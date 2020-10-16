https://ria.ru/20201016/kombinat-1580168135.html

В КЧР в 2021 году начнется строительство горно-обогатительного комбината

В Карачаево-Черкесии в 2021 году стартует реализация инвестиционного проекта по строительству горно-обогатительного комбината, сообщил РИА Новости глава КЧР... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T17:15

2020-10-16T17:15

2020-10-16T17:15

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

малокарачаевский район

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<strong>ЧЕРКЕССК, 16 окт — РИА Новости. </strong>В Карачаево-Черкесии в 2021 году стартует реализация инвестиционного проекта по строительству горно-обогатительного комбината, сообщил РИА Новости глава КЧР <a href="http://ria.ru/person_Rashid_Temrezov/" target="_blank" data-auto="true">Рашид Темрезов</a>."В Карачаево-Черкесии в 2021 году начнется строительство горно-обогатительного комбината. Это один из серьезных и перспективных проектов, отвечающий всем нормам экологической безопасности", — сказал Темрезов.Глава региона уточнил, что ГОК будет построен на Худесском месторождении медно-колчедановых руд, расположенном в <a href="http://ria.ru/location_Malokarachaevskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Малокарачаевском районе</a> республики.Начало реализации проекта запланировано на следующий год, строительство пройдет в два этапа. Общий срок реализации — 26 лет. На сооружение ГОК планируется направить более 10,5 миллиардов рублей.Как сообщили в пресс-службе главы КЧР, ключевые показатели проекта — 1,5 тысячи тонн в год, годовой объем производства товарной продукции в денежном выражении — почти 6,7 миллиарда рублей. Реализация проекта позволит создать более 630 рабочих мест.

https://ria.ru/20200821/karachaevo-cherkesiya-1576101871.html

малокарачаевский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рашид темрезов, малокарачаевский район