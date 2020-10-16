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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580068643.html
В России впервые выявили более 15 тысяч случаев COVID-19 за сутки
За минувшие сутки во всех регионах России выявили 15 150 случаев COVID-19. Показатель впервые превысил 15 тысяч, темп прироста достиг 1,1 процента, сообщили в... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T10:32
2020-10-16T10:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки во всех регионах России выявили 15 150 случаев COVID-19. Показатель впервые превысил 15 тысяч, темп прироста достиг 1,1 процента, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Предыдущий рекорд был установлен позавчера — 14 231, на следующий день цифры были ниже — 13 754.Больше всего новых пациентов в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> (5049, накануне было 3942), <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> (647) и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> (448); меньше всего — в Ненецком автономном округе (девять), Чечне и на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a> (по четыре). У четверти нет симптомов.Умерли 232 человека, выписались 8485. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 1 369 313 случаев COVID-19, из них 23 723 пациентов скончались, 1 056 582 поправились.Самая сложная ситуация в столице, в городе действуют ограничительные меры: людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома, компании и организации обязали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Школьные каникулы, которые продлили до двух недель, заканчиваются 18 октября, но старшеклассники пока перейдут на дистанционное обучение.Во всем мире, по последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank">данным ВОЗ</a>, насчитывается свыше 38,4 миллиона случаев, более 1,09 миллиона пациентов погибли. Наиболее сложная ситуация складывается в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank">Бразилии</a>. Россия держится на четвертой строчке.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201016/simptomy-1580050989.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России впервые выявили более 15 тысяч случаев COVID-19 за сутки

10:32 16.10.2020 (обновлено: 10:59 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедики на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медики на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. За минувшие сутки во всех регионах России выявили 15 150 случаев COVID-19. Показатель впервые превысил 15 тысяч, темп прироста достиг 1,1 процента, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Предыдущий рекорд был установлен позавчера — 14 231, на следующий день цифры были ниже — 13 754.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Больше всего новых пациентов в Москве (5049, накануне было 3942), Санкт-Петербурге (647) и Подмосковье (448); меньше всего — в Ненецком автономном округе (девять), Чечне и на Чукотке (по четыре). У четверти нет симптомов.
Умерли 232 человека, выписались 8485. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 1 369 313 случаев COVID-19, из них 23 723 пациентов скончались, 1 056 582 поправились.
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце Крылатское - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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Самая сложная ситуация в столице, в городе действуют ограничительные меры: людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома, компании и организации обязали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Школьные каникулы, которые продлили до двух недель, заканчиваются 18 октября, но старшеклассники пока перейдут на дистанционное обучение.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается свыше 38,4 миллиона случаев, более 1,09 миллиона пациентов погибли. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия держится на четвертой строчке.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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