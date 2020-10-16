https://ria.ru/20201016/milliardy-1580158277.html
Подсчитаны потери Украины от разрыва связей с Россией
После госпереворота 2014 года Украина ежегодно теряет 30 миллиардов долларов, заявил экс-министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T16:36
2020-10-16T16:36
2020-10-16T17:11
ситуация на украине
виктор суслов (украинский экономист)
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155254/63/1552546320_0:160:3083:1894_1400x0_80_0_0_9bb06513767c55002bda3e907e196b80.jpg
<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>После госпереворота 2014 года <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> ежегодно теряет 30 миллиардов долларов, заявил экс-министр экономики страны <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Suslov_ukrainskijj_ehkonomist/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Суслов</a> в эфире телеканала <a href="https://www.youtube.com/channel/UC9oI0Du20oMOlzsLDTQGfug" target="_blank" rel="nofollow noopener">NewsOne</a>."Ошибка 14-го года в чем состояла? Что экономические последствия этого не были оценены. <…> Пошел разрыв связей, пошла потеря рынков на востоке", — сказал он.Суслов пояснил, что смена геополитического курса страны обесценила научный и промышленный потенциал Украины, а ее высокотехнологичная продукция лишилась рынка. Он добавил, что годовой ВВП страны сократился на 30 миллиардов долларов по сравнению с 2013 годом."Это такие потери, которые мы компенсировать не можем, а компенсируем, наращивая долги. И перспектив нет, идет деградация страны", — добавил экс-министр. Украинские политики неоднократно указывали на бедственное положение украинской экономики. Так, экс-премьер, лидер партии "<a href="http://ria.ru/organization_Vseukrainskoe_obedinenie_Batkivshhina/" target="_blank" data-auto="true">Батькивщина</a>" <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Timoshenko/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Тимошенко</a> назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, грозит стране "африканским голодом". В свою очередь, депутат Рады от партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа — За жизнь</a>" <a href="http://ria.ru/person_Vadim_Rabinovich/" target="_blank" data-auto="true">Вадим Рабинович</a> называл кредитные программы <a href="http://ria.ru/organization_MVF/" target="_blank" data-auto="true">МВФ</a> на Украине капитуляцией, а его коллега по партии <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Медведчук</a> увидел в политике властей движение к экономическому и социальному краху.
https://ria.ru/20200514/1571462294.html
Нефертити Васильевна Фишман
А они что думали, кружевные трусы за бесплатно получить?..
60
14
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155254/63/1552546320_352:0:3083:2048_1400x0_80_0_0_5ea59aea978e345ac221a7a831a013f5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, виктор суслов (украинский экономист), украина, в мире