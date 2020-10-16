Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201016/oruzhie-1580146389.html
МВД Белоруссии пояснило, против кого будет применять огнестрельное оружие
Огнестрельное оружие будет применено в Белоруссии против протестующих, которые поднимут "руку с заточкой" на правоохранителей, заявил в пятницу начальник... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T16:05
2020-10-16T16:12
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579318719_0:0:3383:1902_1400x0_80_0_0_1a671408aa0455362b0b72d8ebe6dedf.jpg
<strong>МИНСК, 16 окт – РИА Новости.</strong> Огнестрельное оружие будет применено в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> против протестующих, которые поднимут "руку с заточкой" на правоохранителей, заявил в пятницу начальник главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики Николай Карпенков.Как заявляли ранее в МВД, в связи с тем, что протесты в Белоруссии стали крайне радикальными, правоохранители и военнослужащие будут в случае необходимости применять спецсредства и боевое оружие."Конечно, если они начнут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применить оружие для того, чтобы защитить граждан, защитить правопорядок, чтобы наши дети не видели вот этой вакханалии. Не дадим им разрушить страну. Мы, конечно же, гуманно применим оружие к ним, в том числе и огнестрельное. И самых опасных "острокопытных" мы с улицы уберем. Любой, кто подымет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов, по ним будет применено огнестрельное оружие", - заявил Карпенков в эфире телеканала "Беларусь 1".Представитель МВД при этом отметил, что "видел все выборы" и "все протестные массы", которые были в Белоруссии в 2001, 2006 и 2010 и 2015 годах. "Таких аморальных и циничных лиц, которые участвуют в процессе (после выборов 9 августа – ред.), я никогда не встречал. Но мы верим в гуманность закона. Мы их задержим", - заверил он.Карпенков считает, что "мужиков", которые по-настоящему любят Белоруссию, среди протестующих в стране нет. По его мнению, лучшее для них сравнение – это "организованные преступные группы по принципу 90-х годов, которые хотят на социальных лифтах из бандитов, ранее судимых людей подняться и стать или полевыми командирами, или депутатами". "Они хотят заработать денег", - добавил представитель МВД.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, в последнее время - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
https://ria.ru/20201016/provokatsiya-1580129732.html
https://ria.ru/20201016/tikhanovskaya-1580095992.html
а если они поднимут руку с заточкой на кого друго? не с МВД?
32
Берите пример с США и Франции, гуманно перестреляйте особо активных, поверьте они вас не пожалеют, если их возьмет.
11
6
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579318719_76:0:2805:2047_1400x0_80_0_0_3c2c14e32d99ed3113dae8c45b6d62bf.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд белоруссии, белоруссия, в мире

МВД Белоруссии пояснило, против кого будет применять огнестрельное оружие

16:05 16.10.2020 (обновлено: 16:12 16.10.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 окт – РИА Новости. Огнестрельное оружие будет применено в Белоруссии против протестующих, которые поднимут "руку с заточкой" на правоохранителей, заявил в пятницу начальник главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики Николай Карпенков.
Как заявляли ранее в МВД, в связи с тем, что протесты в Белоруссии стали крайне радикальными, правоохранители и военнослужащие будут в случае необходимости применять спецсредства и боевое оружие.
"Конечно, если они начнут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применить оружие для того, чтобы защитить граждан, защитить правопорядок, чтобы наши дети не видели вот этой вакханалии. Не дадим им разрушить страну. Мы, конечно же, гуманно применим оружие к ним, в том числе и огнестрельное. И самых опасных "острокопытных" мы с улицы уберем. Любой, кто подымет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов, по ним будет применено огнестрельное оружие", - заявил Карпенков в эфире телеканала "Беларусь 1".
Представитель МВД при этом отметил, что "видел все выборы" и "все протестные массы", которые были в Белоруссии в 2001, 2006 и 2010 и 2015 годах. "Таких аморальных и циничных лиц, которые участвуют в процессе (после выборов 9 августа – ред.), я никогда не встречал. Но мы верим в гуманность закона. Мы их задержим", - заверил он.
Сотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 14:59Протесты в Белоруссии
Глава КГБ Белоруссии заявил о готовящейся провокации
Карпенков считает, что "мужиков", которые по-настоящему любят Белоруссию, среди протестующих в стране нет. По его мнению, лучшее для них сравнение – это "организованные преступные группы по принципу 90-х годов, которые хотят на социальных лифтах из бандитов, ранее судимых людей подняться и стать или полевыми командирами, или депутатами". "Они хотят заработать денег", - добавил представитель МВД.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, в последнее время - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 12:36
СК Белоруссии раскрыл подробности уголовного дела Тихановской
 
Обсудить6
Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53В Баку заявили, что число жертв обстрела Гянджи увеличилось до пяти
01:45Во Франции по делу об убийстве учителя задержали четырех человек
01:33Азербайджан заявил о двух погибших и 23 раненных при обстреле Гянджи
01:27В Степанакерте второй раз за ночь включили сирену воздушной тревоги
01:25В Подмосковье ограничили работу баров и ресторанов
01:19Популярный блогер умер из-за коронавируса в 34 года
01:16Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты
01:10Источник рассказал о ликвидации боевика в Назрани
01:03Пашинян ждет от РФ шагов по пресечению действий Анкары и Баку в регионе
01:02В Ереване заявили об ударах азербайджанских беспилотников по Армении
00:58В Азербайджане заявили, что при обстреле Гянджи разрушены 20 домов
00:55Источник: СБ ООН проведет в понедельник закрытое совещание по Карабаху
00:54В Азербайджане заявили о пострадавших при ракетном обстреле Гянджи
00:48В Армении сообщили, что сбили два азербайджанских беспилотника
00:43Посольство РФ запросило у Франции данные о предполагаемом убийце учителя
00:41В Карабахе сообщили о ранении трех человек при обстреле села Шош
00:39Во Франции проходят обыски дома у предполагаемого убийцы учителя
00:37В Армении опровергли информацию об ударах по территории Азербайджана
00:36Источник: один человек погиб при перестрелке в Назрани
00:31В Азербайджане заявили о ракетном обстреле Гянджи и Мингечевира
Лента новостейМолния