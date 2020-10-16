https://ria.ru/20201016/navalnyy-1580162902.html

Guardian озвучила версию западных спецслужб о произошедшем с Навальным

Разведка Великобритании, Германии и Франции пришла к выводу, что Алексея Навального собирались "лишь пригнуть", убивать его никто не хотел, сообщает The... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T16:55

2020-10-16T16:55

2020-10-16T19:02

госпитализация алексея навального

алексей навальный

еврокомиссия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

великобритания

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>Разведка Великобритании, Германии и Франции пришла к выводу, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> собирались "лишь пригнуть", убивать его никто не хотел, сообщает <a href="https://www.theguardian.com/international" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Guardian</a> со ссылкой на источники.Как утверждают собеседники издания, за отравлением россиянина якобы стоит Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Источники "уверенно" говорят об этом "с глазу на глаз", пишет Guardian. При этом авторы статьи отмечают, что проверить достоверность таких предположений трудно.В материале указывается, что российская служба безопасности якобы хотела с помощью отравления заставить блогера уехать из страны. Выбор пал на "Новичок" неслучайно: по логике западных разведчиков, против Навального применили боевое нервно-паралитическое вещество, чтобы он выжил. Источники газеты заявили, что ФСБ могла бы использовать никому не известный яд, но все равно выбрала "Новичок".Как считают собеседники Guardian, именно из-за этих подозрений <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссия</a> решила ввести санкции против директора Федеральной службы безопасности <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бортникова</a>. Доступ к "Новичку" есть "только у российских государственных деятелей", утверждают они. При этом в действительности отравляющее вещество изучали около 20 западных государств, а Москва уничтожила весь имеющийся запас таких ядов в 2017-м под контролем ОЗХО.Ситуация с НавальнымНавального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете, направлявшемся в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Врачи диагностировали у россиянина нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. При этом ядов в организме пациента не обнаружили.Позже Навального перевезли на лечение в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что его отравили субстанцией группы "Новичок". Москва неоднократно отправляла запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.На прошлой неделе ОЗХО подтвердила, что<a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank"> Навального</a> отравили похожим на "Новичок" веществом, при этом яда нет в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank">Александр Шульгин</a> заявил, что Москве не в чем оправдываться, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО.Сейчас состояние россиянина улучшилось, Навального выписали из стационара, он проходит реабилитацию.

https://ria.ru/20201015/navalnyy-1579976179.html

https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html

Нефертити Васильевна Фишман Как-то неинтересно все напечатали безо всякой интриги, а надо было так: "Представители разведывательных ведомств Великобритании, Германии и Франции считают, что Алексея Навального отравили "Новичком", находящимся на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцирующейся под Курском". 236

Александр Аникин А впереди еще три дня и три ночи, И шашлычок под Новичок - вкусно очень. И я готов расцеловать город Сочи За то, что свел меня с тобой, ой, ой, ой, ой. 223

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великобритания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, еврокомиссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великобритания, в мире