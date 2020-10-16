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https://ria.ru/20201016/krym-1580071281.html
Полеты лайнеров США у Крыма означают его признание, считает политолог
Разрешение американским авиакомпаниям осуществлять полеты своих гражданских лайнеров рядом с Крымом если не де-юре, то де-факто означает признание российской... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T10:41
2020-10-16T10:41
владимир путин
республика крым
севастополь
оон
сша
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости.</strong> Разрешение американским авиакомпаниям осуществлять полеты своих гражданских лайнеров рядом с Крымом если не де-юре, то де-факто означает признание российской юрисдикции полуострова, но необходимо помнить о возможных провокациях, считает политолог Алексей Живов.<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> разрешили своим авиакомпаниям полеты в районе полетной информации <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополя</a>, говорится в уведомлении Управления гражданской авиации США (FAA). Уведомление будет официально опубликовано в пятницу и вступит в силу 27 октября, оно выложено для ознакомления на сайте Федерального реестра США в четверг. Ведомство подчеркивает, что снятие запрета, действовавшего на протяжении ряда лет, не означает какого-либо признания Крыма российской территорией."Если (гражданские суда) США готовы летать в пространстве с российской юрисдикцией, то это очередной шаг если не де-юре, а де-факто признания территории Крыма частью территории России… Наверное, в конечном счете, речь идет об экономической целесообразности. Облетать Крым невыгодно, экономически выгодно летать в полетной зоне Крыма – это сокращает расстояние и затраты по топливу, так же как в России летать в Крым выгодней через территорию <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Возможно, есть международные договоренности о том, что американским бортам будет обеспечено сопровождение в полетной зоне Крыма", - сказал Живов в эфире "Радио Крым".Тем не менее, по мнению эксперта, необходимо контролировать этот процесс, так как США могут использовать такое решение в провокативных целях, в особенности, если это коснется гражданского судна, принадлежащего другой стране. В этой связи он напомнил об инциденте с южнокорейским "Боингом", произошедшем в 1983 году на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a>. Тогда лайнер авиакомпании Korean Air Lines рейсом <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a> - <a href="http://ria.ru/location_Seoul/" target="_blank" data-auto="true">Сеул</a> (через Анкоридж), отклонился от маршрута, углубился в воздушное пространство <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>, где был принят за самолет-разведчик, сбит ракетой с советского истребителя-перехватчика Су-15 и разбился в океане. Погибли все 246 пассажиров и 23 члена экипажа.По мнению Живов, тогда гражданский самолет "летел и высвечивал советские радары, не отвечал на запрос диспетчеров и был сбит". "В результате СССР объявили империй зла, хотя это была откроенная военная провокация", - заявил он, подчеркнув, что подобного "надо ожидать всегда". "С ними надо быть предельно осторожными, обкладываться двойным рядом подушек безопасности", - сказал политолог.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20201016/simferopol-1580046214.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201015/krym-1580000518.html
https://ria.ru/20201015/ukraina-1579874167.html
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владимир путин, республика крым, севастополь, оон, сша, в мире

Полеты лайнеров США у Крыма означают его признание, считает политолог

10:41 16.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКатера в бухте Балаклавы в Крыму
Катера в бухте Балаклавы в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Разрешение американским авиакомпаниям осуществлять полеты своих гражданских лайнеров рядом с Крымом если не де-юре, то де-факто означает признание российской юрисдикции полуострова, но необходимо помнить о возможных провокациях, считает политолог Алексей Живов.
США разрешили своим авиакомпаниям полеты в районе полетной информации Симферополя, говорится в уведомлении Управления гражданской авиации США (FAA). Уведомление будет официально опубликовано в пятницу и вступит в силу 27 октября, оно выложено для ознакомления на сайте Федерального реестра США в четверг. Ведомство подчеркивает, что снятие запрета, действовавшего на протяжении ряда лет, не означает какого-либо признания Крыма российской территорией.
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"Если (гражданские суда) США готовы летать в пространстве с российской юрисдикцией, то это очередной шаг если не де-юре, а де-факто признания территории Крыма частью территории России… Наверное, в конечном счете, речь идет об экономической целесообразности. Облетать Крым невыгодно, экономически выгодно летать в полетной зоне Крыма – это сокращает расстояние и затраты по топливу, так же как в России летать в Крым выгодней через территорию Украины. Возможно, есть международные договоренности о том, что американским бортам будет обеспечено сопровождение в полетной зоне Крыма", - сказал Живов в эфире "Радио Крым".
Тем не менее, по мнению эксперта, необходимо контролировать этот процесс, так как США могут использовать такое решение в провокативных целях, в особенности, если это коснется гражданского судна, принадлежащего другой стране. В этой связи он напомнил об инциденте с южнокорейским "Боингом", произошедшем в 1983 году на Дальнем Востоке. Тогда лайнер авиакомпании Korean Air Lines рейсом Нью-Йорк - Сеул (через Анкоридж), отклонился от маршрута, углубился в воздушное пространство СССР, где был принят за самолет-разведчик, сбит ракетой с советского истребителя-перехватчика Су-15 и разбился в океане. Погибли все 246 пассажиров и 23 члена экипажа.
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По мнению Живов, тогда гражданский самолет "летел и высвечивал советские радары, не отвечал на запрос диспетчеров и был сбит". "В результате СССР объявили империй зла, хотя это была откроенная военная провокация", - заявил он, подчеркнув, что подобного "надо ожидать всегда". "С ними надо быть предельно осторожными, обкладываться двойным рядом подушек безопасности", - сказал политолог.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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