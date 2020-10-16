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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201016/popova-1580188085.html
Попова призвала срочно снижать показатели по COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, говоря о возможном времени выхода РФ на плато по заболеваемости COVID-19, заявила, что нужно не ждать этого выхода, а срочно РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T18:47
2020-10-16T18:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>, говоря о возможном времени выхода РФ на плато по заболеваемости COVID-19, заявила, что нужно не ждать этого выхода, а срочно снижать показатели."Я бы не ждала, пока мы выйдем на плато. Я бы считала, что нам надо срочно снижаться, и у нас для этого есть все основания", - сказала Попова в интервью <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первому каналу</a>.Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что суточный прирост COVID-19 в РФ больше 15 тысяч, всего зарегистрировано 1 369 313 случаев. Наибольшее число случаев COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 5049, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> - 647, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - 448.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Снижать показатели, это когда заболели 10, пишем 1? :)
35
10
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова призвала срочно снижать показатели по COVID-19

18:47 16.10.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, говоря о возможном времени выхода РФ на плато по заболеваемости COVID-19, заявила, что нужно не ждать этого выхода, а срочно снижать показатели.
"Я бы не ждала, пока мы выйдем на плато. Я бы считала, что нам надо срочно снижаться, и у нас для этого есть все основания", - сказала Попова в интервью Первому каналу.
Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что суточный прирост COVID-19 в РФ больше 15 тысяч, всего зарегистрировано 1 369 313 случаев. Наибольшее число случаев COVID-19 в Москве - 5049, Санкт-Петербурге - 647, Подмосковье - 448.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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