Пригожин хочет поменять комнату в Париже на квартиру Навального в Марьино
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что в связи с его включением в санкционный список ЕС по Ливии хочет поменять свою комнату в Париже на квартиру Алексея Навального в московском районе Марьино, сообщает пресс-служба компании "Конкорд" во "ВКонтакте".
Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза включил Пригожина в санкционный список по Ливии. Сам бизнесмен в связи с этим заявлял, что у него нет бизнес-проектов в Ливии.
Вчера, 18:49Сказано в эфире"Полный бред". Эксперты о статье The Guardian про "отравление" НавальногоВ разведслужбах трех европейских стран считают, что Алексея Навального отравила ФСБ, но не чтобы его убить, а чтобы заставить уехать из страны, пишут британские СМИ. Эту версию прокомментировали в эфире радио Sputnik подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов и политолог Григорий Добромелов.
"Сейчас я оперативно провожу аудит своего имущества во всех странах мира. На текущий момент проверены банки, предприятия промышленности и электроэнергетики. Кроме этого, веду диалоги об обмене активами. Например, планирую обратиться к Алексею Навальному, чтобы поменять свою комнату в беднейшем парижском районе Сен-Дени на его шикарные апартаменты в Марьино", - приводятся в релизе слова Пригожина.
Ранее приставы наложили обременения на московскую квартиру Навального. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш заявила, что арест связан с иском компании "Московский школьник". По ее словам, речь идет о квартире в Марьино, приставы-исполнители объявили о запрете регистрационных действий на долю Навального 27 августа.
Ранее сообщалось, что директор компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгений Пригожин выкупает долг Навального, Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией перед комбинатом питания "Московский школьник" почти в 88 миллионов рублей, погасит его, после чего намерен взыскать деньги с Соболь и ФБК. Бизнесмен заявлял, что готов оплатить лечение Навального. Также в пресс-службе "Конкорда" говорили, что компания получила от Навального 107 тысяч рублей, эти деньги Пригожин переведет на счет берлинской клиники для лечения блогера.
15 октября, 16:53Косачев считает, что Навальный сам продиктовал санкционный список