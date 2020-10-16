Guardian озвучила версию западных спецслужб о произошедшем с Навальным
16:55 16.10.2020 (обновлено: 19:02 16.10.2020)
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
© AP Photo / Pavel Golovkin
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Разведка Великобритании, Германии и Франции пришла к выводу, что Алексея Навального собирались "лишь пригнуть", убивать его никто не хотел, сообщает The Guardian со ссылкой на источники.
Как утверждают собеседники издания, за отравлением россиянина якобы стоит Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Источники "уверенно" говорят об этом "с глазу на глаз", пишет Guardian. При этом авторы статьи отмечают, что проверить достоверность таких предположений трудно.
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В материале указывается, что российская служба безопасности якобы хотела с помощью отравления заставить блогера уехать из страны. Выбор пал на "Новичок" неслучайно: по логике западных разведчиков, против Навального применили боевое нервно-паралитическое вещество, чтобы он выжил. Источники газеты заявили, что ФСБ могла бы использовать никому не известный яд, но все равно выбрала "Новичок".
"ФСБ располагает большим количеством отравляющих веществ, многие из которых неизвестны. Если бы они хотели убить Навального, они бы это сделали", — цитирует издание источник в западных спецслужбах.
Как считают собеседники Guardian, именно из-за этих подозрений Еврокомиссия решила ввести санкции против директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова. Доступ к "Новичку" есть "только у российских государственных деятелей", утверждают они. При этом в действительности отравляющее вещество изучали около 20 западных государств, а Москва уничтожила весь имеющийся запас таких ядов в 2017-м под контролем ОЗХО.
Ситуация с Навальным
Позже Навального перевезли на лечение в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что его отравили субстанцией группы "Новичок". Москва неоднократно отправляла запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
На прошлой неделе ОЗХО подтвердила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, при этом яда нет в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации Александр Шульгин заявил, что Москве не в чем оправдываться, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО.
Сейчас состояние россиянина улучшилось, Навального выписали из стационара, он проходит реабилитацию.
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