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Названы первые симптомы рака легких
Часто центральные формы рака легкого могут принимать за пневмонию или обострение хронического бронхита, заявил заведующий хирургическим торакальным отделением... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T11:02
2020-10-16T11:59
здоровье
российская академия наук
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Часто центральные формы рака легкого могут принимать за пневмонию или обострение хронического бронхита, заявил заведующий хирургическим торакальным отделением НМИЦ онкологии имени Петрова, член-корреспондент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Евгений Левченко.Врачи отмечают, что первые симптомы рака легкого зачастую не связаны с дыхательной системой.Первыми сигналами заболевания могут являться повышенная температура, которая не сбивается препаратами, слабость и усталость с момента пробуждения, кожный зуд и повышенная отечность.Кроме того, специалисты советуют обратить внимание на частые головокружения, нарушения координации движений и потерю чувствительности.Левченко подчеркнул, что, несмотря на трудную выявляемость рака легкого, внимательное отношение к своему самочувствию может помочь распознать болезнь на ранней стадии и спасти жизнь пациенту.
https://ria.ru/20201014/rak-1579759557.html
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здоровье, российская академия наук, общество

Названы первые симптомы рака легких

11:02 16.10.2020 (обновлено: 11:59 16.10.2020)
 
© Depositphotos / Elnur AmikishiyevВрач изучает томограмму легких
Врач изучает томограмму легких - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Depositphotos / Elnur Amikishiyev
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Часто центральные формы рака легкого могут принимать за пневмонию или обострение хронического бронхита, заявил заведующий хирургическим торакальным отделением НМИЦ онкологии имени Петрова, член-корреспондент РАН Евгений Левченко.

"В этом случае пациентов лечат антибиотиками, в результате чего опухоль увеличивается и отодвигает сроки специализированного лечения", — цитирует специалиста издание "Аргументы и факты".

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Врачи отмечают, что первые симптомы рака легкого зачастую не связаны с дыхательной системой.
Первыми сигналами заболевания могут являться повышенная температура, которая не сбивается препаратами, слабость и усталость с момента пробуждения, кожный зуд и повышенная отечность.
Кроме того, специалисты советуют обратить внимание на частые головокружения, нарушения координации движений и потерю чувствительности.
Левченко подчеркнул, что, несмотря на трудную выявляемость рака легкого, внимательное отношение к своему самочувствию может помочь распознать болезнь на ранней стадии и спасти жизнь пациенту.
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