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https://ria.ru/20201016/navalnyy-1580162902.html
Guardian озвучила версию западных спецслужб о произошедшем с Навальным
Разведка Великобритании, Германии и Франции пришла к выводу, что Алексея Навального собирались "лишь пригнуть", убивать его никто не хотел, сообщает The... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T16:55
2020-10-16T19:02
госпитализация алексея навального
алексей навальный
еврокомиссия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
великобритания
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>Разведка Великобритании, Германии и Франции пришла к выводу, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> собирались "лишь пригнуть", убивать его никто не хотел, сообщает <a href="https://www.theguardian.com/international" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Guardian</a> со ссылкой на источники.Как утверждают собеседники издания, за отравлением россиянина якобы стоит Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Источники "уверенно" говорят об этом "с глазу на глаз", пишет Guardian. При этом авторы статьи отмечают, что проверить достоверность таких предположений трудно.В материале указывается, что российская служба безопасности якобы хотела с помощью отравления заставить блогера уехать из страны. Выбор пал на "Новичок" неслучайно: по логике западных разведчиков, против Навального применили боевое нервно-паралитическое вещество, чтобы он выжил. Источники газеты заявили, что ФСБ могла бы использовать никому не известный яд, но все равно выбрала "Новичок".Как считают собеседники Guardian, именно из-за этих подозрений <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссия</a> решила ввести санкции против директора Федеральной службы безопасности <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бортникова</a>. Доступ к "Новичку" есть "только у российских государственных деятелей", утверждают они. При этом в действительности отравляющее вещество изучали около 20 западных государств, а Москва уничтожила весь имеющийся запас таких ядов в 2017-м под контролем ОЗХО.Ситуация с НавальнымНавального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете, направлявшемся в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Врачи диагностировали у россиянина нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. При этом ядов в организме пациента не обнаружили.Позже Навального перевезли на лечение в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что его отравили субстанцией группы "Новичок". Москва неоднократно отправляла запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.На прошлой неделе ОЗХО подтвердила, что<a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank"> Навального</a> отравили похожим на "Новичок" веществом, при этом яда нет в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank">Александр Шульгин</a> заявил, что Москве не в чем оправдываться, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО.Сейчас состояние россиянина улучшилось, Навального выписали из стационара, он проходит реабилитацию.
https://ria.ru/20201015/navalnyy-1579976179.html
https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html
Как-то неинтересно все напечатали безо всякой интриги, а надо было так: "Представители разведывательных ведомств Великобритании, Германии и Франции считают, что Алексея Навального отравили "Новичком", находящимся на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцирующейся под Курском".
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А впереди еще три дня и три ночи, И шашлычок под Новичок - вкусно очень. И я готов расцеловать город Сочи За то, что свел меня с тобой, ой, ой, ой, ой.
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, еврокомиссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великобритания, в мире

Guardian озвучила версию западных спецслужб о произошедшем с Навальным

16:55 16.10.2020 (обновлено: 19:02 16.10.2020)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Разведка Великобритании, Германии и Франции пришла к выводу, что Алексея Навального собирались "лишь пригнуть", убивать его никто не хотел, сообщает The Guardian со ссылкой на источники.
Как утверждают собеседники издания, за отравлением россиянина якобы стоит Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Источники "уверенно" говорят об этом "с глазу на глаз", пишет Guardian. При этом авторы статьи отмечают, что проверить достоверность таких предположений трудно.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 16:53
Косачев считает, что Навальный сам продиктовал санкционный список
В материале указывается, что российская служба безопасности якобы хотела с помощью отравления заставить блогера уехать из страны. Выбор пал на "Новичок" неслучайно: по логике западных разведчиков, против Навального применили боевое нервно-паралитическое вещество, чтобы он выжил. Источники газеты заявили, что ФСБ могла бы использовать никому не известный яд, но все равно выбрала "Новичок".

"ФСБ располагает большим количеством отравляющих веществ, многие из которых неизвестны. Если бы они хотели убить Навального, они бы это сделали", — цитирует издание источник в западных спецслужбах.

Как считают собеседники Guardian, именно из-за этих подозрений Еврокомиссия решила ввести санкции против директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова. Доступ к "Новичку" есть "только у российских государственных деятелей", утверждают они. При этом в действительности отравляющее вещество изучали около 20 западных государств, а Москва уничтожила весь имеющийся запас таких ядов в 2017-м под контролем ОЗХО.

Ситуация с Навальным

Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете, направлявшемся в Москву. Врачи диагностировали у россиянина нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. При этом ядов в организме пациента не обнаружили.
Позже Навального перевезли на лечение в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что его отравили субстанцией группы "Новичок". Москва неоднократно отправляла запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
На прошлой неделе ОЗХО подтвердила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, при этом яда нет в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации Александр Шульгин заявил, что Москве не в чем оправдываться, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО.
Сейчас состояние россиянина улучшилось, Навального выписали из стационара, он проходит реабилитацию.
Портрет Алексея Навального с подписью отравлен у здания посольства Российской Федерации в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября, 08:00
Зачем Навальный играет с немцами в "Новичок"?
 
Обсудить193
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйЕврокомиссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ВеликобританияВ мире
 
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