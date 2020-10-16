https://ria.ru/20201016/popova-1580166033.html

В Роспотребнадзоре заявили об одномоментном подъеме COVID-19 в России

Сейчас в России наблюдается "одномоментный подъем" заболеваемости коронавирусом во всех регионах, из-за чего цифры по COVID-19 в последнее время значительно... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T17:04

2020-10-16T17:04

2020-10-16T17:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Сейчас в России наблюдается "одномоментный подъем" заболеваемости коронавирусом во всех регионах, из-за чего цифры по COVID-19 в последнее время значительно растут, заявила в эфире Первого канала главный санитарный врач страны <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.По ее словам, весной волна COVID-19 приходила постепенно: сначала она захватила крупные города, а затем распространилась за Урал и в Сибирь. Теперь же во всех субъекта страны заболеваемость стала резко расти.Чем больше общее число зараженных среди россиян, тем легче распространяется болезнь, указала глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>."Если мы не перестанем так безответственно относиться <...> к ситуации, мы, к сожалению, можем и этот порог переступить", — подчеркнула она.Попова отметила, что остановить распространение коронавируса можно, только соблюдая все меры безопасности.За прошлые сутки в России выявили 15 150 случаев COVID-19 — показатель впервые превысил 15 тысяч, а темп прироста достиг 1,1 процента. Больше всего новых пациентов в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> (5049, днем ранее было 3942), <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> (647) и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> (448). Меньше всего новых случаев в Ненецком автономном округе (девять), Чечне и на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a> (по четыре).Врачам не удалось спасти 232 человека, выписались 8485.Всего с начала эпидемии в стране коронавирусом заболели 1 369 313 человек, 23 723 умерли, 1 056 582 поправились.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/kovid-1580106252.html

aas4545 Надо одеть маски и перчатки и закрыться дома на 2 замка. Тогда вирус не достанет. 40

Я Саня Да похоже не одномоментный 36

15

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество