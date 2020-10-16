Алиев заявил о взятии Азербайджаном трех населенных пунктов в Карабахе
17:27 16.10.2020 (обновлено: 17:32 16.10.2020)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушения на кладбище в городе Тертере, которое подверглось обстрелу в тот момент, когда проходили похороны
БАКУ, 16 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия страны взяла под контроль еще три населенных пункта в Карабахе.
"Доблестная азербайджанская армия освободила от оккупации села Хырманджыг, Агбулаг, Ахуллу Ходжавендского района Азербайджана", - сообщил Алиев в Twitter.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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