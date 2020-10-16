https://ria.ru/20201016/oruzhie-1580146389.html

МВД Белоруссии пояснило, против кого будет применять огнестрельное оружие

Огнестрельное оружие будет применено в Белоруссии против протестующих, которые поднимут "руку с заточкой" на правоохранителей, заявил в пятницу начальник... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T16:05

2020-10-16T16:05

2020-10-16T16:12

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

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в мире

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<strong>МИНСК, 16 окт – РИА Новости.</strong> Огнестрельное оружие будет применено в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> против протестующих, которые поднимут "руку с заточкой" на правоохранителей, заявил в пятницу начальник главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики Николай Карпенков.Как заявляли ранее в МВД, в связи с тем, что протесты в Белоруссии стали крайне радикальными, правоохранители и военнослужащие будут в случае необходимости применять спецсредства и боевое оружие."Конечно, если они начнут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применить оружие для того, чтобы защитить граждан, защитить правопорядок, чтобы наши дети не видели вот этой вакханалии. Не дадим им разрушить страну. Мы, конечно же, гуманно применим оружие к ним, в том числе и огнестрельное. И самых опасных "острокопытных" мы с улицы уберем. Любой, кто подымет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов, по ним будет применено огнестрельное оружие", - заявил Карпенков в эфире телеканала "Беларусь 1".Представитель МВД при этом отметил, что "видел все выборы" и "все протестные массы", которые были в Белоруссии в 2001, 2006 и 2010 и 2015 годах. "Таких аморальных и циничных лиц, которые участвуют в процессе (после выборов 9 августа – ред.), я никогда не встречал. Но мы верим в гуманность закона. Мы их задержим", - заверил он.Карпенков считает, что "мужиков", которые по-настоящему любят Белоруссию, среди протестующих в стране нет. По его мнению, лучшее для них сравнение – это "организованные преступные группы по принципу 90-х годов, которые хотят на социальных лифтах из бандитов, ранее судимых людей подняться и стать или полевыми командирами, или депутатами". "Они хотят заработать денег", - добавил представитель МВД.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, в последнее время - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.

https://ria.ru/20201016/provokatsiya-1580129732.html

https://ria.ru/20201016/tikhanovskaya-1580095992.html

Сергей acid а если они поднимут руку с заточкой на кого друго? не с МВД? 32

arhipov1356 Берите пример с США и Франции, гуманно перестреляйте особо активных, поверьте они вас не пожалеют, если их возьмет. 11

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, белоруссия, в мире