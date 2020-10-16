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https://ria.ru/20201016/rome-1580078276.html
Римский международный кинофестиваль открылся показом мультфильма "Душа"
Пятнадцатый Римский международный кинофестиваль открылся в четверг вечером показом нового полнометражного мультипликационного фильма "Душа" американского... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T11:20
2020-10-16T11:20
культура
кино и сериалы
новости культуры
римский кинофестиваль
эннио морриконе
стив маккуин
рим
италия
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<strong>РИМ, 16 окт – РИА Новости, Сергей Старцев.</strong> Пятнадцатый Римский международный кинофестиваль открылся в четверг вечером показом нового полнометражного мультипликационного фильма "Душа" американского режиссера, лауреата премии "Оскар" Пита Доктера.На фестивале, который официально называется Праздником кино, итальянские зрители смогут увидеть новые фильмы, созданные кинематографистами из более чем 20 стран. В официальной программе римского форума - 24 киноленты; российские на сей раз здесь не представлены. Еще пять кинокартин, премьера которых состоялась на других международных фестивалях, публика сможет посмотреть в традиционной программе под названием "Об этом говорят все".В качестве "специальных событий" будут показаны несколько необычных фильмов, в частности, посвященные папе Римскому Франциску и легендарному итальянскому футболисту Франческо Тотти. Ждут здесь и новую ленту Габриэле Сальватореса, которая расскажет о том, как Италия пережила длительный весенний локдаун.Еще до открытия фестиваля его артистический директор Антонио Монда сообщил, что Пит Доктер и знаменитый британский кинорежиссер Стив Маккуин, фильм которого "Топорик" будет показан в официальной программе, удостоены специальных призов за вклад в мировой кинематограф. Организаторы решили символически отметить заслуги перед кино еще одного выдающегося деятеля культуры – итальянского композитора Эннио Морриконе, который скончался 6 июля. На протяжении всего Праздника кино в Риме в этом году будет звучать музыка маэстро.Закроется кинофестиваль 25 октября показом драматичной ленты "Что будет" итальянца Франческо Бруни. В этом фильме, рассказывающем о судьбе режиссера, внезапно узнающего о заболевании лейкемией, явственно слышатся автобиографические мотивы.Организаторы смотра заверили, что все его мероприятия будут проходить в строгом соответствии с правилами, установленными медико-санитарными властями Италии в связи с пандемией COVID-19. На фестивальных просмотрах в залах будут заняты не более половины мест.Римский кинофестиваль был основан в 2006 году и ежегодно проводится осенью в столице Италии. От многих других международных кинофорумов он отличается отсутствием профессионального жюри и официальных номинаций. В итоге организаторы фестиваля назовут лишь один фильм-победитель, который будет определен в ходе зрительского голосования. По традиции на Празднике кино будут также проводят многочисленные культурные мероприятия: выставки, концерты и открытые дискуссии, посвященные не только кинематографу, но также современной музыке, литературе, моде.
https://ria.ru/20201016/soul-1579911024.html
https://ria.ru/20200706/1573953939.html
https://ria.ru/20201008/mmkf-1578658994.html
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кино и сериалы, новости культуры, римский кинофестиваль, эннио морриконе, стив маккуин, рим, италия

Римский международный кинофестиваль открылся показом мультфильма "Душа"

11:20 16.10.2020
 
© Фото : tato grassoМеждународный кинофестиваль в Риме
Международный кинофестиваль в Риме - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Фото : tato grasso
Читать ria.ru в
РИМ, 16 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Пятнадцатый Римский международный кинофестиваль открылся в четверг вечером показом нового полнометражного мультипликационного фильма "Душа" американского режиссера, лауреата премии "Оскар" Пита Доктера.
Кадр из трейлера мультфильма Душа - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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На фестивале, который официально называется Праздником кино, итальянские зрители смогут увидеть новые фильмы, созданные кинематографистами из более чем 20 стран. В официальной программе римского форума - 24 киноленты; российские на сей раз здесь не представлены. Еще пять кинокартин, премьера которых состоялась на других международных фестивалях, публика сможет посмотреть в традиционной программе под названием "Об этом говорят все".
В качестве "специальных событий" будут показаны несколько необычных фильмов, в частности, посвященные папе Римскому Франциску и легендарному итальянскому футболисту Франческо Тотти. Ждут здесь и новую ленту Габриэле Сальватореса, которая расскажет о том, как Италия пережила длительный весенний локдаун.
Еще до открытия фестиваля его артистический директор Антонио Монда сообщил, что Пит Доктер и знаменитый британский кинорежиссер Стив Маккуин, фильм которого "Топорик" будет показан в официальной программе, удостоены специальных призов за вклад в мировой кинематограф. Организаторы решили символически отметить заслуги перед кино еще одного выдающегося деятеля культуры – итальянского композитора Эннио Морриконе, который скончался 6 июля. На протяжении всего Праздника кино в Риме в этом году будет звучать музыка маэстро.
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Эта музыка будет вечной. Памяти Эннио Морриконе
Закроется кинофестиваль 25 октября показом драматичной ленты "Что будет" итальянца Франческо Бруни. В этом фильме, рассказывающем о судьбе режиссера, внезапно узнающего о заболевании лейкемией, явственно слышатся автобиографические мотивы.
Организаторы смотра заверили, что все его мероприятия будут проходить в строгом соответствии с правилами, установленными медико-санитарными властями Италии в связи с пандемией COVID-19. На фестивальных просмотрах в залах будут заняты не более половины мест.
Римский кинофестиваль был основан в 2006 году и ежегодно проводится осенью в столице Италии. От многих других международных кинофорумов он отличается отсутствием профессионального жюри и официальных номинаций. В итоге организаторы фестиваля назовут лишь один фильм-победитель, который будет определен в ходе зрительского голосования. По традиции на Празднике кино будут также проводят многочисленные культурные мероприятия: выставки, концерты и открытые дискуссии, посвященные не только кинематографу, но также современной музыке, литературе, моде.
Актриса Юлия Пересильд и актер Павел Акимкин выступают на торжественном вечере в рамках 42-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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КультураКино и сериалыНовости культурыРимский кинофестивальЭннио МорриконеСтив МаккуинРимИталия
 
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