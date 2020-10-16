https://ria.ru/20201016/priamure-1580074181.html

В Приамурье обеспечат лекарствами амбулаторно лечащихся от COVID-19

Жителей Амурской области, которые лечатся от COVID-19 амбулаторно, бесплатно обеспечат лекарствами, для этого из резервного фонда правительства региона выделено РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T10:59

2020-10-16T10:59

2020-10-16T10:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

василий орлов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

амурская область

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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 окт - РИА Новости.</strong> Жителей <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a>, которые лечатся от COVID-19 амбулаторно, бесплатно обеспечат лекарствами, для этого из резервного фонда правительства региона выделено 13,6 миллиона рублей, сообщил в пятницу губернатор <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Орлов</a>.Выделенные из резервного фонда деньги направят в минздрав региона."Сегодня я подписал распоряжение о выделении денег из резервного фонда на то, чтобы люди, которые болеют коронавирусом в легкой форме и могут лечиться амбулаторно, могли получить медикаменты и медицинское сопровождение на дому. Сегодня одна из причин, по которым люди требуют, чтобы их положили в больницу, - дорогие лекарства. Лекарства мы будем предоставлять", - цитирует Орлова областное правительство.Всего, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, в регионе с начала пандемии выявлено 5068 случаев COVID-19, в форме пневмонии заболевание протекало у 48% заболевших, ОРВИ - 47%, бессиптомно - 5%, чаще всего в Амурской области болеют люди в возрасте 30-49 лет, 3229 человек выздоровели.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200903/skoraya-1576659514.html

амурская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, василий орлов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), амурская область