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В Петербурге компьютерный мастер взял за свои услуги 370 тысяч рублей
Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении компьютерного мастера, который взял с клиента... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T14:49
2020-10-16T17:10
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости.</strong> Прокуратура Василеостровского района <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a> утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении компьютерного мастера, который взял с клиента более 370 тысяч рублей за ремонт техники.По версии следствия, специалист осмотрел технику клиента без заключения договора на оказание услуг.Уголовное дело, которое расследовалось по статье "Мошенничество", направлено в суд для рассмотрения по существу.
https://radiosputnik.ria.ru/20201006/zoom-1578451574.html
Мошенники,вызывая компмастера на ремонт за 1000руб в итоге сумма вырастает до облаков и 2 выхода или пинком мастера гнать или государство должно нас от них избавить.
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санкт-петербург
РИА Новости
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санкт-петербург, происшествия

В Петербурге компьютерный мастер взял за свои услуги 370 тысяч рублей

14:49 16.10.2020 (обновлено: 17:10 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении компьютерного мастера, который взял с клиента более 370 тысяч рублей за ремонт техники.
По версии следствия, специалист осмотрел технику клиента без заключения договора на оказание услуг.

"Воспользовавшись незнанием жертвы об устройстве компьютерной техники, а также его беспомощным состоянием, (обвиняемый. — Прим. ред.) взял за свои услуги денежные средства в размере более 370 тысяч рублей", — говорится в сообщении надзорного органа.

Уголовное дело, которое расследовалось по статье "Мошенничество", направлено в суд для рассмотрения по существу.
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6 октября, 15:35Сказано в эфире
Выявлена новая схема мошенничества через Zoom. Как не стать жертвой?Обнаружена новая мошенническая схема с использованием сервиса Zoom. Как не попасться на уловки, объяснил в интервью радио Sputnik эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович.
 
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