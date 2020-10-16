https://ria.ru/20201016/karabakh-1580044918.html

Пушков назвал сценарии развития конфликта в Карабахе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал позиции Еревана и Баку по конфликту в Нагорном Карабахе, назвав возможные сценарии его развития. Соответствующий пост он РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T01:11

2020-10-16T01:11

2020-10-16T01:11

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

обсе

ильхам алиев

владимир путин

нагорно-карабахская республика

оон

азербайджан

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579368761_0:289:3068:2015_1400x0_80_0_0_405fc77b0e6dc989fc2224eee19c0462.jpg

<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости.</strong> Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> прокомментировал позиции Еревана и Баку по конфликту в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, назвав возможные сценарии его развития. Соответствующий пост он опубликовал в <a href="https://t.me/alexey_pushkov" target="_blank">Telegram</a>.Ранее премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> и президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву обозначили "красные линии" для сторон в вопросе разрешения конфликта. Пашинян заявил, что право на самоопределение Нагорного Карабаха для Армении является чертой, за которую она не может перешагнуть. В свою очередь Алиев подчеркнул, что Азербайджан ни при каких условиях не даст согласия на независимость спорного региона."Базовые позиции Баку и Еревана непримиримы, что было очевидно и без заявлений Алиева и Пашиняна. Их "красные линии" взаимно уничтожают друг друга: пока между ними нет никакой "нейтральной полосы", ни намека на компромисс", - написал Пушков.По его словам, <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> в данном случае бессильна, так как два важнейших принципа международного права - территориальная целостность и право на самоопределение – "здесь столкнулись в бескомпромиссной схватке". "Приоритет одного из этих двух принципов в каждом конкретном случае обеспечивается через соотношение сил. Возможно также отложенное решение вопроса - в том случае, когда разрешение силовым путем невозможно или блокируется более сильными державами, как, скажем, в случае с Приднестровьем. Карабах может вновь стать примером такого отложенного решения", - заключил сенатор.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В Москву 9 октября по приглашению президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201015/karabakh-1580005419.html

https://ria.ru/20201015/karabakh-1580008183.html

3

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, обсе, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, оон, азербайджан, армения, в мире