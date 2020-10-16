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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201016/popova-1580166033.html
В Роспотребнадзоре заявили об одномоментном подъеме COVID-19 в России
Сейчас в России наблюдается "одномоментный подъем" заболеваемости коронавирусом во всех регионах, из-за чего цифры по COVID-19 в последнее время значительно... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T17:04
2020-10-16T17:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Сейчас в России наблюдается "одномоментный подъем" заболеваемости коронавирусом во всех регионах, из-за чего цифры по COVID-19 в последнее время значительно растут, заявила в эфире Первого канала главный санитарный врач страны <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.По ее словам, весной волна COVID-19 приходила постепенно: сначала она захватила крупные города, а затем распространилась за Урал и в Сибирь. Теперь же во всех субъекта страны заболеваемость стала резко расти.Чем больше общее число зараженных среди россиян, тем легче распространяется болезнь, указала глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>."Если мы не перестанем так безответственно относиться &lt;...&gt; к ситуации, мы, к сожалению, можем и этот порог переступить", — подчеркнула она.Попова отметила, что остановить распространение коронавируса можно, только соблюдая все меры безопасности.За прошлые сутки в России выявили 15 150 случаев COVID-19 — показатель впервые превысил 15 тысяч, а темп прироста достиг 1,1 процента. Больше всего новых пациентов в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> (5049, днем ранее было 3942), <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> (647) и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> (448). Меньше всего новых случаев в Ненецком автономном округе (девять), Чечне и на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a> (по четыре).Врачам не удалось спасти 232 человека, выписались 8485.Всего с начала эпидемии в стране коронавирусом заболели 1 369 313 человек, 23 723 умерли, 1 056 582 поправились.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/kovid-1580106252.html
Надо одеть маски и перчатки и закрыться дома на 2 замка. Тогда вирус не достанет.
40
Да похоже не одномоментный
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15
москва
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

В Роспотребнадзоре заявили об одномоментном подъеме COVID-19 в России

17:04 16.10.2020 (обновлено: 17:05 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию платформы Киевского вокзала в Москве в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
Сотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию платформы Киевского вокзала в Москве в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Сейчас в России наблюдается "одномоментный подъем" заболеваемости коронавирусом во всех регионах, из-за чего цифры по COVID-19 в последнее время значительно растут, заявила в эфире Первого канала главный санитарный врач страны Анна Попова.
По ее словам, весной волна COVID-19 приходила постепенно: сначала она захватила крупные города, а затем распространилась за Урал и в Сибирь. Теперь же во всех субъекта страны заболеваемость стала резко расти.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 13:19
Кремль оценил положение с заболеваемостью COVID-19 в России
Чем больше общее число зараженных среди россиян, тем легче распространяется болезнь, указала глава Роспотребнадзора.
"Если мы не перестанем так безответственно относиться <...> к ситуации, мы, к сожалению, можем и этот порог переступить", — подчеркнула она.
Попова отметила, что остановить распространение коронавируса можно, только соблюдая все меры безопасности.
За прошлые сутки в России выявили 15 150 случаев COVID-19 — показатель впервые превысил 15 тысяч, а темп прироста достиг 1,1 процента. Больше всего новых пациентов в Москве (5049, днем ранее было 3942), Санкт-Петербурге (647) и Подмосковье (448). Меньше всего новых случаев в Ненецком автономном округе (девять), Чечне и на Чукотке (по четыре).
Врачам не удалось спасти 232 человека, выписались 8485.
Всего с начала эпидемии в стране коронавирусом заболели 1 369 313 человек, 23 723 умерли, 1 056 582 поправились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
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