https://ria.ru/20201016/milliardy-1580158277.html

Подсчитаны потери Украины от разрыва связей с Россией

После госпереворота 2014 года Украина ежегодно теряет 30 миллиардов долларов, заявил экс-министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T16:36

2020-10-16T16:36

2020-10-16T17:11

ситуация на украине

виктор суслов (украинский экономист)

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>После госпереворота 2014 года <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> ежегодно теряет 30 миллиардов долларов, заявил экс-министр экономики страны <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Suslov_ukrainskijj_ehkonomist/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Суслов</a> в эфире телеканала <a href="https://www.youtube.com/channel/UC9oI0Du20oMOlzsLDTQGfug" target="_blank" rel="nofollow noopener">NewsOne</a>."Ошибка 14-го года в чем состояла? Что экономические последствия этого не были оценены. <…> Пошел разрыв связей, пошла потеря рынков на востоке", — сказал он.Суслов пояснил, что смена геополитического курса страны обесценила научный и промышленный потенциал Украины, а ее высокотехнологичная продукция лишилась рынка. Он добавил, что годовой ВВП страны сократился на 30 миллиардов долларов по сравнению с 2013 годом."Это такие потери, которые мы компенсировать не можем, а компенсируем, наращивая долги. И перспектив нет, идет деградация страны", — добавил экс-министр. Украинские политики неоднократно указывали на бедственное положение украинской экономики. Так, экс-премьер, лидер партии "<a href="http://ria.ru/organization_Vseukrainskoe_obedinenie_Batkivshhina/" target="_blank" data-auto="true">Батькивщина</a>" <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Timoshenko/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Тимошенко</a> назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, грозит стране "африканским голодом". В свою очередь, депутат Рады от партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа — За жизнь</a>" <a href="http://ria.ru/person_Vadim_Rabinovich/" target="_blank" data-auto="true">Вадим Рабинович</a> называл кредитные программы <a href="http://ria.ru/organization_MVF/" target="_blank" data-auto="true">МВФ</a> на Украине капитуляцией, а его коллега по партии <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Медведчук</a> увидел в политике властей движение к экономическому и социальному краху.

https://ria.ru/20200514/1571462294.html

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ситуация на украине, виктор суслов (украинский экономист), украина, в мире