил которым в тот момент Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму пять миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.В конце сентября Апелляционный суд <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> отклонил большинство жалоб адвокатов, оспаривающих обоснованность расследования по делу о финансировании Ливией президентской кампании Саркози.

https://ria.ru/20191128/1561690992.html

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министерство внутренних дел франции, муаммар каддафи, франция, ливия, николя саркози, в мире