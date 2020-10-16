https://ria.ru/20201016/indiya-1579954675.html

В Индии спортсмен с закрытыми глазами разбивает 50 кокосов

В Индии сняли на видео спортсмена, который с завязанными глазами разбил 50 кокосов, сообщает UPI. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T00:11

2020-10-16T00:11

2020-10-16T00:11

туризм

туризм

новости - туризм

книга рекордов гиннесса

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579955074_4:0:1092:612_1400x0_80_0_0_a7398050d1648eab642828b7d035dced.jpg

<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. </strong>В Индии сняли на видео спортсмена, который с завязанными глазами разбил 50 кокосов, <a href="https://www.upi.com/Odd_News/2020/10/13/Blindfolded-man-smashes-50-coconuts-around-another-mans-body/4171602615738/" target="_blank">сообщает</a> UPI.На кадрах видно, как мастера боевых искусств Ракеш Би и Прабхакар Редди провели эксперимент. Один лег на землю, вокруг его тела в два ряда разложили орехи. Второй надел повязку на глаза, взял кувалду и за одну минуту разбил полсотни плодов. Они попали в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество разбитых вслепую за одну минуту кокосовых орехов. А плоды скормили животным.

https://ria.ru/20201011/eda-1578860411.html

индия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, книга рекордов гиннесса, индия