https://ria.ru/20201016/rak-1580075019.html

Названы первые симптомы рака легких

Часто центральные формы рака легкого могут принимать за пневмонию или обострение хронического бронхита, заявил заведующий хирургическим торакальным отделением... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T11:02

2020-10-16T11:02

2020-10-16T11:59

здоровье

российская академия наук

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Часто центральные формы рака легкого могут принимать за пневмонию или обострение хронического бронхита, заявил заведующий хирургическим торакальным отделением НМИЦ онкологии имени Петрова, член-корреспондент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Евгений Левченко.Врачи отмечают, что первые симптомы рака легкого зачастую не связаны с дыхательной системой.Первыми сигналами заболевания могут являться повышенная температура, которая не сбивается препаратами, слабость и усталость с момента пробуждения, кожный зуд и повышенная отечность.Кроме того, специалисты советуют обратить внимание на частые головокружения, нарушения координации движений и потерю чувствительности.Левченко подчеркнул, что, несмотря на трудную выявляемость рака легкого, внимательное отношение к своему самочувствию может помочь распознать болезнь на ранней стадии и спасти жизнь пациенту.

https://ria.ru/20201014/rak-1579759557.html

https://ria.ru/20200831/rak-1576528296.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, российская академия наук, общество