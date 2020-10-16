https://ria.ru/20201016/navalnyy-1580190623.html

Пригожин хочет поменять комнату в Париже на квартиру Навального в Марьино

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что в связи с его включением в санкционный список ЕС по Ливии хочет поменять свою комнату в Париже на квартиру Алексея... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T19:04

2020-10-16T19:04

2020-10-16T19:04

госпитализация алексея навального

любовь соболь

конкорд менеджмент и консалтинг

евгений пригожин

совет евросоюза

фонд борьбы с коррупцией

иосиф пригожин

алексей навальный

ливия

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Бизнесмен <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Пригожин</a> заявил, что в связи с его включением в санкционный список ЕС по <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a> хочет поменять свою комнату в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> на квартиру <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в московском районе Марьино, сообщает пресс-служба компании "Конкорд" во <a href="https://vk.com/concordgroup_official?w=wall-177427428_315" target="_blank" rel="nofollow noopener">"ВКонтакте"</a>.Ранее сообщалось, что <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evrosojuza/" target="_blank" data-auto="true">Совет Евросоюза</a> включил Пригожина в санкционный список по Ливии. Сам бизнесмен в связи с этим заявлял, что у него нет бизнес-проектов в Ливии."Сейчас я оперативно провожу аудит своего имущества во всех странах мира. На текущий момент проверены банки, предприятия промышленности и электроэнергетики. Кроме этого, веду диалоги об обмене активами. Например, планирую обратиться к Алексею Навальному, чтобы поменять свою комнату в беднейшем парижском районе Сен-Дени на его шикарные апартаменты в Марьино", - приводятся в релизе слова Пригожина.Ранее приставы наложили обременения на московскую квартиру Навального. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш заявила, что арест связан с иском компании "Московский школьник". По ее словам, речь идет о квартире в Марьино, приставы-исполнители объявили о запрете регистрационных действий на долю Навального 27 августа.Ранее сообщалось, что директор компании "<a href="http://ria.ru/organization_konkord-menedzhment-i-konsalting/" target="_blank" data-auto="true">Конкорд менеджмент и консалтинг</a>" Евгений Пригожин выкупает долг Навального, <a href="http://ria.ru/person_lyubov-sobol/" target="_blank" data-auto="true">Любови Соболь</a> и Фонда борьбы с коррупцией перед комбинатом питания "Московский школьник" почти в 88 миллионов рублей, погасит его, после чего намерен взыскать деньги с Соболь и <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>. Бизнесмен заявлял, что готов оплатить лечение Навального. Также в пресс-службе "Конкорда" говорили, что компания получила от Навального 107 тысяч рублей, эти деньги Пригожин переведет на счет берлинской клиники для лечения блогера.

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/navalnyy-1580188590.html

https://ria.ru/20201015/navalnyy-1579976179.html

Василий Кнутт Ой не скоро он воспользуется своей парижской квартирой. Залетел, за свои заслуги. Теперь попрут его из всей Европы. Поделом. 102

Gloomy Humorist Лучше за Алёшу переживайте )) Ему сопереживание тоже ой как нужно )) 40

31

ливия

париж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, любовь соболь, конкорд менеджмент и консалтинг, евгений пригожин, совет евросоюза, фонд борьбы с коррупцией, иосиф пригожин, алексей навальный, ливия, париж, общество