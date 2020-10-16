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https://ria.ru/20201016/sanktsii-1580066120.html
Швейцария ввела санкции против России из-за Крымского моста
Швейцария вслед за Евросоюзом и Великобританией ввела санкции в отношении лиц и предприятий, связанных со строительством Крымского моста. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T10:20
2020-10-16T13:22
крымская железная дорога
стройгазмонтаж
евросоюз
великобритания
швейцария
украина
экономика
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<strong>ЦЮРИХ, 16 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцария</a> вслед за <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзом</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританией</a> ввела санкции в отношении лиц и предприятий, связанных со строительством Крымского моста.Ранее Европейский союз внес двух физических лиц и четыре организации в список индивидуальных санкций по <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>.Список пополнили гендиректор ОАО "<a href="http://ria.ru/organization_grand-servis-ekspress-/" target="_blank" data-auto="true">Гранд Сервис Экспресс</a>" Александр Ганов, а также замглавы ООО "<a href="http://ria.ru/organization_Strojjgazmontazh/" target="_blank" data-auto="true">Стройгазмонтаж</a>" Леонид Рыженькин. Среди компаний под санкции попали АО "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск", ФГУП "<a href="http://ria.ru/organization__209/" target="_blank" data-auto="true">Крымская железная дорога</a>" и Крымская первая страховая компания.Позднее санкции против указанных лиц и учреждений ввела Британия.Ограничения вступили в силу 15 октября в 19:00 по московскому времени.Крым стал российским регионом по итогам проведенного там в марте 2014 года референдума. На нем 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20200702/1573764330.html
https://ria.ru/20200630/1573666895.html
Они только узнали про Крымский мост))))))
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они даже от эстонцев отстали.....
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великобритания
швейцария
украина
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крымская железная дорога, стройгазмонтаж, евросоюз, великобритания, швейцария, украина, экономика

Швейцария ввела санкции против России из-за Крымского моста

10:20 16.10.2020 (обновлено: 13:22 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк Крымский мост через Керченский пролив
 Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Макс Ветров
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ЦЮРИХ, 16 окт — РИА Новости. Швейцария вслед за Евросоюзом и Великобританией ввела санкции в отношении лиц и предприятий, связанных со строительством Крымского моста.
Ранее Европейский союз внес двух физических лиц и четыре организации в список индивидуальных санкций по Украине.
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун - РИА Новости, 1920, 02.07.2020
2 июля, 03:07
Назван сценарий применения "угрожающей" Крымскому мосту украинской ракеты
Список пополнили гендиректор ОАО "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов, а также замглавы ООО "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин. Среди компаний под санкции попали АО "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск", ФГУП "Крымская железная дорога" и Крымская первая страховая компания.
Позднее санкции против указанных лиц и учреждений ввела Британия.
Ограничения вступили в силу 15 октября в 19:00 по московскому времени.
Крым стал российским регионом по итогам проведенного там в марте 2014 года референдума. На нем 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 30.06.2020
30 июня, 10:44
Аксенов оценил значение запуска грузовых поездов по Крымскому мосту
 
Обсудить182
Крымская железная дорогаСтройгазмонтажЕвросоюзВеликобританияШвейцарияУкраинаЭкономика
 
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