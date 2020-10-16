Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201016/indiya-1579954675.html
В Индии спортсмен с закрытыми глазами разбивает 50 кокосов
В Индии сняли на видео спортсмена, который с завязанными глазами разбил 50 кокосов, сообщает UPI. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T00:11
2020-10-16T00:11
туризм
туризм
новости - туризм
книга рекордов гиннесса
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579955074_4:0:1092:612_1400x0_80_0_0_a7398050d1648eab642828b7d035dced.jpg
<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. </strong>В Индии сняли на видео спортсмена, который с завязанными глазами разбил 50 кокосов, <a href="https://www.upi.com/Odd_News/2020/10/13/Blindfolded-man-smashes-50-coconuts-around-another-mans-body/4171602615738/" target="_blank">сообщает</a> UPI.На кадрах видно, как мастера боевых искусств Ракеш Би и Прабхакар Редди провели эксперимент. Один лег на землю, вокруг его тела в два ряда разложили орехи. Второй надел повязку на глаза, взял кувалду и за одну минуту разбил полсотни плодов. Они попали в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество разбитых вслепую за одну минуту кокосовых орехов. А плоды скормили животным.
https://ria.ru/20201011/eda-1578860411.html
индия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579955074_140:0:956:612_1400x0_80_0_0_f4d338d3e8cce11274adfeb6a605c558.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, книга рекордов гиннесса, индия

В Индии спортсмен с закрытыми глазами разбивает 50 кокосов

00:11 16.10.2020
 
© YouTube канал "Guinness World Records"Стоп-кадр видео установления мирового рекорда по разбиванию кокосов кувалдой с завязанными глазами
Стоп-кадр видео установления мирового рекорда по разбиванию кокосов кувалдой с завязанными глазами - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© YouTube канал "Guinness World Records"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. В Индии сняли на видео спортсмена, который с завязанными глазами разбил 50 кокосов, сообщает UPI.
На кадрах видно, как мастера боевых искусств Ракеш Би и Прабхакар Редди провели эксперимент. Один лег на землю, вокруг его тела в два ряда разложили орехи. Второй надел повязку на глаза, взял кувалду и за одну минуту разбил полсотни плодов.
Они попали в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество разбитых вслепую за одну минуту кокосовых орехов. А плоды скормили животным.
Мясо и овощи на гриле - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 08:00Туризм
Быстро, просто, вкусно. Блюда, которые легко приготовить на улице
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмКнига рекордов ГиннессаИндия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:57Кадыров выразил соболезнования родным погибших в Грозном бойцов ОМОНа
01:34СМИ: прогноз по убыли населения России ухудшили вдвое
01:11Пушков назвал сценарии развития конфликта в Карабахе
00:36МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за решения по консультациям по MH17
00:06Москвичей перестали пускать в транспорт без масок и перчаток
23:45Лоза предпочел бы звание "Заслуженного артиста", а не благодарность
23:33В Красноярском крае загорелся психоневрологический диспансер
23:33В самолете с Байденом оказался заболевший COVID-19
23:04В Москве за сутки умерли 54 пациента с коронавирусом
22:54Ефремов посетил храм в СИЗО
22:45В ВОЗ оценили эффективность четырех препаратов от коронавируса
22:30Мантуров объяснил, почему падение курса рубля — это "круто"
22:28Стало известно о компрометирующих сына Байдена видео и переписках
22:26Врачи оценили утверждение академика РАН о факторах смерти от коронавируса
22:15Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий открыл новый храм
22:06Переводить всех пожилых учителей на дистанционную работу не планируется
21:45В Подмосковье запретят посещать бары и рестораны ночью
21:44Во Франции за сутки более 30 тысяч человек заболели COVID-19
21:23Минздрав ожидает результатов исследований по третьей вакцине в декабре
21:22В Германии прокомментировали отказ рабочих обслуживать самолет Лукашенко
Лента новостейМолния