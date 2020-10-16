Пушков назвал сценарии развития конфликта в Карабахе
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМестный житель в разрушенном доме в городе Шуши
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал позиции Еревана и Баку по конфликту в Нагорном Карабахе, назвав возможные сценарии его развития. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву обозначили "красные линии" для сторон в вопросе разрешения конфликта. Пашинян заявил, что право на самоопределение Нагорного Карабаха для Армении является чертой, за которую она не может перешагнуть. В свою очередь Алиев подчеркнул, что Азербайджан ни при каких условиях не даст согласия на независимость спорного региона.
"Базовые позиции Баку и Еревана непримиримы, что было очевидно и без заявлений Алиева и Пашиняна. Их "красные линии" взаимно уничтожают друг друга: пока между ними нет никакой "нейтральной полосы", ни намека на компромисс", - написал Пушков.
По его словам, ООН в данном случае бессильна, так как два важнейших принципа международного права - территориальная целостность и право на самоопределение – "здесь столкнулись в бескомпромиссной схватке".
"Приоритет одного из этих двух принципов в каждом конкретном случае обеспечивается через соотношение сил. Возможно также отложенное решение вопроса - в том случае, когда разрешение силовым путем невозможно или блокируется более сильными державами, как, скажем, в случае с Приднестровьем. Карабах может вновь стать примером такого отложенного решения", - заключил сенатор.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
В Москву 9 октября по приглашению президента Владимира Путина прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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