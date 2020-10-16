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https://ria.ru/20201016/naselenie-1580103755.html
Песков объяснил сокращение численности населения в России
Власти принимают все возможные меры для сокращения убыли населения в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T13:10
2020-10-16T16:56
дмитрий песков
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Власти принимают все возможные меры для сокращения убыли населения в России, заявил пресс-секретарь президента <u><a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/">Дмитрий Песков</a></u>.Ранее газета "<a href="https://iz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Известия</a>" сообщила, что, согласно обновленной версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 года, население до 2024-го ежегодно будет сокращаться и в общей сложности может уменьшиться на 1,2 миллиона человек. При этом в предыдущей версии документа, которую подготовили в августе, убыль за тот же период ожидалась на уровне 105 тысяч человек, а уже в 2022 году показатель должен был перейти к росту.Глава государства неоднократно говорил, что численность населения — самая острая и важная проблема для страны, напомнил представитель Кремля."Одна из важнейших задач — сократить, минимизировать сокращение населения и затем выйти на тренд роста. Почему население сокращается? По объективным причинам. Это совпадение двух демографических ям: яма Великой Отечественной войны и яма кончины Советского Союза, начала 90-х годов", — отметил он.По словам Пескова, "эти две ямы нас преследуют по всей нашей современной истории", а теперь они сошлись вместе. Кроме того, не нужно забывать и о пандемии коронавируса, которая тоже повлияла на ситуацию. Однако, подчеркнул он, власти принимают "энергичные меры, &lt;...&gt; чтобы стимулировать рождаемость, охранять материнство и детство". "Результат этот, конечно, нельзя посчитать по году или по двум годам, но даже в краткосрочной перспективе он уже будет обязательно заметен. &lt;...&gt; Любой специалист в области демографии и социологии вам объяснит, что если бы не было этих мер поддержки, то темпы сокращения населения были бы ощутимо быстрее. &lt;...&gt; Не забывайте, что наша страна потеряла 30 с чем-то миллионов человек во время Второй мировой войны, и у нас просто с вами мало женщин, которые рожают детей, которые могут рожать детей", — подытожил Песков.Одна из мер поддержки семей — материнский капитал, который ввели с 2007 года. Этой весной <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> расширил программу, продлив ее действие до конца 2026-го. Помимо этого, деньги начали выплачивать семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Со следующего года выплата на первенца достигнет 483 882 рублей. Если семья не получала материнский капитал на него, выплата на второго ребенка составит 639 432 рубля. В противном случае за рождение второго ребенка положено 155 550 рублей.
https://ria.ru/20190424/1553015771.html
https://ria.ru/20200912/mintrud-1577131728.html
https://ria.ru/20200420/1570075055.html
А вы не понимаете, что если в 90е была очень низкая рождаемость, то сейчас это поколение как раз в детородном возрасте от 20 до 30. А их мало. Кто будет рожать? Те кому за сорок, или те кому меньше 20? Из-за 90х меньше чем обычно женщин от 20 до 30 лет, оттого и детей меньше.
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Конфискованные деньги взяточников должны распределяться между всеми гражданами РФ.
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дмитрий песков, общество

Песков объяснил сокращение численности населения в России

13:10 16.10.2020 (обновлено: 16:56 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Власти принимают все возможные меры для сокращения убыли населения в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее газета "Известия" сообщила, что, согласно обновленной версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 года, население до 2024-го ежегодно будет сокращаться и в общей сложности может уменьшиться на 1,2 миллиона человек. При этом в предыдущей версии документа, которую подготовили в августе, убыль за тот же период ожидалась на уровне 105 тысяч человек, а уже в 2022 году показатель должен был перейти к росту.

"Разумеется, правительство не держит в тайне от президента результаты своей работы и свои подсчеты", — сказал Песков, отвечая на вопрос, знает ли Путин о новом прогнозе кабмина.

Глава государства неоднократно говорил, что численность населения — самая острая и важная проблема для страны, напомнил представитель Кремля.
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"Одна из важнейших задач — сократить, минимизировать сокращение населения и затем выйти на тренд роста. Почему население сокращается? По объективным причинам. Это совпадение двух демографических ям: яма Великой Отечественной войны и яма кончины Советского Союза, начала 90-х годов", — отметил он.
По словам Пескова, "эти две ямы нас преследуют по всей нашей современной истории", а теперь они сошлись вместе. Кроме того, не нужно забывать и о пандемии коронавируса, которая тоже повлияла на ситуацию. Однако, подчеркнул он, власти принимают "энергичные меры, <...> чтобы стимулировать рождаемость, охранять материнство и детство".
"Результат этот, конечно, нельзя посчитать по году или по двум годам, но даже в краткосрочной перспективе он уже будет обязательно заметен. <...> Любой специалист в области демографии и социологии вам объяснит, что если бы не было этих мер поддержки, то темпы сокращения населения были бы ощутимо быстрее. <...> Не забывайте, что наша страна потеряла 30 с чем-то миллионов человек во время Второй мировой войны, и у нас просто с вами мало женщин, которые рожают детей, которые могут рожать детей", — подытожил Песков.
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Одна из мер поддержки семей — материнский капитал, который ввели с 2007 года. Этой весной Владимир Путин расширил программу, продлив ее действие до конца 2026-го. Помимо этого, деньги начали выплачивать семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок.
Со следующего года выплата на первенца достигнет 483 882 рублей. Если семья не получала материнский капитал на него, выплата на второго ребенка составит 639 432 рубля. В противном случае за рождение второго ребенка положено 155 550 рублей.
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