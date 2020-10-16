https://ria.ru/20201016/opros-1580046899.html

Украинский политолог раскритиковал "пять важных вопросов" Зеленского

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил в эфире НСН, что опрос, предложенный президентом Владимиром Зеленским для украинцев, является... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T03:14

2020-10-16T03:14

2020-10-16T11:44

александр дудчак

ситуация на украине

луганская народная республика

донецкая народная республика

верховная рада украины

владимир зеленский

луганская область

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>Украинский политолог и экономист <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-dudchak/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дудчак</a> заявил в эфире <a href="https://nsn.fm/" target="_blank">НСН</a>, что опрос, предложенный президентом <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Зеленским</a> для украинцев, является болтовней, которая не изменит жизнь граждан к лучшему.Ранее Зеленский призвал украинцев проголосовать на местных выборах 25 октября и анонсировал "пять важных вопросов", на которые предложат ответить жителям страны в день голосования. По информации офиса Зеленского, они будут касаться введения наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах, создания свободной экономической зоны на территории Донецкой и <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской областей</a>, сокращения количества депутатов, легализации каннабиса в медицинских целях и поддержки "права Украины" на использование "гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом"."Ничего, кроме популизма, не видно. Если бы он хотел бороться с коррупцией, то занимался бы, а не спрашивал. Спрашивать "на сколько лет посадить коррупционера" непринципиально. Наказание должно быть неотвратимо, а жестокость здесь не на первом плане", — отметил Дудчак.По его словам, необходимо было давно снять блокаду с <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a>, установить с регионом нормальное транспортное сообщение, а "не издеваться над людьми"."Особенно порадовал вопрос о легализации наркотиков. Все ресурсы в бюджете истощились, видимо, скоро дойдет до легализации проституции и торговли оружием", — заявил политолог.Кроме того, недоумение у Дудчака вызвал и вопрос по поводу Будапештского меморандума. "Если можете выполнять — выполняйте, нет так нет. Непонятно, зачем об этом спрашивать у населения. Это попытка делегировать ответственность. Меморандум не документ, условия которого необходимо выполнять", — напомнил он.Политолог указал, что Зеленский изобретает попытки повысить популярность. "Этот опрос никаких юридических последствий не имеет. Его даже нельзя назвать референдумом. Пиариться они умеют, не знаю, добавит ли это им очков", — заключил Дудчак.Очередные местные выборы, которые парламент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> назначил на 25 октября, не будут проводить на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, жители <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> могут голосовать, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей.В июле полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> о проведении местных выборов противоречит Минским соглашениям.

https://radiosputnik.ria.ru/20201015/zelenskiy-1580027457.html

https://ria.ru/20201013/krym-1579511616.html

afscherbik Зеленский вспомнил КВН, конкурс капитанов и решил поиграть со страной 16

Лысый Кучерявый Зелебобе нужно поосторожнее с каннабисом, а то и так подозрительно выглядит и на роялях играет.. 16

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дудчак, ситуация на украине, луганская народная республика, донецкая народная республика, верховная рада украины, владимир зеленский, луганская область, в мире