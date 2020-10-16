https://ria.ru/20201016/rak-1580075019.html
Названы первые симптомы рака легких
Часто центральные формы рака легкого могут принимать за пневмонию или обострение хронического бронхита, заявил заведующий хирургическим торакальным отделением... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T11:02
2020-10-16T11:02
2020-10-16T11:59
здоровье
российская академия наук
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Часто центральные формы рака легкого могут принимать за пневмонию или обострение хронического бронхита, заявил заведующий хирургическим торакальным отделением НМИЦ онкологии имени Петрова, член-корреспондент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Евгений Левченко.Врачи отмечают, что первые симптомы рака легкого зачастую не связаны с дыхательной системой.Первыми сигналами заболевания могут являться повышенная температура, которая не сбивается препаратами, слабость и усталость с момента пробуждения, кожный зуд и повышенная отечность.Кроме того, специалисты советуют обратить внимание на частые головокружения, нарушения координации движений и потерю чувствительности.Левченко подчеркнул, что, несмотря на трудную выявляемость рака легкого, внимательное отношение к своему самочувствию может помочь распознать болезнь на ранней стадии и спасти жизнь пациенту.
https://ria.ru/20201014/rak-1579759557.html
https://ria.ru/20200831/rak-1576528296.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, российская академия наук, общество
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.
Часто центральные формы рака легкого могут принимать за пневмонию или обострение хронического бронхита, заявил заведующий хирургическим торакальным отделением НМИЦ онкологии имени Петрова, член-корреспондент РАН
Евгений Левченко.
"В этом случае пациентов лечат антибиотиками, в результате чего опухоль увеличивается и отодвигает сроки специализированного лечения", — цитирует специалиста издание "Аргументы и факты".
Врачи отмечают, что первые симптомы рака легкого зачастую не связаны с дыхательной системой.
Первыми сигналами заболевания могут являться повышенная температура, которая не сбивается препаратами, слабость и усталость с момента пробуждения, кожный зуд и повышенная отечность.
Кроме того, специалисты советуют обратить внимание на частые головокружения, нарушения координации движений и потерю чувствительности.
Левченко подчеркнул, что, несмотря на трудную выявляемость рака легкого, внимательное отношение к своему самочувствию может помочь распознать болезнь на ранней стадии и спасти жизнь пациенту.