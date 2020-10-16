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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201016/karabakh-1580044918.html
Пушков назвал сценарии развития конфликта в Карабахе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал позиции Еревана и Баку по конфликту в Нагорном Карабахе, назвав возможные сценарии его развития. Соответствующий пост он РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T01:11
2020-10-16T01:11
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
обсе
ильхам алиев
владимир путин
нагорно-карабахская республика
оон
азербайджан
армения
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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости.</strong> Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> прокомментировал позиции Еревана и Баку по конфликту в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, назвав возможные сценарии его развития. Соответствующий пост он опубликовал в <a href="https://t.me/alexey_pushkov" target="_blank">Telegram</a>.Ранее премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> и президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву обозначили "красные линии" для сторон в вопросе разрешения конфликта. Пашинян заявил, что право на самоопределение Нагорного Карабаха для Армении является чертой, за которую она не может перешагнуть. В свою очередь Алиев подчеркнул, что Азербайджан ни при каких условиях не даст согласия на независимость спорного региона."Базовые позиции Баку и Еревана непримиримы, что было очевидно и без заявлений Алиева и Пашиняна. Их "красные линии" взаимно уничтожают друг друга: пока между ними нет никакой "нейтральной полосы", ни намека на компромисс", - написал Пушков.По его словам, <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> в данном случае бессильна, так как два важнейших принципа международного права - территориальная целостность и право на самоопределение – "здесь столкнулись в бескомпромиссной схватке". "Приоритет одного из этих двух принципов в каждом конкретном случае обеспечивается через соотношение сил. Возможно также отложенное решение вопроса - в том случае, когда разрешение силовым путем невозможно или блокируется более сильными державами, как, скажем, в случае с Приднестровьем. Карабах может вновь стать примером такого отложенного решения", - заключил сенатор.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В Москву 9 октября по приглашению президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201015/karabakh-1580005419.html
https://ria.ru/20201015/karabakh-1580008183.html
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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никол пашинян, обсе, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, оон, азербайджан, армения, в мире

Пушков назвал сценарии развития конфликта в Карабахе

01:11 16.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМестный житель в разрушенном доме в городе Шуши
Местный житель в разрушенном доме в городе Шуши - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал позиции Еревана и Баку по конфликту в Нагорном Карабахе, назвав возможные сценарии его развития. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву обозначили "красные линии" для сторон в вопросе разрешения конфликта. Пашинян заявил, что право на самоопределение Нагорного Карабаха для Армении является чертой, за которую она не может перешагнуть. В свою очередь Алиев подчеркнул, что Азербайджан ни при каких условиях не даст согласия на независимость спорного региона.
Пашинян: Планы Турции и Азербайджана блицкригом взять под контроль Нагорный Карабах провалились - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
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"Базовые позиции Баку и Еревана непримиримы, что было очевидно и без заявлений Алиева и Пашиняна. Их "красные линии" взаимно уничтожают друг друга: пока между ними нет никакой "нейтральной полосы", ни намека на компромисс", - написал Пушков.
По его словам, ООН в данном случае бессильна, так как два важнейших принципа международного права - территориальная целостность и право на самоопределение – "здесь столкнулись в бескомпромиссной схватке".
"Приоритет одного из этих двух принципов в каждом конкретном случае обеспечивается через соотношение сил. Возможно также отложенное решение вопроса - в том случае, когда разрешение силовым путем невозможно или блокируется более сильными державами, как, скажем, в случае с Приднестровьем. Карабах может вновь стать примером такого отложенного решения", - заключил сенатор.
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
В Москву 9 октября по приглашению президента Владимира Путина прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянОБСЕИльхам АлиевВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаООНАзербайджанАрменияВ мире
 
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