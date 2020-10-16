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https://ria.ru/20201016/navalnyy-1580190623.html
Пригожин хочет поменять комнату в Париже на квартиру Навального в Марьино
Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что в связи с его включением в санкционный список ЕС по Ливии хочет поменять свою комнату в Париже на квартиру Алексея... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T19:04
2020-10-16T19:04
госпитализация алексея навального
любовь соболь
конкорд менеджмент и консалтинг
евгений пригожин
совет евросоюза
фонд борьбы с коррупцией
иосиф пригожин
алексей навальный
ливия
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Бизнесмен <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Пригожин</a> заявил, что в связи с его включением в санкционный список ЕС по <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a> хочет поменять свою комнату в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> на квартиру <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в московском районе Марьино, сообщает пресс-служба компании "Конкорд" во <a href="https://vk.com/concordgroup_official?w=wall-177427428_315" target="_blank" rel="nofollow noopener">"ВКонтакте"</a>.Ранее сообщалось, что <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evrosojuza/" target="_blank" data-auto="true">Совет Евросоюза</a> включил Пригожина в санкционный список по Ливии. Сам бизнесмен в связи с этим заявлял, что у него нет бизнес-проектов в Ливии."Сейчас я оперативно провожу аудит своего имущества во всех странах мира. На текущий момент проверены банки, предприятия промышленности и электроэнергетики. Кроме этого, веду диалоги об обмене активами. Например, планирую обратиться к Алексею Навальному, чтобы поменять свою комнату в беднейшем парижском районе Сен-Дени на его шикарные апартаменты в Марьино", - приводятся в релизе слова Пригожина.Ранее приставы наложили обременения на московскую квартиру Навального. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш заявила, что арест связан с иском компании "Московский школьник". По ее словам, речь идет о квартире в Марьино, приставы-исполнители объявили о запрете регистрационных действий на долю Навального 27 августа.Ранее сообщалось, что директор компании "<a href="http://ria.ru/organization_konkord-menedzhment-i-konsalting/" target="_blank" data-auto="true">Конкорд менеджмент и консалтинг</a>" Евгений Пригожин выкупает долг Навального, <a href="http://ria.ru/person_lyubov-sobol/" target="_blank" data-auto="true">Любови Соболь</a> и Фонда борьбы с коррупцией перед комбинатом питания "Московский школьник" почти в 88 миллионов рублей, погасит его, после чего намерен взыскать деньги с Соболь и <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>. Бизнесмен заявлял, что готов оплатить лечение Навального. Также в пресс-службе "Конкорда" говорили, что компания получила от Навального 107 тысяч рублей, эти деньги Пригожин переведет на счет берлинской клиники для лечения блогера.
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/navalnyy-1580188590.html
https://ria.ru/20201015/navalnyy-1579976179.html
Ой не скоро он воспользуется своей парижской квартирой. Залетел, за свои заслуги. Теперь попрут его из всей Европы. Поделом.
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Лучше за Алёшу переживайте )) Ему сопереживание тоже ой как нужно ))
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ливия
париж
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госпитализация алексея навального, любовь соболь, конкорд менеджмент и консалтинг, евгений пригожин, совет евросоюза, фонд борьбы с коррупцией, иосиф пригожин, алексей навальный, ливия, париж, общество

Пригожин хочет поменять комнату в Париже на квартиру Навального в Марьино

19:04 16.10.2020
 
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что в связи с его включением в санкционный список ЕС по Ливии хочет поменять свою комнату в Париже на квартиру Алексея Навального в московском районе Марьино, сообщает пресс-служба компании "Конкорд" во "ВКонтакте".
Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза включил Пригожина в санкционный список по Ливии. Сам бизнесмен в связи с этим заявлял, что у него нет бизнес-проектов в Ливии.
Алексей Навальный на заседании суда об изменении меры пресечения. 19 июля 2013 - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 18:49Сказано в эфире
"Полный бред". Эксперты о статье The Guardian про "отравление" НавальногоВ разведслужбах трех европейских стран считают, что Алексея Навального отравила ФСБ, но не чтобы его убить, а чтобы заставить уехать из страны, пишут британские СМИ. Эту версию прокомментировали в эфире радио Sputnik подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов и политолог Григорий Добромелов.
"Сейчас я оперативно провожу аудит своего имущества во всех странах мира. На текущий момент проверены банки, предприятия промышленности и электроэнергетики. Кроме этого, веду диалоги об обмене активами. Например, планирую обратиться к Алексею Навальному, чтобы поменять свою комнату в беднейшем парижском районе Сен-Дени на его шикарные апартаменты в Марьино", - приводятся в релизе слова Пригожина.
Ранее приставы наложили обременения на московскую квартиру Навального. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш заявила, что арест связан с иском компании "Московский школьник". По ее словам, речь идет о квартире в Марьино, приставы-исполнители объявили о запрете регистрационных действий на долю Навального 27 августа.
Ранее сообщалось, что директор компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгений Пригожин выкупает долг Навального, Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией перед комбинатом питания "Московский школьник" почти в 88 миллионов рублей, погасит его, после чего намерен взыскать деньги с Соболь и ФБК. Бизнесмен заявлял, что готов оплатить лечение Навального. Также в пресс-службе "Конкорда" говорили, что компания получила от Навального 107 тысяч рублей, эти деньги Пригожин переведет на счет берлинской клиники для лечения блогера.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 16:53
Косачев считает, что Навальный сам продиктовал санкционный список
 
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Госпитализация Алексея НавальногоЛюбовь СобольКонкорд менеджмент и консалтингЕвгений ПригожинСовет ЕвросоюзаФонд борьбы с коррупциейИосиф ПригожинАлексей НавальныйЛивияПарижОбщество
 
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