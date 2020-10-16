https://ria.ru/20201016/indiya-1579954675.html
В Индии спортсмен с закрытыми глазами разбивает 50 кокосов
В Индии сняли на видео спортсмена, который с завязанными глазами разбил 50 кокосов, сообщает UPI. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T00:11
2020-10-16T00:11
2020-10-16T00:11
туризм
туризм
новости - туризм
книга рекордов гиннесса
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579955074_4:0:1092:612_1400x0_80_0_0_a7398050d1648eab642828b7d035dced.jpg
<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. </strong>В Индии сняли на видео спортсмена, который с завязанными глазами разбил 50 кокосов, <a href="https://www.upi.com/Odd_News/2020/10/13/Blindfolded-man-smashes-50-coconuts-around-another-mans-body/4171602615738/" target="_blank">сообщает</a> UPI.На кадрах видно, как мастера боевых искусств Ракеш Би и Прабхакар Редди провели эксперимент. Один лег на землю, вокруг его тела в два ряда разложили орехи. Второй надел повязку на глаза, взял кувалду и за одну минуту разбил полсотни плодов. Они попали в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество разбитых вслепую за одну минуту кокосовых орехов. А плоды скормили животным.
https://ria.ru/20201011/eda-1578860411.html
индия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579955074_140:0:956:612_1400x0_80_0_0_f4d338d3e8cce11274adfeb6a605c558.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, книга рекордов гиннесса, индия