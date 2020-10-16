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https://ria.ru/20201016/opros-1580046899.html
Украинский политолог раскритиковал "пять важных вопросов" Зеленского
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил в эфире НСН, что опрос, предложенный президентом Владимиром Зеленским для украинцев, является... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T03:14
2020-10-16T11:44
александр дудчак
ситуация на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
верховная рада украины
владимир зеленский
луганская область
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>Украинский политолог и экономист <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-dudchak/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дудчак</a> заявил в эфире <a href="https://nsn.fm/" target="_blank">НСН</a>, что опрос, предложенный президентом <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Зеленским</a> для украинцев, является болтовней, которая не изменит жизнь граждан к лучшему.Ранее Зеленский призвал украинцев проголосовать на местных выборах 25 октября и анонсировал "пять важных вопросов", на которые предложат ответить жителям страны в день голосования. По информации офиса Зеленского, они будут касаться введения наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах, создания свободной экономической зоны на территории Донецкой и <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской областей</a>, сокращения количества депутатов, легализации каннабиса в медицинских целях и поддержки "права Украины" на использование "гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом"."Ничего, кроме популизма, не видно. Если бы он хотел бороться с коррупцией, то занимался бы, а не спрашивал. Спрашивать "на сколько лет посадить коррупционера" непринципиально. Наказание должно быть неотвратимо, а жестокость здесь не на первом плане", — отметил Дудчак.По его словам, необходимо было давно снять блокаду с <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a>, установить с регионом нормальное транспортное сообщение, а "не издеваться над людьми"."Особенно порадовал вопрос о легализации наркотиков. Все ресурсы в бюджете истощились, видимо, скоро дойдет до легализации проституции и торговли оружием", — заявил политолог.Кроме того, недоумение у Дудчака вызвал и вопрос по поводу Будапештского меморандума. "Если можете выполнять — выполняйте, нет так нет. Непонятно, зачем об этом спрашивать у населения. Это попытка делегировать ответственность. Меморандум не документ, условия которого необходимо выполнять", — напомнил он.Политолог указал, что Зеленский изобретает попытки повысить популярность. "Этот опрос никаких юридических последствий не имеет. Его даже нельзя назвать референдумом. Пиариться они умеют, не знаю, добавит ли это им очков", — заключил Дудчак.Очередные местные выборы, которые парламент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> назначил на 25 октября, не будут проводить на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, жители <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> могут голосовать, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей.В июле полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> о проведении местных выборов противоречит Минским соглашениям.
https://radiosputnik.ria.ru/20201015/zelenskiy-1580027457.html
https://ria.ru/20201013/krym-1579511616.html
Зеленский вспомнил КВН, конкурс капитанов и решил поиграть со страной
16
Зелебобе нужно поосторожнее с каннабисом, а то и так подозрительно выглядит и на роялях играет..
16
9
луганская народная республика
донецкая народная республика
луганская область
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александр дудчак, ситуация на украине, луганская народная республика, донецкая народная республика, верховная рада украины, владимир зеленский, луганская область, в мире

Украинский политолог раскритиковал "пять важных вопросов" Зеленского

03:14 16.10.2020 (обновлено: 11:44 16.10.2020)
 
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил в эфире НСН, что опрос, предложенный президентом Владимиром Зеленским для украинцев, является болтовней, которая не изменит жизнь граждан к лучшему.
Ранее Зеленский призвал украинцев проголосовать на местных выборах 25 октября и анонсировал "пять важных вопросов", на которые предложат ответить жителям страны в день голосования. По информации офиса Зеленского, они будут касаться введения наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах, создания свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей, сокращения количества депутатов, легализации каннабиса в медицинских целях и поддержки "права Украины" на использование "гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом".
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 20:41Сказано в эфире
"Цепляется за соломинку". Зачем Зеленскому опрос про каннабис и Донбасс? В офисе президента Украины назвали пять вопросов, на которые будет предложено ответить гражданам в день местных выборов 25 октября. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik предположил, какую цель преследует Зеленский, проводя этот опрос одновременно с выборами.
"Ничего, кроме популизма, не видно. Если бы он хотел бороться с коррупцией, то занимался бы, а не спрашивал. Спрашивать "на сколько лет посадить коррупционера" непринципиально. Наказание должно быть неотвратимо, а жестокость здесь не на первом плане", — отметил Дудчак.
По его словам, необходимо было давно снять блокаду с Донбасса, установить с регионом нормальное транспортное сообщение, а "не издеваться над людьми".
"Особенно порадовал вопрос о легализации наркотиков. Все ресурсы в бюджете истощились, видимо, скоро дойдет до легализации проституции и торговли оружием", — заявил политолог.
Кроме того, недоумение у Дудчака вызвал и вопрос по поводу Будапештского меморандума. "Если можете выполнять — выполняйте, нет так нет. Непонятно, зачем об этом спрашивать у населения. Это попытка делегировать ответственность. Меморандум не документ, условия которого необходимо выполнять", — напомнил он.
Политолог указал, что Зеленский изобретает попытки повысить популярность.
"Этот опрос никаких юридических последствий не имеет. Его даже нельзя назвать референдумом. Пиариться они умеют, не знаю, добавит ли это им очков", — заключил Дудчак.
Очередные местные выборы, которые парламент Украины назначил на 25 октября, не будут проводить на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, жители ДНР и ЛНР могут голосовать, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей.
В июле полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит Минским соглашениям.
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 07:50
"Полное фиаско". В Крыму оценили слова Зеленского о возвращении региона
 
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Александр ДудчакСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийЛуганская областьВ мире
 
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