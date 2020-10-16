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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20201016/kombinat-1580168135.html
В КЧР в 2021 году начнется строительство горно-обогатительного комбината
В Карачаево-Черкесии в 2021 году стартует реализация инвестиционного проекта по строительству горно-обогатительного комбината, сообщил РИА Новости глава КЧР... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T17:15
2020-10-16T17:15
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
малокарачаевский район
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<strong>ЧЕРКЕССК, 16 окт — РИА Новости. </strong>В Карачаево-Черкесии в 2021 году стартует реализация инвестиционного проекта по строительству горно-обогатительного комбината, сообщил РИА Новости глава КЧР <a href="http://ria.ru/person_Rashid_Temrezov/" target="_blank" data-auto="true">Рашид Темрезов</a>."В Карачаево-Черкесии в 2021 году начнется строительство горно-обогатительного комбината. Это один из серьезных и перспективных проектов, отвечающий всем нормам экологической безопасности", — сказал Темрезов.Глава региона уточнил, что ГОК будет построен на Худесском месторождении медно-колчедановых руд, расположенном в <a href="http://ria.ru/location_Malokarachaevskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Малокарачаевском районе</a> республики.Начало реализации проекта запланировано на следующий год, строительство пройдет в два этапа. Общий срок реализации — 26 лет. На сооружение ГОК планируется направить более 10,5 миллиардов рублей.Как сообщили в пресс-службе главы КЧР, ключевые показатели проекта — 1,5 тысячи тонн в год, годовой объем производства товарной продукции в денежном выражении — почти 6,7 миллиарда рублей. Реализация проекта позволит создать более 630 рабочих мест.
https://ria.ru/20200821/karachaevo-cherkesiya-1576101871.html
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рашид темрезов, малокарачаевский район

В КЧР в 2021 году начнется строительство горно-обогатительного комбината

17:15 16.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРемонт Большого Каменного моста в Москве
Ремонт Большого Каменного моста в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЧЕРКЕССК, 16 окт — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в 2021 году стартует реализация инвестиционного проекта по строительству горно-обогатительного комбината, сообщил РИА Новости глава КЧР Рашид Темрезов.
"В Карачаево-Черкесии в 2021 году начнется строительство горно-обогатительного комбината. Это один из серьезных и перспективных проектов, отвечающий всем нормам экологической безопасности", — сказал Темрезов.
Глава региона уточнил, что ГОК будет построен на Худесском месторождении медно-колчедановых руд, расположенном в Малокарачаевском районе республики.
Начало реализации проекта запланировано на следующий год, строительство пройдет в два этапа. Общий срок реализации — 26 лет. На сооружение ГОК планируется направить более 10,5 миллиардов рублей.
Стройка - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 16:17Карачаево-Черкесская Республика
В одном из аулов Карачаево-Черкесии впервые за 30 лет откроют детсад
Как сообщили в пресс-службе главы КЧР, ключевые показатели проекта — 1,5 тысячи тонн в год, годовой объем производства товарной продукции в денежном выражении — почти 6,7 миллиарда рублей. Реализация проекта позволит создать более 630 рабочих мест.
 
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовМалокарачаевский район
 
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