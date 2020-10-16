https://ria.ru/20201016/kompyutery-1580127608.html
В Петербурге компьютерный мастер взял за свои услуги 370 тысяч рублей
Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении компьютерного мастера, который взял с клиента... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T14:49
2020-10-16T14:49
2020-10-16T17:10
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости.</strong> Прокуратура Василеостровского района <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a> утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении компьютерного мастера, который взял с клиента более 370 тысяч рублей за ремонт техники.По версии следствия, специалист осмотрел технику клиента без заключения договора на оказание услуг.Уголовное дело, которое расследовалось по статье "Мошенничество", направлено в суд для рассмотрения по существу.
https://radiosputnik.ria.ru/20201006/zoom-1578451574.html
Илья Jlord
Мошенники,вызывая компмастера на ремонт за 1000руб в итоге сумма вырастает до облаков и 2 выхода или пинком мастера гнать или государство должно нас от них избавить.
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санкт-петербург
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия